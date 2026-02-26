Mourinho rejtőzködött, amíg Arbeloa hírt adott a kórházba vitt Real Madrid-játékosról

Az Atalanta kétgólos hátrányból várta a Dortmund elleni hazai visszavágót, amely félidejére le is dolgozta a különbséget. Végül a rémes találkozót záró Rámi ben-Szebajni (Ramy Bensebaini) főszereplésének köszönhetően a 98. percben kiharcolta a továbbjutást a bergamói csapat. Az Atalanta egyetlen olasz csapatként jutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, miután a Juventus hosszabbítás után kiesett – a torinói klub hiába egyenlítette ki emberhátrányban is a Galatasaray elleni párharcot a törökországi 5-2-es vereséget követően. A BL szerdai játéknapján a rekordgyőztes Real Madrid és a címvédő PSG papírforma szerint került a legjobb tizenhat csapat közé, de mindkét, odavágót idegenben megnyert csapat párharca állt hosszabbításra a visszavágó során. A spanyolok ráadásul Raúl Asencio miatt is aggódtak.

A Real Madrid védője, Raúl Asencio a Benfica elleni BL-mérkőzésen sérült meg. Fotó: AFP/Thomas Coex

Raúl Asencio miatt aggódtak a Real Madrid szurkolói

A hazai egygólos vereség után az eltiltott José Mourinho helyett Joao Tralhao által irányított Benfica elszántan lépett pályára Madridban, és a kezdeti helyzetek gólhoz is vezettek. Bár a Real hamar egyenlített, a folytatásban is volt még bőven esély portugál találatra. A második félidő közepén aztán a csapattársával, Eduardo Camavingával ütköző Raúl Asencio a földön maradt fekve, és percekig tartó ápolás után nyakmerevítőben, hordágyon kellett levinni a védőt a pályáról, majd mentőautóval szállították kórházba. A közönség aggodalmaskodott, de Vinícius Júnior gólja gyorsan segített valamit a történteken, és végül kettős győzelemmel jutott tovább a spanyol rekordgyőztes.

Míg Mourinho a csapatbuszban rejtőzött el a találkozó alatt és után, kollégája, Álvaro Arbeloa jóval nyíltabb volt. A Real-vezetőedzőnek Kylian Mbappét sérülés miatt nélkülöznie kellett, ám utólagos elmondása szerint a francia támadó hamarosan visszatérhet, és távollétében Vinícius is bizonyított a csatársorban.

Ami pedig a sikernél is fontosabb lehet: a tréner megerősítette, hogy a kórházból kapott hírek alapján Asencio nyaksérülése nem tűnik súlyosnak.

A Galatasaray megmenekült a Juventus ellen

A hazai 5-2-es győzelem után aligha hitték a törökök, hogy Torinóban fenyegetni fogja őket a kiesés. Hát még azután, hogy a második félidő elején Lloyd Kelly kiállítása – az olaszok játékosa második sárga lap helyett videózás után egyből pirosat kapott – miatt 1-0-s Juventus-vezetésnél emberelőnybe kerültek. Mégis, miután a jobbhátvédként futballozó Sallai Roland elhagyta a pályát, az olaszok sorra dolgozták ki a helyzeteket, és tíz emberrel is szereztek még két gólt. Jött a hosszabbítás, ahol viszont már érződött az emberhátrány okozta fáradtság, és végül két gólt rúgva a Galatasaray jutott tovább.