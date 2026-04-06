Varga Barnabás olyat tett, ami a Fradiban nem ment, az edző is róla beszél

Nagy lépést tett a görög bajnoki cím felé a AEK Athén, amely 1-0-s győzelmet aratott az Olimpiakosz elleni idegenbeli rangadón vasárnap este. Botrány kísérte a meccset, Varga Barnabás csapata ugyanis késve jött ki a második félidőre, az Olimpiakosz hajrábeli egyenlítő gólját pedig VAR-vizsgálat után elvették. Varga olyat élt át, ami a Fradival nem sikerült az Olimpiakosz ellen, az edző újságírói kérdés nélkül is szóba hozta a nevét a rangadó után, aztán az éjjel óriási buli alakult ki Athénban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 6:58
Varga Barnabás ünnepel az Olimpiakosz ellen Forrás: AEK Athén
A magyar válogatott márciusi felkészülési meccseit sérülés miatt kihagyó Varga Barnabás a kezdőcsapatban kapott helyet az Olimpiakosz–AEK Athén rangadón, amely a görög bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú volt. A magyar csatár 81 percig volt a pályán, ekkor lecserélték, és bár az AEK mindent eldöntő gólját ezúttal nem ő, hanem Aboubakary Koita szerezte már az ötödik percben, olyanban volt része, ami a Fradi színeiben nem jött össze neki.

Varga Barnabás a Fradi színeiben nem tudott győzni az Olimpiakosz otthonában, most az AEK Athénnal igen Fotó: AEK Athén

Varga Barnabás először játszott az AEK színeiben az Olimpiakosz stadionjában, de nem először rúgott labdába ott. Még a Ferencváros játékosaként ugyancsak kezdőként szerepelt ebben a stadionban a Konferencialiga egyenes kieséses szakaszának első körében 2024-ben. Akkor a Dejan Sztankovics által vezetett Fradi 1-0-s vereséget szenvedett, majd a hazai visszavágón ugyanilyen arányban győzött az Olimpiakosz. Most Varga Barnabás végre győztes csapat tagja volt ellene.

Botrány a kispadoknál az Olimpiakosz–AEK rangadón

A januárban az AEK-hez igazoló Varga Görögországban már túl volt egy Olimpiakosz elleni rangadón, még februárban 1-1 lett az eredmény hazai pályán, akkor gólt is szerzett, de most először tudott nyerni a nagy rivális ellen. Ez a siker pedig könnyen eldöntheti a görög bajnoki cím sorsát, hiszen az AEK előnye így már öt pont az élen a PAOK és az Olimpiakosz előtt.

Bár a meccsen csak egy gól született, több botrányszagú dolog is történt a rangadón:

  • Fél óra után az AEK játékosát, Filipe Relvast vérző arccal kellett ápolni egy kemény ütközés miatt.
  • A második félidőre az AEK játékosai ötperces késéssel érkeztek ki, emiatt botrány tört ki a kispadoknál. A stábtagok közül az AEK csapatmenedzsere, Dimitrisz Nalicisz és az Olympiakosz sportigazgatója, Darko Kovacsevics összeszólalkoztak egymással.
  • A 98. percben egyenlített az Olimpiakosz a török Yusuf Yazici révén, de VAR-vizsgálat után les miatt elvették a gólt.

 

Az edző kérdés nélkül hozta szóba Varga Barnabás nevét

Az AEK győzelme után Marko Nikolics, az athéniak edzője elégedetten értékelt.

– Ezért az eredményért jöttünk ide – fogalmazott a görög sportal.gr szerint. – Évek óta követem ezt a bajnokságot, és tudtam, hogy a rájátszás első meccse nem a futballról szól, hanem főleg az eredményről. Semlegesítettük az Olimpiakosz adu ászait. Öt pont az előnyünk az élen, nem játszhatjuk a hülyét, és nem mondhatjuk, hogy nem vagyunk esélyesek, de ez nem nagy ügy. Maradjunk a földön, és folytassuk a munkát!

A görög újságírók az AEK mexikói középpályásáról, Orbelín Pinedáról kérdezték Nikolicsot, aki azonban a válaszában Varga Barnabás nevét is szóba hozta.

– Mit is mondhatnék Pinedáról? Soha nem fárad el. Mindig mosolyog, és mindig edzeni akar. És nemcsak akar, hanem tud is. A tíz hónap alatt, amióta velem van, még nem fáradt el. Kiváló minőségű játékos. De Mukundi és Relvas kiváló teljesítményéről is beszélnem kell, ahogy beszélni kell Vargáról, Penrice-ről, Coitáról, Rotáról és persze Strakosháról is.

Óriási buli fogadta az éjjel Vargáékat

Az AEK busszal utazott vissza a saját stadionjához az Olimpiakosz legyőzése után, és több ezer szurkoló gyűlt össsze éjfél után, hogy fogadja a játékosokat. Mintha már megnyerték volna a bajnoki címet, úgy ünnepelték Varga Barnabásékat.

Itt vagyunk, mi vagyunk a bajnokok!

– skandálta a tömeg a buszról leszálló játékosoknak.

Az AEK most a spanyol Rayo Vallecano elleni, csütörtöki negyeddöntőre készül a Konferencialigában.

A mindent eldöntő gól:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojeleknemzet

Két fogoly

Bogár László avatarja

A magyarság Mohács 500. évfordulóján újabb sorsdöntő választás előtt áll.

