Arne Slot elismerte a gondot – a választ a Liverpool történelmében találta meg

Akárcsak az előző idényben, a mostaniban is összecsap egymással Luis Enrique és Arne Slot együttese: az előző kiírásban a nyolcaddöntőben találkoztak a felek, akkor tizenegyesekkel végül a PSG ment tovább, és meg sem állt a végső győzelemig.

Arne Slot csapata Párizsban vendégszerepel a Bajnokok Ligájában Fotó: Peter Powell/AFP

A mostani párharc első összecsapását felvezető sajtótájékoztatón először Florian Wirtz állt mikrofon elé: a német középpályás tisztában van vele, hogy rendkívüli nehéz mérkőzések várnak csapatára.

– A Bajnokok Ligája az egyik legnagyobb versenysorozat, az itteni meccsek mindig különlegesek. Megpróbáljuk kiélvezni, és a lehető legmesszebb jutni. Tisztában vagyunk a feladat nehézségével, mert a világ legjobb csapatai játszanak a BL-ben, de jó megküzdeni velük, s ezáltal lemérni, hol tartasz.

Wirtz hozzátette, a Vörösök már megmutatták a mostani évadban, hogy jól szerepelnek a nagy mérkőzéseken.

– Különösen a Bajnokok Ligájában. A PSG ellen a második meccset játsszuk hazai pályán, ez talán előny. Megpróbáljuk a legjobb arcunkat mutatni, hinni magunkban és jó eredményt elérni, amit hazavihetünk az Anfieldre.

Arne Slot csak a jelenre koncentrál

Arne Slot először Alexander Isakról beszélt: a svéd csatár decemberi sérülése óta először került be a meccskeretbe, ám azt egyelőre nem lehet tudni, mekkora szerepe lehet a párizsi találkozón.

– Közel egy héten keresztül edzhetett a csapattal, így vele is számolhatunk, egyébként nem is lenne a keretben. Benne lehet a megfelelő teljesítmény, ugyanakkor még nem áll készen a kezdésre.

A holland szakember és csapatának a Bajnokok Ligája az utolsó trófeaszerzési esélye ebben az idényben.

– Nem nézek ennyire előre, különösen, mert a PSG-vel, Európa bajnokával találkozunk. Már az előző szezonban is lenyűgözőek voltak, a mostaniban talán még inkább azok. Nagyon jó csapatról beszélünk, a részletek sokat eldönthetnek. Tavaly a tizenegyesek döntöttek, utána egészen a győzelemig meneteltek. Én ennyire nem tekintek előre, most ez a feladat áll előttünk, majd jön szombaton a Fulham.

A Liverpool az előző öt tétmérkőzéséből csupán egyet tudott megnyerni, kérdés, mi segíthet az együttesnek kimászni a gödörből.

Nem vitathatom, hogy a teljesítményünk hullámzó volt. A válasz a Liverpool történelmében rejlik: ez a klub mindig megmutatta, hogy nehéz helyzetekben fel tud állni.

– Volt néhány ilyen helyzetünk, és többször fel is álltunk, így most újra ezt a mentalitást kell megmutatnunk. Ez a klub már bizonyította, hogy különleges dolgokra képes nehéz körülmények között is. Könnyebb ezt mondani, mint megtenni, mert túl sokszor megmutattuk, hogy vannak gyenge periódusaink a meccseken – általában öt–tíz perc, de az Etihadban 20 perc alatt négy gólt kaptunk. Szóval igen, könnyebb mondani, mint megcsinálni, de ez a csapat már sokszor bizonyította, hogy képes visszajönni a nehézségek után. A minőség mellett – ami a PSG-nek is megvan – az én csapatom nagy meccseken, az Etihadban elszenvedett két vereségtől eltekintve megmutatta, hogy fel tudjuk venni a versenyt Európa legjobb csapataival.