Varga Barnabás olyat tett, ami a Fradiban nem ment, az edző is róla beszél

A magyar válogatott márciusi felkészülési meccseit sérülés miatt kihagyó Varga Barnabás a kezdőcsapatban kapott helyet az Olimpiakosz–AEK Athén rangadón, amely a görög bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú volt. A magyar csatár 81 percig volt a pályán, ekkor lecserélték, és bár az AEK mindent eldöntő gólját ezúttal nem ő, hanem Aboubakary Koita szerezte már az ötödik percben, olyanban volt része, ami a Fradi színeiben nem jött össze neki.

Varga Barnabás először játszott az AEK színeiben az Olimpiakosz stadionjában, de nem először rúgott labdába ott. Még a Ferencváros játékosaként ugyancsak kezdőként szerepelt ebben a stadionban a Konferencialiga egyenes kieséses szakaszának első körében 2024-ben. Akkor a Dejan Sztankovics által vezetett Fradi 1-0-s vereséget szenvedett, majd a hazai visszavágón ugyanilyen arányban győzött az Olimpiakosz. Most Varga Barnabás végre győztes csapat tagja volt ellene.

Botrány a kispadoknál az Olimpiakosz–AEK rangadón

A januárban az AEK-hez igazoló Varga Görögországban már túl volt egy Olimpiakosz elleni rangadón, még februárban 1-1 lett az eredmény hazai pályán, akkor gólt is szerzett, de most először tudott nyerni a nagy rivális ellen. Ez a siker pedig könnyen eldöntheti a görög bajnoki cím sorsát, hiszen az AEK előnye így már öt pont az élen a PAOK és az Olimpiakosz előtt.

Bár a meccsen csak egy gól született, több botrányszagú dolog is történt a rangadón:

Fél óra után az AEK játékosát, Filipe Relvast vérző arccal kellett ápolni egy kemény ütközés miatt.

A második félidőre az AEK játékosai ötperces késéssel érkeztek ki, emiatt botrány tört ki a kispadoknál. A stábtagok közül az AEK csapatmenedzsere, Dimitrisz Nalicisz és az Olympiakosz sportigazgatója, Darko Kovacsevics összeszólalkoztak egymással.

A 98. percben egyenlített az Olimpiakosz a török Yusuf Yazici révén, de VAR-vizsgálat után les miatt elvették a gólt.

Az edző kérdés nélkül hozta szóba Varga Barnabás nevét

Az AEK győzelme után Marko Nikolics, az athéniak edzője elégedetten értékelt.