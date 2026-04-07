Varga Barnabást elfelejtették a görögök, csapattársa hatalmasat tarolt

Vasárnap az AEK Athén a bajnoki címért folytatott versenyfutásban nagyon fontos három pontot gyűjtött be a forduló előtt még második Olimpiakosz otthonában. A listavezető 1-0-ra nyert, Varga Barnabás 80 percet kapott Marko Nikolics vezetőedzőtől, aki a lefújás után is kiemelte a magyar csatár remek teljesítményét.

Luka Jovics márciusban a legjobb volt a görög ligában, Varga Barnabás még a listán sincs Fotó: GIORGOS ARAPEKOS / NurPhoto

Hol van Varga Barnabás? Luka Jovics tarolt

Mostanra már tényleg alapvetés, hogy az AEK Vargával és a Real Madridot is megjárt szerb csatárral, Luka Joviccsal áll fel. 2026-ban a kanadai pontokat tekintve Jovics viszi a prímet kilenc góllal és egy gólpasszal, utána Varga következik hat góllal és két gólpasszal. A márciusi válogatottszünetben a görög sajtó is hosszasan méltatta a magyar-szerb csatárpáros erényeit, akik remekül kiegészítik egymást.

Hétfőn aztán a görög bajnokság a hivatalos oldalán osztotta meg, hogy márciusban a szurkolók szavazatai alapján Luka Jovics lett a legjobb játékos – ráadásul nem is kis fölénnyel: a szerb a szurkolók voksainak az 53 százalékát zsebelte be. A listán a szerb volt az egyetlen AEK-játékos.

A két gól Varga Barnabástól kevés volt

Jovics az előző hónapban három gólt lőtt a bajnokságban, az Atromitosz elleni idegenbeli mérkőzésen ráadásul duplázott, ott az AEK ennek köszönhetően szerzett egy pontot.

A hetes listára Varga Barnabás nem került fel, ami abból a szempontból mindenképpen furcsa, hogy márciusban a magyar csatár két gólt és egy gólpasszt jegyzett, ez azonban a jelölésre is kevés volt.

Az AEK Athén csütörtökön a Konferencialiga negyeddöntőjében lesz érdekelt, a spanyol Rayo Vallecano ellen lép pályára idegenben, a visszavágót egy hét múlva rendezik majd. A kettő között a görög csapat a bajnokságban nem lép pályára, így Varga Barnabásék teljes mértékben a spanyolokra fókuszálhatnak.