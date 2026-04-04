Vinícius megkapta a magáét, a Barcelona nagy ajándékot kapott a Real Madridtól

A Mallorca 2-1-re legyőzte a Real Madridot a La Liga 30. fordulójában, így a Barcelona szombat este akár hét ponttal is elléphet a Realtól, amennyiben nyer az Atlético Madrid vendégeként. A Real Madridnál Vinícius Júnior csak a kispadon kezdett, majd amikor beállt, akkor a mallorcai közönség véleményezte a brazil szélsőt.

2026. 04. 04. 18:31
A Real Madrid hiába egyenlített a 88. percben a Mallorca ellen, a végén vereséget szenvedett Fotó: JAIME REINA Forrás: AFP
A válogatottszünet előtt a Real Madrid a városi rivális Atlético 3-2-es legyőzésével erőt mutatott, főleg annak fényében, hogy az utolsó negyedórát emberhátrányban bekkelte ki. Szombat délután a Real a kiesést jelentő 18. helyen álló Mallorca vendégeként lépett pályára. Álvaro Arbeloa ezért Vinícius Júniort pihentetés címszóval a kispadra ültette, ugyanis a királyi gárda kedden a Bayern München ellen játszik a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

Vinicius Junior left winger of Real Madrid and Brazil reacts during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and Atlético de Madrid at Estadio Santiago Bernabeu on March 22, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Vinícius beállása nem tetszett a mallorcai közönségnek

Mindez akár jól is elsülhetett volna, ha az első félidőben a vb-re a minap kijutó Arda Güler gólt lő az első félidőben, de Kylian Mbappé is ígéretes helyzetben rontott. S ahogy az lenni szokott, a Mallorca ezt meg is büntette. A 42. percben egy jobb oldali beadásra Manu Morales érkezett remekül, akinek még az is belefért, hogy átvegye a labdát a tizenhatoson belül.

Arbeloa az 59. percben cserélt is, ráadásul hármat. Bellingham és Éder Militao mellett Vinícius is pályára lépett.

A brazil szélső megkapta a magáét a mallorcai közönségtől, hatalmas volt a füttykoncert becserélésénél. Mindebben persze semmi meglepő nincsen.

A Real Madrid hiába egyenlített a végén

A Real Madrid derekasan ment előre, aminek a 88. percben meg is lett az eredménye. Nehéz dönteni, hogy Trent Alexander-Arnold tökéletes beadása vagy  a négy hónap után visszatérő Militao mértanian pontos fejese volt a szebb, mindenesetre a brazil góljával egyenlítettek a vendégek.

Mindez hiába, ugyanis a Real védelmében ismét rövidzárlat volt percekkel később. A 22 éves spanyol, Mateo Joseph simán megverte Alexander-Arnoldot, aki a jobbján érkező Vedat Muriqihez passzolt, aki fantasztikus gólt szerzett. A 31 éves koszovói már 19 gólos ezzel, amivel második a góllövőlistán. A csatár a koszovói válogatott tagjaként a vb-ről való lemaradás után nem is meglepő, hogy a szombati találata után elsírta magát.

Ezzel pedig a Mallorca nyert 2-1-re, a Real ötödször kapott ki a La Ligában.

Mindezt azt is jelenti, hogy ha a Barcelona szombat este nyer az Atlético Madrid vendégeként, akkor hét ponttal is elléphet a nagy riválistól a bajnoki versenyfutásban.

La Liga, 30. forduló:

  • Real Sociedad–Levante 2-0 (1-0)
  • Real Mallorca–Real Madrid 2-1 (1-0)
  • Real Betis–Espanyol 18.30
  • Atlético Madrid–FC Barcelona 21.00

Vasárnap játsszák:

  • Getafe–Athletic Bilbao 14.00
  • Valencia–Celta Vigo 16.15
  • Real Oviedo–Sevilla 18.30
  • Alavés–Osasuna 21.00

Hétfőn játsszák:

  • Girona–Villarreal 21.00

Pénteken játszották:

  • Rayo Vallecano–Elche 1-0 (0-0)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
