Hollandiában beszóltak a legnagyobb magyar csatártehetségnek, aki zseniálisan reagált

Kovács Bendegúz újra gólt szerzett, 36 meccsen már 32 gólt számlál ebben az idényben az AZ Alkmaar különböző csapataiban. A legnagyobb magyar csatártehetség pénteken a holland másodosztályban talált be, ami zseniális válasz volt a holland szaklap cikkére, amelyben felvetették, hogy kínos lenne, ha végül egy szupermarketben kötne ki. Kovács Bendegúz nem oda tart.

2026. 04. 04. 9:43
Az AZ Alkmaar magyar csatára, Kovács Bendegúz már harminc gól fölött jár az idényben, ő lehet a jövő embere a válogatottban Fotó: Nuno Reisinho
Nemcsak Magyarországon, hanem Hollandiában is egyre nagyobb figyelem kíséri Kovács Bendegúz fejlődését. A 19 éves és 199 centi magas csatár óriási tehetségnek számít, amit ebben az idényben hatalmas gólmennyiséggel is bizonyít. Péntek este a holland másodosztályban talált be újra az AZ Alkmaar második csapatában: 2-0-ra győztek a Helmond Sport ellen, Kovács a 35. percben vette be a kaput.

Ez volt a holland másodosztályban 11 mérkőzésen már a hetedik gólja, összességében pedig 36 meccsen már 32 gólt számlál ebben az idényben az Alkmaar különböző csapataiban. Kovács Bendegúz jelenleg a magyar utánpótlás-válogatottakban szerepel, de már Marco Rossi szövetségi kapitány is figyeli, hiszen jó eséllyel ő lehet Varga Barnabás utódja a nemzeti csapatban a következő években.

Magyar Ibrahimovic? Csak nehogy egy szupermarketben végezze!

Hollandiában a napokban közölt hosszabb cikket az ESPN szaklap helyi kiadása Kovács Bendegúz eddigi útjáról. A kétméteres csatártehetség történetét februárban mi is megírtuk részletesen, ezért most csak egy érdekes részletet emelünk ki a holland cikkből.

Megszólaltatták Kovács Bendegúz korábbi holland klubjának utánpótlásedzőjét, Kevin Ruitert, aki főszerepet játszott abban, hogy a Fehérgyarmatról származó Kovács család Hollandiába költözzön a fiú futballkarrierje miatt. Ruiter kicsit beszólt a fiatal magyarnak, amikor az került szóba, hogy sokan a svéd klasszis, Zlatan Ibrahimovic hasonmását látják benne. A párhuzam egyébként több ponton is megállja a helyét: a magasságuk, az ahhoz párosuló ritka technikai tudásuk és a hollandiai kezdetek egyaránt stimmelnek.

Jó ezt hallani, de még nem tart ott. Jó, ha Ibrahimovicnak hívnak, de ha végül egy szupermarketben dolgozol majd, akkor elég kínos lesz

– hívta fel a figyelmet a holland szakember arra, hogy Kovács még az út elején jár, és még nem lehet tudni, mi lesz belőle. Ugyanakkor hozzátette, hogy ha topfutballista lesz, a sztorija dokumentumfilmért kiált majd.

Mindenesetre Kovács olyan zseniálisan reagált a szupermarketes beszólásra, hogy azt Ibrahimovic is megirigyelhetné – rögtön góllal válaszolt rá. Íme a találat:


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

