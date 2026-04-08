Rendkívüli

Trump elérte a célját, kéthetes tűzszünet jön Iránban, megnyílik a Hormuzi-szoros

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
LiverpoolPSGBajnokok LigájaParis Saint-Germain (PSG)

A jó hírt kapó Liverpool a PSG tavalyi leckéjét mondaná fel

Utolsó esélyét igyekszik megragadni a trófeaszerzésre Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata. A Liverpool szerda este a címvédő Paris Saint-Germain vendége lesz a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén, és bár pokolian nehéz feladat vár rá, egy jó hírt kapott a gárda az összecsapást megelőzően.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 5:25
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ellentétes előjelekkel várja az egymás elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntős párharc első felvonását a Paris Saint-Germain és a Liverpool. A francia együttes az előző négy tétmérkőzését megnyerte, beleértve a Chelsea elleni BL-nyolcaddöntő mindkét meccsét, ez utóbbit ráadásul imponáló, 8-2-es összesítéssel. Ezzel szemben a Pool a legutóbbi öt tétmeccséből csupán egyet tudott megnyerni egy döntetlen és három vereség mellett.

Luis Enrique szerint nincs esélyes a PSG és a Liverpool párharcában

Arne Slot együttese számára a BL maradt az utolsó mentsvár. A bajnokságban a bajnoki cím már elúszott – a BL-indulásért is alaposan meg kell majd izzadni –, a Ligakupától már korábban búcsúzott, előző hétvégén pedig az is eldőlt, hogy az FA-kupát sem nyerheti meg ebben az idényben a csapat: a Manchester City 4-0-ra kiütötte a Vörösöket a negyeddöntőben.

Nagy visszatérő a Liverpoolnál

A sok negatívum között azért kaptak egy jó hírt a Liverpool szimpatizánsai, a legutóbbi edzéseken ugyanis feltűnt egy rég nem látott arc: Alexander Isak. A svéd csatár lábtörés miatt december óta sérült volt, s bár a nyári klubváltása óta még nem tudta azt hozni, amit például a Newcastle-nél láttak tőle, a hiánya így is érzékenyen sújtotta a támadófronton alaposan beszűkült liverpooliakat. A 26 esztendős futballista bekerült a 21 fős meccskeretbe, és bár Slot elmondása szerint a kezdőcsapatban még nem lehet ott, csereként az angol gárda segítségére lehet.

A PSG-nél ezzel szemben magabiztosan várhatják az újabb, Liverpool elleni párharcot: az előző idényben a nyolcaddöntőben találkoztak egymással a felek, akkor a franciák tizenegyesekkel jutottak tovább. Az európai kupaporondon minden sorozatot figyelembe véve hatszor mérkőztek meg, mindkét csapat háromszor nyert – ugyanakkor mindkét kétmeccses párharcban a PSG bizonyult jobbnak: a tavalyi mellett az 1996–1997-es Kupagyőztesek Európa-kupája elődöntőjében.

Tavaly a PSG jutott tovább:

A PSG-nél bizakodnak

– Nagyon más lesz ez, mint a tavalyi párharc – mondta a szerdai mérkőzést felvezető sajtótájékoztatón Vitinha, a PSG középpályása. – Akkor több lehetőségünk volt az első meccsen, de Alissonnak rengeteg védése volt. Kissé frusztráltak voltunk a lefújás után, de azt hajtogattuk, hogy így is továbbjuthatunk, ami végül össze is jött. Azóta mindkét csapatnál voltak változások, és bár a Liverpool jelenlegi formája közel sem nevezhető ideálisnak, még mindig egy remek csapatról beszélünk nagyszerű játékosokkal.

A párizsiakat irányító Luis Enrique szerint egyáltalán nem számít, ki a favorit, az ilyen jellegű mérkőzéseken nem is igazán lehet esélyesnek nevezni bármelyik felet.

– Nem hiszem, hogy mi lennénk az esélyesek.

Az előző idényben mindenki a Liverpoolt tartotta annak, és végül mi jutottunk tovább.

– Az akkori odavágó rendkívül magas szintű találkozó volt, hasonlót most is aláírnék, az eredményt ugyanakkor nem – utalt a tavalyi 1-0-s angol sikerre a spanyol szakember.

A PSG-nél Senny Mayulu és Fabián Ruiz játéka kérdéses, míg Bradley Barcola biztosan nem léphet pályára. A túloldalon Alisson mellett Conor Bradley és Endo Vataru biztosan kihagyja a negyeddöntő első meccsét.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Pilhál György
idezojelekválasztás

Se alku, se licit

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Ha Magyar Péterre adod a voksodat, a nemzet halálára szavazol.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
