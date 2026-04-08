Taktikai zsákutca az olasz futball? A világbajnok legenda kíméletlenül elmondta az igazat

A német labdarúgás egyik legnagyobb alakja, Philipp Lahm aggodalommal figyeli, hogy az emberfogásos, inkább az olasz futballból ismert taktikai megközelítés ismét egyre nagyobb teret nyer a világ futballpályáin. A németek világbajnok legendája szerint ez a szemlélet hosszú távon nem jelenthet biztos kapaszkodót a német futball számára, különösen akkor nem, ha a cél a nemzetközi élvonalban maradás.

A németek világbajnok legendája szerint a spanyol út a járható

A 2014-es világbajnok szerint a taktika, amelyet sokan az olasz futballhoz kötnek, és amely az Atalanta 2024-es Európa-liga-győzelmével került újra reflektorfénybe, hosszú távon nem működőképes.

– Régen azt mondták: kövesd az ellenfeledet akár a vécébe is – idézte fel Lahm, hogyan gondolkodtak korábban a védekezésről Németországban. Ez a szemlélet most újra terjedni látszik, amit az egykori klasszis védő aggasztónak tart. Lahm szerint probléma szerinte egyértelmű: egy erősebb, jobb játékosállománnyal rendelkező csapat ellen az emberfogás könnyen összeomlik. Az Atalanta ezt saját bőrén tapasztalta meg a Bajnokok Ligájában, ahol a Bayern München hatalmas területeket kihasználva fölényes győzelmeket aratott. Lahm úgy véli, ez a fajta védekezés legfeljebb rövid ideig lehet hatékony, például meglepetésként vagy nyomásgyakorlásra. Egy teljes mérkőzést azonban nem lehet erre alapozni.

A világbajnok exfutballista szerint a siker kulcsa inkább Spanyolországban keresendő. A spanyol csapatok évek óta a labdaorientált védekezésre, a szervezettségre és a pontos szerepkörökre építenek — és az eredmények őket igazolják.

A számok beszédesek: a spanyol klubok 24 európai kupát nyertek ebben az évszázadban, messze megelőzve az angol, olasz és német riválisokat. A Bajnokok Ligájában is dominálnak, az elmúlt években rendszeresen ők adják a legtöbb esélyest.

Lahm szerint nem véletlen az sem, hogy a spanyol edzők uralják Európát. Az általuk képviselt futballfilozófia nem az egyéni párharcokra, hanem a csapatmozgásra és az együttműködésre épül. Az üzenet egyértelmű.

Olaszország lemaradt. Az olasz edzők külföldre mennek, és a csapataik már nem nyernek

– állítja Lahm, hangsúlyozva, hogy a spanyol iskola mára kiszorította az olaszt, mint referenciamodellt. A korábbi kiváló védő szerint ha Németország az egyszerűbb, emberfogásos utat választja, könnyen lemaradhat a legjobb nemzetek versenyében. Ha viszont a spanyol modellt követi, továbbra is ott maradhat a világ elitjében.



