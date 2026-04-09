Kovács Bendegúz nem így képzelte a Kl-meccset, most Parrott is gólképtelen maradt

Kovács Bendegúz tizenkilenc évesen már a holland AZ Alkmaar első csapatának ajtaján kopogtat, a Sahtar Doneck elleni Konferencialiga-negyeddöntőn, Krakkóban leülhetett a kispadra. Az AZ Alkmaar kezdőcsatára az ír Troy Parrott volt, akinek egyelőre legalább olyan jól ismeri a nevét Marco Rossi, mint Kovács Bendegúzét.

Pedrinho itt a földre kerül, a narancsmezes Sahtar később az ő bombagóljával szerzett vezetést Kovács Bendegúz csapata, az AZ Alkmaar elleni Kl-negyeddöntőn Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki

Parrott azonban ezúttal nemhogy három, egy gólt sem szerzett, ahogy sokáig senki sem.

Kovács Bendegúz a padról figyelte az AZ Alkmaar összeomlását

A 72. percben Pedrinho bombagólja törte meg a jeget, s ezután Parrottot lecserélte az Alkmaar vezetőedzője, Leeroy Echteld, de nem Kovács Bendegúzt küldte pályára.

A hajrában a hollandok összeomlottak, Pedrinho után a Sahtar pályára lépő nyolc brazilja közül Alisson is betalált, ráadásul kétszer, másodszorra egészen tetszetős akció végén.

Kovács Bendegúz csapata tehát éppúgy háromgólos hátrányba került a Kl-negyeddöntő első felvonásán, mint Varga Barnabás együttese, az AEK Athén. Vendéggól egyáltalán nem született a csütörtöki Konferencialiga-meccseken.

Konferencialiga, negyeddöntő, első mérkőzések Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög) 3-0 (2-0)

Sahtar Donyeck (ukrán)–AZ Alkmaar (holland) 3-0 (0-0)

Crystal Palace (angol)–Fiorentina (olasz) 3-0 (2-0)

FSV Mainz (német)–Racing Strasbourg (francia) 2-0 (2-0)

A második számú sorozatban, az Európa-ligában a Ferencváros előző fordulóbeli búcsúja után már nincs magyar érdekeltség. Csütörtökön az Aston Villa és a Freiburg is nagyot lépett az elődöntő felé.