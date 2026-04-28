Európa energia nélkül maradhat: Von der Leyen nemet mondott a szankciók feloldására

Irán közel két hónapja lezárva tartja a Hormuzi-szorost – ezen az útvonalon halad át a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázszállításának mintegy egyötöde –, miközben Európa energiatartalékai egyre apadnak – számolt be az Euractiv.

Az Európai Bizottság elnöke berlini látogatásán utasította vissza Merz javaslatát, amely szerint az energiaellátás helyreállítása érdekében enyhíteni kellene a szankciókon.

„Úgy látjuk, a szankciók feloldása túl korai lenne” – fogalmazott Von der Leyen. Hangsúlyozta: a korlátozó intézkedéseket Irán saját lakosságával szembeni fellépése indokolja.