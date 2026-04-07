„Mészárlás lesz” – már a PSG elleni párharc előtt földbe döngölték a Liverpoolt

Nem is lehet kérdés, hogy a PSG és a Liverpool közül melyik csapat a Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcának esélyese Christophe Dugarry szerint. A világ- és Európa-bajnok futballista honfitársai továbbjutására számít, szerinte a szerdai, párizsi mérkőzésen a hazaiak a földbe döngölik a Liverpoolt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 14:38
A PSG tavaly kiejtette a Liverpoolt a BL-ből, idén is erre készül Fotó: MUSTAFA YALCIN Forrás: ANADOLU
Az olyan csapatokat, amelyek a legjobb nyolc közé jutnak a Bajnokok Ligájában, nem lehet lebecsülni, ezért a BL ezen szakaszában, a negyeddöntőkben általában kiélezett párharcokra lehet számítani. Ez igaz a Real Madrid és a Bayern München, valamint a Barcelona és az Atlético Madrid csatájára, a Sporting és az Arsenal küzdelmében viszont a fogadóirodák a végső győzelemre is esélyesnek tartott angolokat tartják a favoritnak. A negyedik duó a Paris Saint-Germainé és a Liverpoolé. Tavaly csak tizenegyespárbajban dőlt el ez a párharc a BL-ben, és végül a PSG jutott tovább, most alighanem meglepetést jelentene, ha a Vörösök elérnék azt, hogy büntetőkig tartson a harc. Christophe Dugarry szerint egyenesen az is csodaszámba menne, ha a Liverpoolnak még lenne esélye a továbbjutásra a jövő keddi visszavágó előtt.

Christophe Dugarry szerint nem is kérdés, hogy a PSG kiüti a Liverpoolt Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

A PSG vezeti a francia bajnokságot, négymeccses győzelmi sorozattal a háta mögött vág neki a BL negyeddöntőjének, miután a Chelsea-t óriási különbséggel, 8-2-es összesítéssel búcsúztatta a legjobb tizenhat között. A Paris Saint-Germain hétvégi, Lens elleni bajnokiját ráadásul elhalasztották, így Luis Enrique csapatának csak a Liverpool elleni összecsapásokra kell fókuszálnia. A Vörösökre eközben a Premier League-ben is fontos mérkőzés vár, nem engedhetik meg maguknak, hogy elengedjék a Fulham elleni találkozót. Az angol együttes borzasztó formában van, a legutóbbi hét mérkőzéséből csak kettőt nyert meg, szombaton, a Manchester City elleni kupamérkőzést 4-0-ra bukta el.

A Liverpoolnak nincs esélye a PSG ellen?

A világ- és Európa-bajnok Christophe Dugarry szerint valami hasonlóra, esetleg ennél is rosszabbra lehet számítani szerdán a PSG ellen is.

Ez vérfürdő lesz, sétagalopp. A PSG már az első meccsen eldönti a párharcot. Színvonalban ég és föld a különbség a két csapat között. Láttad, hogy játszik a Liverpool? Erőtlen, csigalassúsággal futballozik, hiába vannak jó játékosai, semmit sem ér. Össze sem lehet őket hasonlítani a Paris Saint-Germainnel, egyszerűen katasztrofálisak. Már tíz vereségük van a Premier League-ben. Ezzel szemben a PSG intenzív futballt játszik, és úgy tűnik, mintha egy másik bolygón lenne. Mészárlás lesz

jósolta a párizsiak egykori játékosa.

Más kérdés, hogy Dugarry tavaly is hasonló forgatókönyvet vázolt fel a Paris Saint-Germain negyeddöntője előtt. Akkor, a Liverpool kiejtése után újabb angol csapattal, az Aston Villával nézett szembe a francia gárda a legjobb nyolc között. Párizsban 3-1-es hazai győzelem született, és bár már sokan elkönyvelték Dembeléék továbbjutását, az Aston Villa nem adta fel, és óriási csatában 3-2-re kapott ki. Ha Gianluigi Donnarumma nem brillírozik a kapuban, akkor még nagyobb bajba is kerülhetett volna a PSG, a mészárlás helyett akár hosszabbítás is lehetett volna a vége. És a Manchester Cityt erősítő kapusra idén már nem számíthat a címvédő...

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzések

kedd:

  • Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német) 21.00
  • Sporting Lisboa (portugál)–Arsenal (angol) 21.00
    szerda:
  • Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol) 21.00
  • FC Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

