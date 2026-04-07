Előrehozott BL-döntő? Az idényét mentegető Real újra kiszúrna a csúcstartó Bayernnel

Nincs két csapat, amely annyi alkalommal csapott volna össze egymással az európai szövetség (UEFA) égisze alatt, mint a 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid és a hatszoros bajnok Bayern München: a keddi lesz a 29. találkozójuk. BEK/BL-negyeddöntőkben eddig háromszor találkoztak a felek, és mindegyik alkalommal a spanyol együttes jutott a legjobb négy közé. A közelmúlt statisztikája is a királyi gárdának kedvez, hiszen az utóbbi négy oda-vissza vágós párharcukból egyaránt a Real jutott tovább, ráadásul az utóbbi kilenc mérkőzésükön veretlen maradt (hét győzelem, két döntetlen) a német riválissal szemben.

Álvaro Arbeloa és a Real Madrid nagyon készül a Bayern München elleni BL-negyeddöntőre. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

Real Madrid–Bayern München: BL-rangadó a javából

A rekordot jelentő 24. BL-negyeddöntőjére készülő Bayern München ugyanakkor a mostani idényben a Bundesligában már száz gólnál jár, és a BL-ben is úgy nyert meg tízből kilenc találkozót, hogy összesen 32 találatot szerzett. A hétvégi bajnoki főpróba is Vincent Kompany együttesének sikerült jobban, ugyanis a bajorok kétgólos hátrányból fordítottak Freiburgban, miközben Álvaro Arbeloa csapata 2-1-re kikapott a Mallorca vendégeként, így a spanyolok reálisan már csak a BL-trófeára pályázhatnak az idényben. A fogadóirodák minimális különbséggel a németeket tartják esélyesebbnek, de a Real Madrid trénere eltökélten beszélt a várakozásairól.

– Mondtam a játékosoknak, hogy nincs idő rágódni a mallorcai vereségen, most csak a győzelemre koncentrálunk. A Bayern védekezésben agresszív, félelem nélkül játszik, szorosan őrzi az embereket, rendkívül gyorsan zár vissza, nagy intenzitással és tempóval futballozik. Nagyon összetett csapat, sokféle módon képesek veszélyt jelenteni.

Sok gólt tud szerezni, és a védekezésében mindenki részt vesz, de a Real Madrid mindig fel tud nőni a legjobb ellenfelek szintjéhez.

Európa legkiegyensúlyozottabb csapata ellen játszunk, amely komoly próba elé állít minket. Különleges a történelmünk ellenük. Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű este lesz, akárcsak a Manchester City ellen – nyilatkozta Arbeloa, aki mellett a Real Madridot Vinícius Júnior képviselte a sajtótájékoztatón. A mindenkitől elnézést kérő brazil támadó nyilatkozatáról itt írtunk.