Taktikai zsákutca az olasz futball? A világbajnok legenda kíméletlenül elmondta az igazat

A német labdarúgás egyik ikonikus alakja, Philipp Lahm szerint veszélyes irányba mozdulhat el a német futball, ha újra az emberfogásos, olasz gyökerű taktikát kezdi követni a nyári világbajnokságon és a jövőbeli tornákon. A németek világbajnok legendája úgy látja, hogy az Inter mellett az utóbbi évek olasz sikercsapatának számító Atalanta tavalyi Európa-liga-győzelme félrevezető lehet, mivel meglátása szerint a valódi sikermodellt továbbra is a spanyol futball jelenti a világ futballnemzetei számára.

2026. 04. 08. 19:15
A németek világbajnok legendája Philipp Lahm szerint a német focinak teljesen más az útja
A német labdarúgás egyik legnagyobb alakja, Philipp Lahm aggodalommal figyeli, hogy az emberfogásos, inkább az olasz futballból ismert taktikai megközelítés ismét egyre nagyobb teret nyer a világ futballpályáin. A németek világbajnok legendája szerint ez a szemlélet hosszú távon nem jelenthet biztos kapaszkodót a német futball számára, különösen akkor nem, ha a cél a nemzetközi élvonalban maradás.

A németek világbajnok legendája Philipp Lahm szerint az olasz foci taktikjáját már nem érdemes követni
A németek világbajnok legendája, Philipp Lahm szerint az olasz foci taktikáját már nem érdemes követni.

A németek világbajnok legendája szerint a spanyol út a járható

A 2014-es világbajnok szerint a taktika, amelyet sokan az olasz futballhoz kötnek, és amely az Atalanta 2024-es Európa-liga-győzelmével került újra reflektorfénybe, hosszú távon nem működőképes.

– Régen azt mondták: kövesd az ellenfeledet akár a vécébe is – idézte fel Lahm, hogyan gondolkodtak korábban a védekezésről Németországban. Ez a szemlélet most újra terjedni látszik, amit az egykori klasszis védő aggasztónak tart. Lahm szerint  probléma szerinte egyértelmű: egy erősebb, jobb játékosállománnyal rendelkező csapat ellen az emberfogás könnyen összeomlik. Az Atalanta ezt saját bőrén tapasztalta meg a Bajnokok Ligájában, ahol a Bayern München hatalmas területeket kihasználva fölényes győzelmeket aratott. Lahm úgy véli, ez a fajta védekezés legfeljebb rövid ideig lehet hatékony, például meglepetésként vagy nyomásgyakorlásra. Egy teljes mérkőzést azonban nem lehet erre alapozni.

A világbajnok exfutballista szerint a siker kulcsa inkább Spanyolországban keresendő. A spanyol csapatok évek óta a labdaorientált védekezésre, a szervezettségre és a pontos szerepkörökre építenek — és az eredmények őket igazolják. 

A számok beszédesek: a spanyol klubok 24 európai kupát nyertek ebben az évszázadban, messze megelőzve az angol, olasz és német riválisokat. A Bajnokok Ligájában is dominálnak, az elmúlt években rendszeresen ők adják a legtöbb esélyest.

Lahm szerint nem véletlen az sem, hogy a spanyol edzők uralják Európát. Az általuk képviselt futballfilozófia nem az egyéni párharcokra, hanem a csapatmozgásra és az együttműködésre épül. Az üzenet egyértelmű. 

Olaszország lemaradt. Az olasz edzők külföldre mennek, és a csapataik már nem nyernek

állítja Lahm, hangsúlyozva, hogy a spanyol iskola mára kiszorította az olaszt, mint referenciamodellt. A korábbi kiváló védő szerint ha Németország az egyszerűbb, emberfogásos utat választja, könnyen lemaradhat a legjobb nemzetek versenyében. Ha viszont a spanyol modellt követi, továbbra is ott maradhat a világ elitjében.


 

A téma legfrissebb hírei

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Bayer Zsolt: Választás előtt 2. rész – A generációkról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

