Mourinho rejtőzködött, amíg Arbeloa hírt adott a kórházba vitt Real Madrid-játékosról

Utolsóként, szerdán az Atalanta, a Real Madrid, a Galatasaray és a Paris Saint-Germain jutott a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe. A PSG és a Real Madrid a múlt héten szerzett előnyét megőrizve, az Atalanta komoly fordítással, míg a Galatasaray hosszabbítás után kvalifikálta magát a BL tizenhat legjobb csapata közé. A spanyol csapat mérkőzése Raúl Asencio sérüléséről is emlékezetes marad, de Álvaro Arbeloa később jó híreket közölt a védőjéről.

Wiszt Péter
2026. 02. 26. 5:05
Elcsendesedett a Santiago Bernabéu Stadion Raúl Asencio esete után Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou
Az Atalanta kétgólos hátrányból várta a Dortmund elleni hazai visszavágót, amely félidejére le is dolgozta a különbséget. Végül a rémes találkozót záró Rámi ben-Szebajni (Ramy Bensebaini) főszereplésének köszönhetően a 98. percben kiharcolta a továbbjutást a bergamói csapat. Az Atalanta egyetlen olasz csapatként jutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, miután a Juventus hosszabbítás után kiesett – a torinói klub hiába egyenlítette ki emberhátrányban is a Galatasaray elleni párharcot a törökországi 5-2-es vereséget követően. A BL szerdai játéknapján a rekordgyőztes Real Madrid és a címvédő PSG papírforma szerint került a legjobb tizenhat csapat közé, de mindkét, odavágót idegenben megnyert csapat párharca állt hosszabbításra a visszavágó során. A spanyolok ráadásul Raúl Asencio miatt is aggódtak.

A Real Madrid védője, Raúl Asencio a Benfica elleni BL-mérkőzésen sérült meg
A Real Madrid védője, Raúl Asencio a Benfica elleni BL-mérkőzésen sérült meg. Fotó: AFP/Thomas Coex

Raúl Asencio miatt aggódtak a Real Madrid szurkolói

A hazai egygólos vereség után az eltiltott José Mourinho helyett Joao Tralhao által irányított Benfica elszántan lépett pályára Madridban, és a kezdeti helyzetek gólhoz is vezettek. Bár a Real hamar egyenlített, a folytatásban is volt még bőven esély portugál találatra. A második félidő közepén aztán a csapattársával, Eduardo Camavingával ütköző Raúl Asencio a földön maradt fekve, és percekig tartó ápolás után nyakmerevítőben, hordágyon kellett levinni a védőt a pályáról, majd mentőautóval szállították kórházba. A közönség aggodalmaskodott, de Vinícius Júnior gólja gyorsan segített valamit a történteken, és végül kettős győzelemmel jutott tovább a spanyol rekordgyőztes.

Míg Mourinho a csapatbuszban rejtőzött el a találkozó alatt és után, kollégája, Álvaro Arbeloa jóval nyíltabb volt. A Real-vezetőedzőnek Kylian Mbappét sérülés miatt nélkülöznie kellett, ám utólagos elmondása szerint a francia támadó hamarosan visszatérhet, és távollétében Vinícius is bizonyított a csatársorban. 

Ami pedig a sikernél is fontosabb lehet: a tréner megerősítette, hogy a kórházból kapott hírek alapján Asencio nyaksérülése nem tűnik súlyosnak.

A Galatasaray megmenekült a Juventus ellen

A hazai 5-2-es győzelem után aligha hitték a törökök, hogy Torinóban fenyegetni fogja őket a kiesés. Hát még azután, hogy a második félidő elején Lloyd Kelly kiállítása – az olaszok játékosa második sárga lap helyett videózás után egyből pirosat kapott – miatt 1-0-s Juventus-vezetésnél emberelőnybe kerültek. Mégis, miután a jobbhátvédként futballozó Sallai Roland elhagyta a pályát, az olaszok sorra dolgozták ki a helyzeteket, és tíz emberrel is szereztek még két gólt. Jött a hosszabbítás, ahol viszont már érződött az emberhátrány okozta fáradtság, és végül két gólt rúgva a Galatasaray jutott tovább.

Bár a kiesés miatt csalódottak voltak, a szerdai teljesítmény alapján boldogok lehettek a Juventus játékosai és szurkolói, és 

a hazai futballisták el is ismerték, hogy az isztambuli mérkőzésen úszott el a nyolcaddöntőbe jutás lehetősége. 

A Galata első gólját szerző Victor Osimhen ugyanakkor csalódott csapata játékában, és Okan Buruk vezetőedzőhöz – aki Sallait a magyar játékos első félidei sárga lapja okozta kockázat miatt cserélte le az 59. percben – hasonlóan tudja, hogy sokat kell javulni a folytatásban. 

