Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Óriási lehetőség, Kerkez Milos nyomába léphet a fiatal magyar futballista

Konferencialiga-negyeddöntőre készül a holland AZ Alkmaar, s a Sahtar Doneck elleni párharcra bekerült a Kl-keretbe Kovács Bendegúz is. A tizenkilenc éves magyar támadó eddig az AZ Alkmaar utánpótlásában ontotta a gólokat, többek között az ifjúsági BL-ben is, onnan azonban már kiesett a csapat. Kovács Bendegúz holland bajnokin már került az első csapat meccskeretébe, de a debütálásra még vár, míg az AZ Alkmaar három év után jutna ismét a Konferencialiga elődöntőjébe: akkor Kerkez Milos révén volt magyar játékos a hollandok keretében.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 15:22
Kovács Bendegúz a magyar válogatott és az AZ Alkmaar nagy reménysége, a holland klub most a Konferencialiga-keretébe is nevezte a fiatal magyar támadót Fotó: NurPhoto via AFP/Andrea Rosito
Kovács Bendegúz kilenc gólt lőtt a nemzetközi porondon ebben az idényben az AZ Alkmaar mezében, ezeket az ifjúsági Bajnokok Ligájában, a klub U19-es csapatában jegyezte. Az ifi BL-ből a tizenkilenc éves magyar támadó teljesítménye ellenére már kiesett az AZ, a felnőtt csapat viszont még áll a Konferencialigában, ahol megismételné a Kerkez Milos fémjelezte csapat menetelését, s három év után újra az elődöntőbe jutna a holland együttes. Az ukrán Sahtar elleni negyeddöntőre pedig Kovács Bendegúz is készülhet a nagycsapattal, a mostani keretbe kerülés Marco Rossi figyelmét is biztosan felkelti.

Kerkez Milos a Lazio elleni gólját ünnepli: három éve az AZ Alkmaar eljutott a Konferencialiga elődöntőjéig, most Kovács Bendegúz került magyarként a hollandok keretébe. Fotó: Anadolu via AFP/Claudio Pasquazi

Mit mondott Marco Rossi Kovács Bendegúzról?

A magyar válogatott szövetségi kapitánya nem titkolta, hogy stábjával együtt figyelemmel követi Kovács Bendegúz fejlődését, a támadó azonban márciusban még nem a felnőtt, csupán az U19-es válogatottba kapott meghívót.

Amíg Bendegúz nincs ott az első csapatban a klubjában, addig nehéz elgondolni, hogy meghívhassuk

 – szögezte le Rossi.

Kovács Bendegúz az U19-es csapatban nyújtott teljesítménye után immár rendszeresen a holland másodosztályban szereplő tartalékcsapatban játszik, s ott is szórja a gólokat: tizenkét meccsen hét találatnál jár. Az első csapatban egyelőre nem mutatkozott be, de egy holland élvonalbeli bajnokin már a meccskeretbe került, s most ugyanezt a lépést megteheti a nemzetközi porondon is.

AZ Alkmaar: Kerkez Milos után Kovács Bendegúz

Az AZ Alkmaar csütörtökön Lengyelországban lép pályára – a háború miatt itt játszhatja „hazai” meccsét az ukrán Sahtar Doneck. A párharc győztese a Konferencialiga elődöntőjébe jut, a holland klub 2023 után másodszor érhet el idáig.

Három éve Kerkez Milos kulcsszereplő volt a hollandok menetelésében, főként a Lazio elleni teljesítménye jelentett sokat a latban, hogy az idény után szintet lépett, s a Premier League-be, a Bournemouth-hoz igazolt, ma pedig már a Liverpool játékosa.

Kovács Bendegúz esetében kulcsszerepről egyelőre korai lenne beszélni, de a magyar támadó karrierjének jelenlegi fázisában már néhány Kl-perc is rengeteget számítana.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
