Óriási lehetőség, Kerkez Milos nyomába léphet a fiatal magyar futballista

Kovács Bendegúz kilenc gólt lőtt a nemzetközi porondon ebben az idényben az AZ Alkmaar mezében, ezeket az ifjúsági Bajnokok Ligájában, a klub U19-es csapatában jegyezte. Az ifi BL-ből a tizenkilenc éves magyar támadó teljesítménye ellenére már kiesett az AZ, a felnőtt csapat viszont még áll a Konferencialigában, ahol megismételné a Kerkez Milos fémjelezte csapat menetelését, s három év után újra az elődöntőbe jutna a holland együttes. Az ukrán Sahtar elleni negyeddöntőre pedig Kovács Bendegúz is készülhet a nagycsapattal, a mostani keretbe kerülés Marco Rossi figyelmét is biztosan felkelti.

Kerkez Milos a Lazio elleni gólját ünnepli: három éve az AZ Alkmaar eljutott a Konferencialiga elődöntőjéig, most Kovács Bendegúz került magyarként a hollandok keretébe. Fotó: Anadolu via AFP/Claudio Pasquazi

Mit mondott Marco Rossi Kovács Bendegúzról?

A magyar válogatott szövetségi kapitánya nem titkolta, hogy stábjával együtt figyelemmel követi Kovács Bendegúz fejlődését, a támadó azonban márciusban még nem a felnőtt, csupán az U19-es válogatottba kapott meghívót.

Amíg Bendegúz nincs ott az első csapatban a klubjában, addig nehéz elgondolni, hogy meghívhassuk

– szögezte le Rossi.