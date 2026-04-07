Előrehozott BL-döntő? Az idényét mentegető Real újra kiszúrna a csúcstartó Bayernnel

Kedden két mérkőzéssel megkezdődik a negyeddöntő a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A Real Madrid egy másik európai nagyágyút, a Bayern Münchent fogadja, míg az Arsenal a Sporting vendége lesz. A BL-negyeddöntőket illetően csúcstartó Bayern München az elmúlt évtizedek számos kieséséért állna bosszút a rekordgyőztesen, míg Lisszabonba az alapszakaszgyőztes Ágyúsok színeiben tér vissza Gyökeres Viktor.

Wiszt Péter
2026. 04. 07. 5:37
Vinícius Júnior (balra) és Joshua Kimmich ismét összecsap a BL-ben Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev
Nincs két csapat, amely annyi alkalommal csapott volna össze egymással az európai szövetség (UEFA) égisze alatt, mint a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid és a hatszoros bajnok Bayern München: a keddi lesz a 29. találkozójuk. BEK/BL-negyeddöntőkben eddig háromszor találkoztak a felek, és mindegyik alkalommal a spanyol együttes jutott a legjobb négy közé. A közelmúlt statisztikája is a királyi gárdának kedvez, hiszen az utóbbi négy oda-vissza vágós párharcukból egyaránt a Real jutott tovább, ráadásul az utóbbi kilenc mérkőzésükön veretlen maradt (hét győzelem, két döntetlen) a német riválissal szemben.

Álvaro Arbeloa és a Real Madrid nagyon készül a Bayern München elleni BL-negyeddöntőre. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

Real Madrid–Bayern München: BL-rangadó a javából

A rekordot jelentő 24. BL-negyeddöntőjére készülő Bayern München ugyanakkor a mostani idényben a Bundesligában már száz gólnál jár, és a BL-ben is úgy nyert meg tízből kilenc találkozót, hogy összesen 32 találatot szerzett. A hétvégi bajnoki főpróba is Vincent Kompany együttesének sikerült jobban, ugyanis a bajorok kétgólos hátrányból fordítottak Freiburgban, miközben Álvaro Arbeloa csapata 2-1-re kikapott a Mallorca vendégeként, így a spanyolok reálisan már csak a BL-trófeára pályázhatnak az idényben. A fogadóirodák minimális különbséggel a németeket tartják esélyesebbnek, de a Real Madrid trénere eltökélten beszélt a várakozásairól.

– Mondtam a játékosoknak, hogy nincs idő rágódni a mallorcai vereségen, most csak a győzelemre koncentrálunk. A Bayern védekezésben agresszív, félelem nélkül játszik, szorosan őrzi az embereket, rendkívül gyorsan zár vissza, nagy intenzitással és tempóval futballozik. Nagyon összetett csapat, sokféle módon képesek veszélyt jelenteni. 

Sok gólt tud szerezni, és a védekezésében mindenki részt vesz, de a Real Madrid mindig fel tud nőni a legjobb ellenfelek szintjéhez.

Európa legkiegyensúlyozottabb csapata ellen játszunk, amely komoly próba elé állít minket. Különleges a történelmünk ellenük. Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű este lesz, akárcsak a Manchester City ellen – nyilatkozta Arbeloa, aki mellett a Real Madridot Vinícius Júnior képviselte a sajtótájékoztatón. A mindenkitől elnézést kérő brazil támadó nyilatkozatáról itt írtunk.

Vincent Kompany győztesen térne haza Madridból. Fotó: AFP/Thomas Coex

A Bayernnél Kompany mellett Joshua Kimmich beszélt a médiának, a német középpályás nagyszerű mérkőzést ígért „a világ két legnagyobb klubja” között. A belga tréner Harry Kane visszatérését előrevetítette, de az angol gólkirályjelölttel együtt is nehéz találkozóra számít: – Nekünk a lehető legjobb Real Madridra kell felkészülnünk, egy olyanra például, mint amelyik kiütötte a Manchester Cityt. 

Még mindig Európa egyik legjobb csapatáról beszélünk. Talán a legnehezebb feladat itt pályára lépni az egész Bajnokok Ligájában, de győztesen akarunk hazatérni.

Ez az első alkalom, hogy edzőként itt vagyok, ugyanakkor mostanra már rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk ilyesfajta mérkőzésekről. Részben a taktika, de mindenekfelett az apróságok fognak dönteni, mint például a labdarúgók által képviselt egyéni minőség – mondta Kompany.

Sporting–Arsenal: Gyökeres Viktor visszatérése

A másik keddi összecsapást is az Ibériai-félszigeten rendezik, a Sporting 2004 óta első portugál csapatként juthat a BL elődöntőjébe. Ráadásul az Arsenal ellen az eddigi egyetlen oda-vissza vágós párharcát (a 2022–23-as Európa-liga nyolcaddöntőjében) megnyerte a lisszaboni csapat. Akkor még Gyökeres Viktor épp nem erősítette a portugálokat, a következő két idényben viszont 102 tétmérkőzésen 97 gólt szerzett a klubbal, mielőtt tavaly nyáron az Ágyúsokhoz igazolt. Az angoloknál a magyar származású svéd csatár nem annyira gólerős (43 találkozón 17 gólnál jár), de így is fontos szerepe van abban, hogy az Arsenal vezeti a Premier League-et, és alapszakaszgyőztes lett a Bajnokok Ligájában.

Gyökeres Viktor eddig egyszer játszott Sporting–Arsenal mérkőzésen, akkor nem lehetett boldog. Fotó: Brazil Photo Press via AFP/Bruno de Carvalho

Ugyanakkor Mikel Arteta együttese az elmúlt két tétmérkőzésén kikapott, ráadásul ezekkel a vereségekkel lemondhatott az angol Ligakupa, majd az FA-kupa megnyeréséről. Ami a túloldalt illeti, Rui Borges csapata a Bodö/Glimt elleni fordítása óta mindkét bajnokiját megnyerte, így továbbra is harcban van a portugál aranyéremért. Az előző BL-idényben az Arsenal az alapszakasz során 5-1-re nyert a Sporting vendégeként, a lisszaboniak ezúttal más eredményben reménykednek, még úgy is, hogy szinte minden a londoniak mellett szól.

Borges a hétfő esti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Gyökeres megállítása lehet az egyik legfontosabb feladat, de abban biztos, hogy a más kiváló játékosokkal is rendelkező Arsenal a két vereség után sebzett vadként utazott el Portugáliába. Megjegyezte: biztos benne, hogy a svéd futballistát szívélyesen fogadják majd a lisszaboni szurkolók.

Arteta a saját sajtóeseményén kiemelte, hogy nem törtek össze játékosai a két kupakiesés miatt, továbbra is éhesek a sikerre. A spanyol tréner szerint Declan Rice, Gabriel Magalhaes és Leandro Trossard is játékra készen áll, abban viszont szinte biztos, hogy nem lesz olyan egyoldalú a keddi találkozó, mint a 2024 novemberében 5-1-es győzelemmel zárult összecsapás – még ha Gyökeres ki is segítette jelenlegi csapatát néhány fontos információval a lisszaboni klubról.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzések, kedd:

  • Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német) 21.00
  • Sporting Lisboa (portugál)–Arsenal (angol) 21.00

A két párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik.

 

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Magyarország maradjon magyar ország!

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
