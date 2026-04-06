Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Vinícius Jr. mindenkitől elnézést kért, és állítja, Mbappéval alkotják a legjobb csatárduót

Kedden igazi csúcsrangadóval kezdődik a negyeddöntő a labdarúgó Bajnokok Ligájában, ugyanis a Real Madrid egy másik európai nagyágyút, a Bayern Münchent fogadja. A spanyol klub talán legjobb formában lévő játékosa, Vinícius Jr. a találkozóval kapcsolatban kiemelte, sokkal több eséllyel lépnének pályára, ha a bajoroktól nem játszana Harry Kane. Ugyanakkor elárulta, a jelenlegi edzőjével, Álvaro Arbeolával remek a kapcsolata, neki tulajdonítja, hogy ismét visszatalált a legjobb formájához.

Molnár László
2026. 04. 06. 15:56
Vinícius Júnior ott lesz a Real Madrid kezdőjéből, csapata győzni akar a Bayern ellen Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nincs két csapat, amely annyi alkalommal találkozott volna egymással a kontinentális szövetség (UEFA) égisze alatt, mint a 15-szörös győztes Real Madrid és a hatszoros bajnok Bayern München: ez lesz a 29. találkozójuk, amely legalább annyi izgalmat ígér, mint a korábbi összecsapások. Mindkét oldalon elképesztő formában vannak a támadók, hiszen amíg a madidiaknál Kylian Mbappé és Vinícius Jr. alkot félelmetes duót, addig a bajoroknál a Kane, Diíaz, Oliseh trió játszik megállíthatatlanul. A közelmúlt statisztikája egyébként a királyi gárdának kedvez, az utóbbi négy oda-visszavágós párharcukból ugyanis egyaránt a spanyol együttes jutott tovább, ráadásul az utóbbi kilenc meccsükön veretlen maradt a Bayernnel szemben, miután a hét sikerük mellett kétszer döntetlent értek el. Ami a BEK/BL-negyeddöntőket illeti, Álvaro Arbeloa tanítványai bízhatnak a jó sorozat folytatásában, a Real ugyanis mindhárom negyeddöntőből továbbjutott, amikor a bajorokkal játszott.

Vinícius Jr. főszereplésével már volt egy Real-Bayern BL-csúcsrangadó még 2023/24-es szezonban     Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Vinícius Jr.: Készen állunk a nagy csatára

A brazil támadó eddig kétszer játszott a Bayern ellen a Bajnokok Ligájában – a 2023/24-es elődöntőben csaptak össze ekkor – és Vinícius Jr. a müncheni odavágón szerzett duplájával döntő érdemeket szerzett abban, hogy végül a madridiak jutottak a döntőbe, miután az idegenbeli 2-2 után a hazai pályán vívott visszavágón 2-1-re diadalmaskodtak Joselu az utolsó három percben lőtt két góljával. Most jöhet az újabb nagy csata, és Vinícius úgy véli, végre ismét a legjobb formájában léphet pályára.

– A Xabival töltött idő tanulságos volt a számomra, ugyanis emberként rengeteget fejlődtem. De vele egyszerűen nem tudtam vele azonosulni, viszont Arbeloával nagyszerű a kapcsolatom, és sok önbizalmat adott nekem, akárcsak Ancelotti. Korábban volt, hogy nem tudtam annyira a játékra koncentrálni, ám tanultam ebből, ma már én is képes vagyok a találataimmal megfordítani a meccseket – idézte a brazil támadó sajtótájékoztatón elmondott szavait a Marca.

Vinícius Jr. statisztikája (2025/26)

  • LA Liga: 29 meccs, 11 gól, 6 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 12 meccs, 5 gól, 7 gólpassz
  • Spanyol Kupa: 1 meccs
  • Szuperkupa: 2 meccs, 1 gól
  • Összesen: 44 meccs, 17 gól, 13 gólpassz

A Bayern elleni negyeddöntő madridi odavágójával kapcsolatban kijelentette, a legfontosabb, hogy meglegyen a kapcsolat a szurkolóikkal. Mint mondta, készen állnak a rangadóra, és van tapasztalatuk abban, miként kell a bajorok ellen játszani. Nem titkolta, a Real számára kedvező lenne, ha Harry Kane nem játszana: az angol center a jelenlegi szezonban 40 meccsen 48 gólnál és 5 gólpassznál jár, melyből tízszer a BL-ben talált az ellenfelek hálójába.

– Kane lehetséges távolmaradása nagy esélyt adna számunkra, mert rengeteg gólt szerez, ám mellette is vannak bőven olyanok, akik feltalálják magukat a kapu előtt. Mi egyébként úgy készülünk, hogy Kane ott lesz a pályán kedd este – állította Vinícius Jr., aki hozzátette, ha Mbappéval együtt lép a pályára, félelmetessé teszik ketten a Real játékát, mert hihetetlen a kapcsolata vele a pályán és azon kívül is.

Vinícius Jr. nem egyszer hergeli a közönséget
Vinícius Jr. nem egyszer hergeli a közönséget     Fotó: JOSE BRETON / AFP

A brazil már nem akar eligazolni Madridból

Vinícius Jr. nem titkolta el azt sem, már eszébe sem jut távozni a királyi gárdából, sőt, kifejezte abbeli óhaját, hogy még sok évig maradhat Madridban.

Mindannyian tudjuk, mit akarunk, és a megfelelő időben majd megújítjuk a szerződésemet. Nagyon nyugodt vagyok, mert élvezem az elnök bizalmát. Boldog vagyok itt, és még sok évig szeretnék maradni 

– jelentette ki a csatár.

A brazil elismerte, hogy voltak nehéz időszakai az utóbbi időben, amikor a szurkolók kifütyülték és a játék sem úgy ment neki, ahogy szerette volna. Azonban már ezen túl van, száz százalékosan a feladatára tud újra koncentrálni. Kifejezetten örül annak, hogy honfitársa, a sokáig sérült Militao visszatért, hiszen őt tartja a világ legjobb belső védőjének. Már a Xabi Alonsóval folytatott, lecserélés miatti vitáján is túltette magát.

– Nem volt kellemes pillanat, mindenkitől elnézést kértem. Szeretek minden meccsen pályára lépni, és egyiken sem jutottam el a találkozók végéig. Később, hideg fejjel, megértheted, hogy hibáztál. Fiatal vagyok, és minden nap egy új élmény, ahol fejlődhetsz – vélekedett Vinícius Jr. a volt edzőjével történt afférról.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.