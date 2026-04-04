Vinícius megkapta a magáét, a Barcelona nagy ajándékot kapott a Real Madridtól

A válogatottszünet előtt a Real Madrid a városi rivális Atlético 3-2-es legyőzésével erőt mutatott, főleg annak fényében, hogy az utolsó negyedórát emberhátrányban bekkelte ki. Szombat délután a Real a kiesést jelentő 18. helyen álló Mallorca vendégeként lépett pályára. Álvaro Arbeloa ezért Vinícius Júniort pihentetés címszóval a kispadra ültette, ugyanis a királyi gárda kedden a Bayern München ellen játszik a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

Vinícius Júnior ezúttal kimaradt a Real Madrid kezdőjéből, csapata ki is kapott Mallorcán (Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto)

Vinícius beállása nem tetszett a mallorcai közönségnek

Mindez akár jól is elsülhetett volna, ha az első félidőben a vb-re a minap kijutó Arda Güler gólt lő az első félidőben, de Kylian Mbappé is ígéretes helyzetben rontott. S ahogy az lenni szokott, a Mallorca ezt meg is büntette. A 42. percben egy jobb oldali beadásra Manu Morales érkezett remekül, akinek még az is belefért, hogy átvegye a labdát a tizenhatoson belül.

Arbeloa az 59. percben cserélt is, ráadásul hármat. Bellingham és Éder Militao mellett Vinícius is pályára lépett.