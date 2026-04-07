Gerrard szerint ez a mérkőzés dönthet Slot sorsáról – nem a PSG elleni

Csalódás csalódást ér Liverpoolban, a Premier League-ben való gyötrődés mellett a Ligakupából és az FA-kupából is kiesett a csapat – utóbbi ráadásul egy óriási pofonnal, a Manchester City elleni 4-0-val következett be. Ezek után kellene talpra állniuk a Vörösöknek, és a Bajnokok Ligájában bizonyítani, hogy ennél többre érdemesek, csak ezt éppen a címvédő PSG ellen kellene megtenni, amely még egy jó formában lévő együttesnek sem lenne egyszerű feladat. Ezt tavaly éppen a Liverpool is bizonyította, hiszen a BL-alapszakasz megnyerése után mindjárt a nyolcaddöntőben elvérzett a franciákkal szemben.

Steven Gerrard a szívén viseli a Liverpool sorsát, és nem szeretné, ha Arne Slotot menesztenék. Fotó: NEWS IMAGES/NurPhoto

Szerdán (21.00) kerül sor a párharc párizsi felvonására, és sokan úgy könyvelik el ezeket a napokat, hogy meghatározók lesznek Arne Slot jövőjének szempontjából. A holland vezetőedző szerződése a jövő nyáron jár le, de már hónapok óta találgatások vannak a kirúgásáról, mert a Premier League tavalyi megnyerése óta óriási lejtmenetben van a Liverpool, és Slot látszólag nem találja a kiutat.

Gerrard félti Slot állását

De Steven Gerrard szerint nem koncentrálhat csak a PSG elleni mérkőzésekre a tréner, mert a PL-ben is harcban van a BL-indulást jelentő helyekért, és még messze nem biztos, hogy az ősszel is az elitligában indulhat a csapata. Az ötödik helyről várja a folytatást, miközben egyelőre nem dőlt el, hogy négy vagy öt helyet kap-e a Bajnokok Ligájában az angol élvonal. A harmadik Manchester Uniteddel szemben hat, a negyedik Aston Villával szemben öt pont a Liverpool lemaradása, míg a hatodik Chelsea egy pont lemaradással követi Szoboszlaiékat.

Gerrard a szombati, Fulham elleni meccset (18.30, tv: Spíler1) emelte ki, hiszen három nyeretlen bajnoki után nem engedhetnek meg maguknak újabb pontvesztést a Vörösök.

– Úgy látom, hogy ez egy kulcsfontosságú mérkőzés. A Fulham elleni meccs ugyanolyan fontos, mint a PSG elleni két találkozó. Ha a tulajdonosok és a vezetőség azt látják, hogy

nő a hátrány az Aston Villához és a Manchester Unitedhez képest, akkor én személy szerint aggódni kezdek az edző helyzete miatt. Nem szeretném, ha ez megtörténne, mert nagy rajongója vagyok Arne Slotnak.

Az igazat megvallva az első idénye teljesen lenyűgözött. Jó ember, és nyilvánvaló, hogy nagyszerű edző azok alapján, amiket eddig véghez vitt. Szerintem a helyzet kulcsa a Fulham elleni meccs lesz: ha ott sikerül nyomást gyakorolni a Unitedre és a Villára, és a Liverpool esélyes lesz a PSG-vel szemben a továbbjutásra a visszavágó előtt, akkor minden rendben lesz, és öt-hat nap múlva jobb helyzetbe kerül. De ha a helyzet tovább romlik, akkor aggódnék az edző miatt – fogalmazott a legendás középpályás.