Varga Barnabásgörög bajnokságLuka JovicAEK Athén

Varga Barnabást elfelejtették a görögök, csapattársa hatalmasat tarolt

Ki a hónap játékosa Görögországban? Erre a kérdésre kaptunk választ, a görög liga Varga Barnabás csapattársát, Luka Jovicsot díjazta márciusban. A szurkolók hatalmas fölénnyel választották meg a szerbet, a listán viszont ott sem volt Varga Barnabás, aki a bajnokságban két gólt lőtt, Jovics pedig csak eggyel többet.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 7:18
Varga Barnabás (balra) fel sem került a hónap legjobb játékosa közé, Luka Jovics (jobbra) zsebelte be az elismerést
Varga Barnabás (balra) fel sem került a hónap legjobb játékosa közé, Luka Jovics (jobbra) zsebelte be az elismerést
Vasárnap az AEK Athén a bajnoki címért folytatott versenyfutásban nagyon fontos három pontot gyűjtött be a forduló előtt még második Olimpiakosz otthonában. A listavezető 1-0-ra nyert, Varga Barnabás 80 percet kapott Marko Nikolics vezetőedzőtől, aki a lefújás után is kiemelte a magyar csatár remek teljesítményét. 

Luka Jovics márciusban a legjobb volt a görög ligában, Varga Barnabás még a listán sincs
Luka Jovics márciusban a legjobb volt a görög ligában, Varga Barnabás még a listán sincs

Hol van Varga Barnabás? Luka Jovics tarolt

Mostanra már tényleg alapvetés, hogy az AEK Vargával és a Real Madridot is megjárt szerb csatárral, Luka Joviccsal áll fel. 2026-ban a kanadai pontokat tekintve Jovics viszi a prímet kilenc góllal és egy gólpasszal, utána Varga következik hat góllal és két gólpasszal. A márciusi válogatottszünetben a görög sajtó is hosszasan méltatta a magyar-szerb csatárpáros erényeit, akik remekül kiegészítik egymást.

Hétfőn aztán a görög bajnokság a hivatalos oldalán osztotta meg, hogy márciusban a szurkolók szavazatai alapján Luka Jovics lett a legjobb játékos – ráadásul nem is kis fölénnyel: a szerb a szurkolók voksainak az 53 százalékát zsebelte be. A listán a szerb volt az egyetlen AEK-játékos.

A két gól Varga Barnabástól kevés volt

Jovics az előző hónapban három gólt lőtt a bajnokságban, az Atromitosz elleni idegenbeli mérkőzésen ráadásul duplázott, ott az AEK ennek köszönhetően szerzett egy pontot.

A hetes listára Varga Barnabás nem került fel, ami abból a szempontból mindenképpen furcsa, hogy márciusban a magyar csatár két gólt és egy gólpasszt jegyzett, ez azonban a jelölésre is kevés volt. 

Az AEK Athén csütörtökön a Konferencialiga negyeddöntőjében lesz érdekelt, a spanyol Rayo Vallecano ellen lép pályára idegenben, a visszavágót egy hét múlva rendezik majd. A kettő között a görög csapat a bajnokságban nem lép pályára, így Varga Barnabásék teljes mértékben a spanyolokra fókuszálhatnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

