Kovács Bendegúz nem így képzelte a Kl-meccset, most Parrott is gólképtelen maradt

Kovács Bendegúz tizenkilenc évesen már a holland AZ Alkmaar első csapatának ajtaján kopogtat, a Sahtar Doneck elleni Konferencialiga-negyeddöntőn, Krakkóban leülhetett a kispadra. Az AZ Alkmaar kezdőcsatára az ír Troy Parrott volt, akinek egyelőre legalább olyan jól ismeri a nevét Marco Rossi, mint Kovács Bendegúzét.
Parrott azonban ezúttal nemhogy három, egy gólt sem szerzett, ahogy sokáig senki sem.
Kovács Bendegúz a padról figyelte az AZ Alkmaar összeomlását
A 72. percben Pedrinho bombagólja törte meg a jeget, s ezután Parrottot lecserélte az Alkmaar vezetőedzője, Leeroy Echteld, de nem Kovács Bendegúzt küldte pályára.
A hajrában a hollandok összeomlottak, Pedrinho után a Sahtar pályára lépő nyolc brazilja közül Alisson is betalált, ráadásul kétszer, másodszorra egészen tetszetős akció végén.
Kovács Bendegúz csapata tehát éppúgy háromgólos hátrányba került a Kl-negyeddöntő első felvonásán, mint Varga Barnabás együttese, az AEK Athén. Vendéggól egyáltalán nem született a csütörtöki Konferencialiga-meccseken.
Konferencialiga, negyeddöntő, első mérkőzések
A második számú sorozatban, az Európa-ligában a Ferencváros előző fordulóbeli búcsúja után már nincs magyar érdekeltség. Csütörtökön az Aston Villa és a Freiburg is nagyot lépett az elődöntő felé.
Európa-liga, negyeddöntő, első mérkőzések
