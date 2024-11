Sorra követ el vétségeket a Real Madrid a sztárja ellen

Tavaly ilyenkor még dicshimnuszokat zengtek Jude Bellinghamről Spanyolországban. A 2023 nyarán történt átigazolása után az angol középpályás egy csapásra a Real Madrid legfényesebb csillaga lett, futószalagon szállította a gólokat, novemberre már tizenháromnál járt.

Azóta azonban más idők járnak. A 21 éves játékos az ősszel eddig tizenegy mérkőzést játszott szinte végig, ám a gólokkal adós maradt. A spanyol AS lap szerint ez nem feltétlenül az ő hibája, hanem a Real Madrid vezetőedzőjéé, Carlo Ancelottié.

Kylian Mbappé nyári megérkezte óta Bellingham egyre hátrébb szorul a pályán, mint azt az olasz szakember elismerte, az eddigi tízes poszt helyett inkább már ötösként játszik.

– Elégedettek vagyunk a munkájával, mert rengeteg dolgozik a pályán, feláldozza magát. Ugyan még nem szerzett gólt ebben az idényben, én ezt nem tartom meglepetésnek. Inkább a tavalyi góljai számítottak meglepetésnek

– nyilatkozta a sikeredző a Borussia Dortmund elleni 5-2-es győzelem után.

Maga Bellingham így vallott korábban erről: – Egyszerűbb gólokat lőni, ha közelebb játszol az ellenfél kapujához, de ebben az idényben alkalmazkodnom kell az új helyzethez. Ez van, a futball megy tovább.

Mbappé érkezése Bellinghamre is hatással volt. Fotó: AFP/NurPhoto/Alberto Gardin

Az angol futballista teszi a dolgát, de a statisztikái a védekezés területén sem javultak, és a Barcelona ellen mindössze tizenhétszer passzolt, ami a legalacsonyabb szám volt a madridi időszaka alatt. A napokban a Marca is megpendítette, itt az ideje, hogy Ancelotti kezdjen valamit Bellinghammel.

Bellinghamet senki sem sajnálta

Az AS szerint a játékos emiatt és az Aranylabda körüli hercehurca miatt is elégedetlenkedhetne. Mint ismert, bár előzetesen a spanyol sajtó azt hirdette, Vinícius Júnior kapja meg a díjat, a brazil labdazsonglőr csak a második lett a szavazáson. Egy másik játékosuk, Dani Carvajal is esélyes volt az elismerésre, ám ő csak a negyedik lett, pedig a spanyolok szerint ő is rászolgált. Helyettük Rodri kapta az Aranylabdát.

Emiatt megsértődtek a Real Madridnál, és a klub bojkottálta az eseményt. Az senkit sem érdekelt, hogy Bellingham a harmadik lett a szavazáson, és nem bánkódtak amiatt, hogy nem ő nyert.

– Ha a feltételek alapján nem Vinícius a győztes, akkor Carvajalnak kellett volna megkapnia az Aranylabdát. Mivel nem ez a helyzet, egyértelmű, hogy az UEFA nem tiszteli a Real Madridot. A Real Madrid pedig nem jelenik meg ott, ahol nem tisztelik – magyarázták a spanyolok.

Miközben ők Bellinghammel tiszteletlenül bántak.