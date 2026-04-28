Európa energia nélkül maradhat: Von der Leyen nemet mondott a szankciók feloldására

A világ olajszállításának mintegy egyötöde akadt el a Hormuzi-szoros lezárása miatt, miközben Európa energiatartalékai egyre gyorsabban apadnak. A kialakuló válság közepette Ursula von der Leyen egyértelművé tette: szó sem lehet az Irán elleni szankciók feloldásáról, még az energiaellátás helyreállítása érdekében sem.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 12:38
Ursula von der Leyen (Fotó: MTI/EPA)
Irán közel két hónapja lezárva tartja a Hormuzi-szorost – ezen az útvonalon halad át a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázszállításának mintegy egyötöde –, miközben Európa energiatartalékai egyre apadnak – számolt be az Euractiv.

Az Európai Bizottság elnöke berlini látogatásán utasította vissza Merz javaslatát, amely szerint az energiaellátás helyreállítása érdekében enyhíteni kellene a szankciókon.

„Úgy látjuk, a szankciók feloldása túl korai lenne” – fogalmazott Von der Leyen. Hangsúlyozta: a korlátozó intézkedéseket Irán saját lakosságával szembeni fellépése indokolja.

Elmondása szerint az iráni rezsim idén legalább „17 ezer fiatalt ölt meg”, és az emberi jogok, különösen a nők jogainak súlyos megsértése vezetett a szankciók bevezetéséhez.

Hozzátette: ezek feloldásához „alapvető változásra” lenne szükség Irán részéről.

Az Európai Unió márciusban 2027 végéig meghosszabbította az Irán elleni szankciókat.

A személyeket érintő vagyonbefagyasztásokat és a kereskedelmi korlátozásokat tavaly év végén állították vissza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

