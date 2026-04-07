Arne Slot elismerte a gondot – a választ a Liverpool történelmében találta meg

A Liverpool kedd este megtartotta a Paris Saint-Germain elleni szerdai, idegenbeli Bajnokok Ligája-negyeddöntőt megelőző sajtótájékoztatóját. A Vörösök részéről Florian Wirtz és Arne Slot mondta el gondolatait az összecsapás előtt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 20:35
A Liverpool trénere tisztában van vele, csapatának nehéz dolga lesz a PSG ellen Fotó: Mustafa Yaalan Forrás: Anadolu/AFP
Akárcsak az előző idényben, a mostaniban is összecsap egymással Luis Enrique és Arne Slot együttese: az előző kiírásban a nyolcaddöntőben találkoztak a felek, akkor tizenegyesekkel végül a PSG ment tovább, és meg sem állt a végső győzelemig.

Arne Slot csapata Párizsban vendégszerepel a Bajnokok Ligájában Fotó: Peter Powell/AFP

A mostani párharc első összecsapását felvezető sajtótájékoztatón először Florian Wirtz állt mikrofon elé: a német középpályás tisztában van vele, hogy rendkívüli nehéz mérkőzések várnak csapatára.

– A Bajnokok Ligája az egyik legnagyobb versenysorozat, az itteni meccsek mindig különlegesek. Megpróbáljuk kiélvezni, és a lehető legmesszebb jutni. Tisztában vagyunk a feladat nehézségével, mert a világ legjobb csapatai játszanak a BL-ben, de jó megküzdeni velük, s ezáltal lemérni, hol tartasz.

Wirtz hozzátette, a Vörösök már megmutatták a mostani évadban, hogy jól szerepelnek a nagy mérkőzéseken.

– Különösen a Bajnokok Ligájában. A PSG ellen a második meccset játsszuk hazai pályán, ez talán előny. Megpróbáljuk a legjobb arcunkat mutatni, hinni magunkban és jó eredményt elérni, amit hazavihetünk az Anfieldre.

Arne Slot csak a jelenre koncentrál

Arne Slot először Alexander Isakról beszélt: a svéd csatár decemberi sérülése óta először került be a meccskeretbe, ám azt egyelőre nem lehet tudni, mekkora szerepe lehet a párizsi találkozón.

– Közel egy héten keresztül edzhetett a csapattal, így vele is számolhatunk, egyébként nem is lenne a keretben. Benne lehet a megfelelő teljesítmény, ugyanakkor még nem áll készen a kezdésre.

A holland szakember és csapatának a Bajnokok Ligája az utolsó trófeaszerzési esélye ebben az idényben.

– Nem nézek ennyire előre, különösen, mert a PSG-vel, Európa bajnokával találkozunk. Már az előző szezonban is lenyűgözőek voltak, a mostaniban talán még inkább azok. Nagyon jó csapatról beszélünk, a részletek sokat eldönthetnek. Tavaly a tizenegyesek döntöttek, utána egészen a győzelemig meneteltek. Én ennyire nem tekintek előre, most ez a feladat áll előttünk, majd jön szombaton a Fulham.

A Liverpool az előző öt tétmérkőzéséből csupán egyet tudott megnyerni, kérdés, mi segíthet az együttesnek kimászni a gödörből.

Nem vitathatom, hogy a teljesítményünk hullámzó volt. A válasz a Liverpool történelmében rejlik: ez a klub mindig megmutatta, hogy nehéz helyzetekben fel tud állni.

– Volt néhány ilyen helyzetünk, és többször fel is álltunk, így most újra ezt a mentalitást kell megmutatnunk. Ez a klub már bizonyította, hogy különleges dolgokra képes nehéz körülmények között is. Könnyebb ezt mondani, mint megtenni, mert túl sokszor megmutattuk, hogy vannak gyenge periódusaink a meccseken – általában öt–tíz perc, de az Etihadban 20 perc alatt négy gólt kaptunk. Szóval igen, könnyebb mondani, mint megcsinálni, de ez a csapat már sokszor bizonyította, hogy képes visszajönni a nehézségek után. A minőség mellett – ami a PSG-nek is megvan – az én csapatom nagy meccseken, az Etihadban elszenvedett két vereségtől eltekintve megmutatta, hogy fel tudjuk venni a versenyt Európa legjobb csapataival.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés

Szerda

  • Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol) 21.00
  • Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00 (tv: Sport2)

Kedd

  • Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német) 21.00
  • Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) 21.00 (tv: Sport1)

A mérkőzésekkel kapcsolatos további információkról itt olvashat!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Választás előtt 1. rész – Az identitásokról

Bayer Zsolt avatarja

Ha Európának van még jövője, az Közép- és Kelet-Európában van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
