Az Egyesült Államok tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síita állam elleni légicsapásokat, ha az rosszul viselkedik – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Az elnök újságíróknak elmondta, tájékoztatták az iráni béketerv pontjairól, és úgy vélte, Irán „kétségbeesetten meg akar egyezni”. Az elnök a közösségi médiában közzétett bejegyzésében mindazonáltal kérdésesnek nevezte a tervezet elfogadását, ugyanis szerinte „Teherán még nem fizetett meg eléggé azért, amit az utóbbi 47 évben az emberiség és a világ ellen művelt”.
Aggasztóan megnőtt a nukleáris katasztrófa esélye, Trump Putyinnal egyeztetett
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója szerint a nukleáris katasztrófa veszélye a hidegháború óta nem látott szintre emelkedett. Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz államfővel egyeztetett, kritikusan nyilatkozott az irániak béketervéről, és amerikai katonákat von ki Németországból ezek voltak az elmúlt hét legfontosabb külpolitikai hírei.
A hidegháború óta nem látott szintre emelkedett a nukleáris katasztrófa veszélye – figyelmeztetett Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója egy New Yorkban zajló nemzetközi konferencián.
A világ olajszállításának mintegy egyötöde akadt el a Hormuzi-szoros lezárása miatt, miközben Európa energiatartalékai egyre gyorsabban apadnak. A kialakuló válság közepette Ursula von der Leyen egyértelművé tette: szó sem lehet az Irán elleni szankciók feloldásáról, még az energiaellátás helyreállítása érdekében sem.
Az orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője szerint a világégés lehetősége a mostani helyzetben továbbra is valós veszélyt jelent. Dmitrij Medvegyev egy fórumon elhangzott beszédében hangsúlyozta, hogy bár egy ilyen döntés súlyos következményekkel járna, nem zárható ki teljesen. Úgy véli, különösen erős globális feszültségek alakultak ki, emellett lesújtó kritikával illette az európai vezetést is. Medvegyev azt is elmondta, hogy szerinte az orosz–ukrán háború nem tárgyalásos úton fog véget érni.
A korábban bejelentett ötezernél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Jóllehet Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábban ötezer katona kivonását említette, Trump Floridában, újságíróknak adott interjújában további drasztikus csökkentésről beszélt. Sean Parnell, az amerikai hadügyminisztérium szóvivője szerint a csapatkivonást a következő 6–12 hónapban hajtják végre.
A ciprusi uniós csúcstalálkozón részt vevő tisztviselők egybehangzó nyilatkozata szerint Brüsszel visszaléphetett Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását célzó terveitől. Miközben Zelenszkij elnök 2027-es határidőt követel, egy névtelenséget kérő uniós politikus a Financial Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy a tagság nem ajándék, és van némi félreértés Kijevben ennek kapcsán.
Borítókép: Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója (Fotó: NurPhoto via AFP)
