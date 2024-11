Aranylabda: most vált igazán nevetségessé Vinícius és a Real Madrid bojkottja

Múlt héten a Real Madrid képviselői nélkül zajlott az Aranylabda-gála, amelyen a Manchester City spanyol középpályása, Rodri vehette át a futball legjelentősebb egyéni elismerését. Rodri mögött a Real Madrid játékosai végeztek a szavazáson, s szombaton az is kiderült, hogy a második helyezett Vinícius Júnior 41 ponttal kapott ki Rodritól. A France Football nyilvánosságra hozta mind a 99 szavazatot, Rodri 49, Vinícius 35 újságírónál került az első helyre.

Vinícius arra utalt, hogy a rasszizmus elleni harca miatt nem az övé lett az Aranylabda (Fotó: MTI/AP/Matthias Schrader)

A szavazás során mind a 99 újságíró tízes listát állított össze a France Football által kijelölt harminc labdarúgóból, az első helyért 15 pontot lehetett kapni, s még a tizedikért is egyet. Összesítésben Rodri 1170, Vinícius 1129 pontot gyűjtött össze a szavazatokból, a harmadik helyezett Jude Bellingham 917-et.

A France Football főszerkesztője Vinícius Júniornak adta volna az Aranylabdát

A Real Madrid bojkottja már önmagában is igen visszatetsző lépés volt, hiszen a csapat tagjai több díjat is átvehettek volna a gálán, s a riválisokkal szemben is tiszteletlenség volt a lépés.