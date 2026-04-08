A jó hírt kapó Liverpool a PSG tavalyi leckéjét mondaná fel

Ellentétes előjelekkel várja az egymás elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntős párharc első felvonását a Paris Saint-Germain és a Liverpool. A francia együttes az előző négy tétmérkőzését megnyerte, beleértve a Chelsea elleni BL-nyolcaddöntő mindkét meccsét, ez utóbbit ráadásul imponáló, 8-2-es összesítéssel. Ezzel szemben a Pool a legutóbbi öt tétmeccséből csupán egyet tudott megnyerni egy döntetlen és három vereség mellett.

Arne Slot együttese számára a BL maradt az utolsó mentsvár. A bajnokságban a bajnoki cím már elúszott – a BL-indulásért is alaposan meg kell majd izzadni –, a Ligakupától már korábban búcsúzott, előző hétvégén pedig az is eldőlt, hogy az FA-kupát sem nyerheti meg ebben az idényben a csapat: a Manchester City 4-0-ra kiütötte a Vörösöket a negyeddöntőben.

Nagy visszatérő a Liverpoolnál

A sok negatívum között azért kaptak egy jó hírt a Liverpool szimpatizánsai, a legutóbbi edzéseken ugyanis feltűnt egy rég nem látott arc: Alexander Isak. A svéd csatár lábtörés miatt december óta sérült volt, s bár a nyári klubváltása óta még nem tudta azt hozni, amit például a Newcastle-nél láttak tőle, a hiánya így is érzékenyen sújtotta a támadófronton alaposan beszűkült liverpooliakat. A 26 esztendős futballista bekerült a 21 fős meccskeretbe, és bár Slot elmondása szerint a kezdőcsapatban még nem lehet ott, csereként az angol gárda segítségére lehet.

A PSG-nél ezzel szemben magabiztosan várhatják az újabb, Liverpool elleni párharcot: az előző idényben a nyolcaddöntőben találkoztak egymással a felek, akkor a franciák tizenegyesekkel jutottak tovább. Az európai kupaporondon minden sorozatot figyelembe véve hatszor mérkőztek meg, mindkét csapat háromszor nyert – ugyanakkor mindkét kétmeccses párharcban a PSG bizonyult jobbnak: a tavalyi mellett az 1996–1997-es Kupagyőztesek Európa-kupája elődöntőjében.

A PSG-nél bizakodnak

– Nagyon más lesz ez, mint a tavalyi párharc – mondta a szerdai mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Vitinha, a PSG középpályása. – Akkor több lehetőségünk volt az első meccsen, de Alissonnak rengeteg védése volt. Kissé frusztráltak voltunk a lefújás után, de azt hajtogattuk, hogy így is továbbjuthatunk, ami végül össze is jött. Azóta mindkét csapatnál voltak változások, és bár a Liverpool jelenlegi formája közel sem nevezhető ideálisnak, még mindig egy remek csapatról beszélünk nagyszerű játékosokkal.