Az olaszok részéről Luciano Spalletti vezetőedző helyett az igazgatóság egyik tagja, Giorgio Chiellini értékelt, és a klublegenda védő külön kiemelte a piros lapos szituációt: – Mondjuk azt, hogy szerencse, hogy abban a helyzetben Kelly volt a pályán, nem pedig én. Ennyit elég is mondanom erről... – mondta sejtelmesen Chiellini.

Amíg Sallai Roland a pályán volt, nem tűnt veszélyesnek a Galatasaray helyzete a Juventus ellen
Amíg Sallai Roland a pályán volt, nem tűnt veszélyesnek a Galatasaray helyzete a Juventus ellen. Fotó: AFP/Isabella Bonotto

Ben-Szebajni és Kobel rémálma lesz az Atalanta–Dortmund BL-mérkőzés

A németek harmincéves algériai védője mind a négy kapott gólban szerepet játszott: az elsőnél rosszul szabadított fel, a másodiknál róla pattant a kapuba a labda, a harmadiknál lemaradt a gólt fejelő támadóról, a negyediknél pedig ő hozta össze a tizenegyest. Igaz, utóbbi esetnél az is kellett, hogy a Dortmund kapusa, Gregor Kobel eladja a labdát másodpercekkel a csapattárs kiállítást érő szabálytalansága előtt. 

Ben-Szebajni mellett egy-egy cserejátékos is piros lapot kapott a VAR-ellenőrzés után, majd Szamardzsics a büntetőből beállította a 4-1-es végeredményt, ami az Atalanta továbbjutását jelentette.

A dortmundiak még a kiesésnél is jobban fel voltak háborodva Nico Schlotterbeck kispadon kapott piros lapja miatt, Niko Kovac vezetőedző és Sebastian Kehl sportigazgató sem értette a jelenetet, és a védő elmondása szerint a játékvezető sem tudta megmagyarázni, hogy neki miért mutatta fel a kártyát. Bár Kovac mellett a csapatkapitány, Emre Can sem hibáztatta egyik játékost sem, Kobel magára vállalta a felelősséget a hosszabbításban történtekért, amely végül a BVB búcsújához is vezetett.

A nagykárolyi Kovács István ítélete is segített a PSG-nek

A Monaco az odavágóhoz hasonlóan ezúttal is előnybe került a francia rivális PSG ellen, de a BL-címvédő ezúttal is fordítani tudott, miután Kovács István játékvezető kiállította Mamadou Coulibalyt. A ráadásban Jordan Teze egyenlített ugyan, de a hosszabbítás kiharcolása már nem sikerült a Monacónak, így a Luis Enrique által irányított párizsi együttes jutott tovább. A vendégek utólag nem panaszkodtak a piros lap miatt, és a korábbi FIFA-játékvezető, Said Ennjimi is kissé szigorú, de magyarázható ítéletnek nevezte a Coulibalynak adott második sárga lapot.

A PSG-re a Chelsea vagy a Barcelona, a Galatasarayra a Liverpool vagy a Tottenham, az Atalantára a Bayern München vagy az Arsenal, míg a Real Madridra a Manchester City vagy a Sporting vár a BL nyolcaddöntőjében, amely sorsolására pénteken kerül sor.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, szerdai visszavágók:

  • Juventus (olasz)–Galatasaray (török) 3-2 (1-0, 3-0, 3-1) – hosszabbítás után
    gólszerzők: Locatelli (37. – tizenegyesből), Gatti (70.), McKennie (82.), illetve Osimhen (105+1.), B. A. Yilmaz (119.)
    piros lap: Kelly (49., Juventus)
    Továbbjutott: a Galatasaray, 7-5-ös összesítéssel
  • Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál) 2-1 (1-1)
    g.: Tchouaméni (16.), Vinícius (80.), illetve Rafa Silva (14.)
    Tj.: a Real, 3-1-es összesítéssel
  • Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4-1 (2-0)
    g.: Scamacca (5.), Zappacosta (45.), Pasalic (57.), Szamardzsics (98. – tizenegyesből), illetve Adeyemi (75.)
    p.: Ben-Szebajni (97., Dortmund)
    Tj.: az Atalanta, 4-3-as összesítéssel
  • Paris Saint-Germain (francia)–Monaco (francia) 2-2 (0-1)
    g.: Marquinhos (60.), Kvarachelia (66.), illetve Akliouche (45.), Teze (91.)
    p.: Coulibaly (58., Monaco)
    Tj.:  a PSG, 5-4-es összesítéssel

Ismét lehet Galatasaray–Liverpool mérkőzés a BL-idényben:

