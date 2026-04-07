Liverpoolban kiálltak Szoboszlai mellett, aki soha nem látott támadás áldozata lett

Szoboszlai Dominik szombaton nem a pályán nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet. A Liverpool magyar sztárja a lefújás után a saját szurkolóival viaskodott, a csapatnál kialakult feszült helyzetet pedig jó mutatja, hogy elképesztő indulatokat váltott ki Szoboszlai cselekedete a szurkolókból. Most a Liverpool korábbi játékosa, Glen Johnson más aspektusból közelíti meg a történteket, amelyet érdemes elolvasni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 10:02
Szoboszlai Dominik mozdulata, amely kiverte sokaknál a biztosítékot
Fotó: Simon Stacpoole/Offside Forrás: Offside
Továbbra is téma Liverpoolban, amit Szoboszlai Dominik tett a Manchester City elleni 4-0-s vereség után. Mint ismert, a 25 éves magyar a lefújást követően előbb a saját szurkolóival került szóváltásba, a helyzet már odáig fajult, hogy Szoboszlait csapattársa, Federico Chiesa fogta le. A válogatott csapatkapitánya ezután az értékelésében is keményen fogalmazott, a csapat mentalitását kritizálta. Mindezeknek a fogadtatása vegyes volt: a legtöbben elítélték Szoboszlai cselekedetét, már véleménycikk is megjelent arról, hogy egy ilyen játékos nem lehet a Liverpool következő csapatkapitánya.

A pillanat, amikor Szoboszlai Dominikot csapattársa fogta le, miközben a Liverpool szurkolóival viaskodott
Fotó: Mike Egerton / PA Wire

A Liverpool korábbi játékosa megvédte Szoboszlait

De érdemes a másik oldalról is megvizsgálni a történteket. Glen Johnson, a Liverpoolt 2009 és 2015 között 200 mérkőzésen erősítő védő megvédte Szoboszlait, érdemes odafigyelni az elhangzottakra.

– A szurkolóknak joguk volt dühösnek lenni, de a játékosoknak is. Nagy meccs volt, és súlyos vereséget szenvedtek. Ilyenkor az érzelmek felfokozottak, és amikor a játékosok reagálnak, az azért van, mert törődnek vele. Senki sem lehet elégedett egy ilyen eredmény után. 

Azok a játékosok, akik igazán sikeresek akarnak lenni, tele vannak szenvedéllyel. Néha ez túlcsordulhat, és negatív irányba mehet, de ezt a tulajdonságot nem szabad kiölni belőlük

– kezdte Johnson, akinek a nyilatkozatát az Origo szemlézte. 

Az viszont vitathatatlan, az ilyen helyzeteket a játékosnak magának kell megoldania, folytatta az angol védő. – Ez nem a csapatkapitány, Van Dijk vagy az edző, Slot feladata. Az ilyen reakciókat csak az adott játékos tudja kezelni. Lehet, hogy valaki odamegy és megnyugtatja, de végső soron mindenkinek saját magán kell dolgoznia. Mindenki átélt már ilyet az életben: mondunk vagy teszünk valamit hirtelen felindulásból, majd később megbánjuk. Ez az emberi természet része – magyarázta a korábbi Liverpool-játékos.

Hihetetlen támadás indult Szoboszlai ellen

Nagyot fordult a világ pár nap alatt. Még pénteken arról írtunk, hogy Szoboszlai Dominik nyilatkozata után – miszerint imád Liverpoolban élni a családjával – a szurkolók abban reménykedtek, hogy ez egy üzenet is a játékostól a szerződéshosszabbításra, most meg sokan már a távozását követelik. 

Mindez persze túlzás, de Szoboszlai számára is intő jel: hiába lehetsz a csapat legjobbja az idényben, egy-egy meggondolatlan cselekedettel magadra haragíthatod a szurkolók egy csoportját. 

Ami jelen helyzetben abszolút nem szerencsés. A Liverpool szurkolói frusztráltak, ez látszik Szoboszlai ügyében is, miután szeretett csapatuk a bajnokságban továbbra is a Bajnokok Ligája-indulásért harcol, míg Arne Slot vezetőedző jövője is bizonytalan a kispadon, s ha ez nem lenne elég, akkor a szurkolók is tiltakozni fognak a vezetőség ellen a jegyárak növekedése miatt. 

A Liverpool szerdán feledtetné a szurkolókkal a szombati – újabb – vereséget, bár könnyen lehet, hogy a Vörösök ismét nagy pofonba szaladnak bele, ugyanis a BL-címvédő PSG ellen lépnek pályára a negyeddöntő első mérkőzésén.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

