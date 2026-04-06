Vinícius Jr. mindenkitől elnézést kért, és állítja, Mbappéval alkotják a legjobb csatárduót

Nincs két csapat, amely annyi alkalommal találkozott volna egymással a kontinentális szövetség (UEFA) égisze alatt, mint a 15-szörös győztes Real Madrid és a hatszoros bajnok Bayern München: ez lesz a 29. találkozójuk, amely legalább annyi izgalmat ígér, mint a korábbi összecsapások. Mindkét oldalon elképesztő formában vannak a támadók, hiszen amíg a madidiaknál Kylian Mbappé és Vinícius Jr. alkot félelmetes duót, addig a bajoroknál a Kane, Diíaz, Oliseh trió játszik megállíthatatlanul. A közelmúlt statisztikája egyébként a királyi gárdának kedvez, az utóbbi négy oda-visszavágós párharcukból ugyanis egyaránt a spanyol együttes jutott tovább, ráadásul az utóbbi kilenc meccsükön veretlen maradt a Bayernnel szemben, miután a hét sikerük mellett kétszer döntetlent értek el. Ami a BEK/BL-negyeddöntőket illeti, Álvaro Arbeloa tanítványai bízhatnak a jó sorozat folytatásában, a Real ugyanis mindhárom negyeddöntőből továbbjutott, amikor a bajorokkal játszott.

Vinícius Jr. főszereplésével már volt egy Real-Bayern BL-csúcsrangadó még 2023/24-es szezonban Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Vinícius Jr.: Készen állunk a nagy csatára

A brazil támadó eddig kétszer játszott a Bayern ellen a Bajnokok Ligájában – a 2023/24-es elődöntőben csaptak össze ekkor – és Vinícius Jr. a müncheni odavágón szerzett duplájával döntő érdemeket szerzett abban, hogy végül a madridiak jutottak a döntőbe, miután az idegenbeli 2-2 után a hazai pályán vívott visszavágón 2-1-re diadalmaskodtak Joselu az utolsó három percben lőtt két góljával. Most jöhet az újabb nagy csata, és Vinícius úgy véli, végre ismét a legjobb formájában léphet pályára.

– A Xabival töltött idő tanulságos volt a számomra, ugyanis emberként rengeteget fejlődtem. De vele egyszerűen nem tudtam vele azonosulni, viszont Arbeloával nagyszerű a kapcsolatom, és sok önbizalmat adott nekem, akárcsak Ancelotti. Korábban volt, hogy nem tudtam annyira a játékra koncentrálni, ám tanultam ebből, ma már én is képes vagyok a találataimmal megfordítani a meccseket – idézte a brazil támadó sajtótájékoztatón elmondott szavait a Marca.

Vinícius Jr. statisztikája (2025/26)

LA Liga: 29 meccs, 11 gól, 6 gólpassz

Bajnokok Ligája: 12 meccs, 5 gól, 7 gólpassz

Spanyol Kupa: 1 meccs

Szuperkupa: 2 meccs, 1 gól

Összesen: 44 meccs, 17 gól, 13 gólpassz

A Bayern elleni negyeddöntő madridi odavágójával kapcsolatban kijelentette, a legfontosabb, hogy meglegyen a kapcsolat a szurkolóikkal. Mint mondta, készen állnak a rangadóra, és van tapasztalatuk abban, miként kell a bajorok ellen játszani. Nem titkolta, a Real számára kedvező lenne, ha Harry Kane nem játszana: az angol center a jelenlegi szezonban 40 meccsen 48 gólnál és 5 gólpassznál jár, melyből tízszer a BL-ben talált az ellenfelek hálójába.