Dimitrij Medvegyevnukleáris fenyegetésfigyelmeztetés

Medvegyev figyelmeztetett: a világon egy ország sincs biztonságban

Az orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője szerint a világégés lehetősége a mostani helyzetben továbbra is valós veszélyt jelent. Dmitrij Medvegyev egy fórumon elhangzott beszédében hangsúlyozta, hogy bár egy ilyen döntés súlyos következményekkel járna, nem zárható ki teljesen. Úgy véli, különösen erős globális feszültségek alakultak ki, emellett lesújtó kritikával illette az európai vezetést is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 17:16
Illusztráció: Rakéta fellövés Forrás: AFP
Az orosz politikus nem zárta ki egy ilyen nukleáris forgatókönyv lehetőségét. Ugyanakkor Medvegyev úgy véli, hogy bármely vezető, aki engedélyezne egy nukleáris csapást, intelligencia és előrelátás híján van.

Sajnos ez valós lehetőség. Aki ezt nem ismeri fel, az vagy bolond, vagy álomvilágban él

– mondta beszédében az orosz politikus. Hangsúlyozta, hogy a világon jelenleg különösen sok ellentétes érdek feszül egymásnak.

Az orosz politikus azt is megjegyezte, hogy gyakran bírálják túlzottan kemény retorikája miatt, ám szerinte ez teljes mértékben reális. Végül úgy fogalmazott, hogy Európát jelenleg „egy csapat idióta” irányítja, akik nem gondolnak a jövőre.

Borítókép: Rakétafellövés – illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekpetőfi

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

Faggyas Sándor avatarja

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
