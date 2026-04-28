Soha nem volt ilyen nagy a nukleáris katasztrófa kockázata a hidegháború óta

A hidegháború óta nem látott szintre emelkedett a nukleáris katasztrófa veszélye – figyelmeztetett Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója egy New Yorkban zajló nemzetközi konferencián.

Magyar Nemzet
Forrás: RBC Ukraine2026. 04. 28. 19:11
A csernobili atomkatasztrófa 40. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés Szlavuticsban, Észak-Ukrajnában, 2026. április 25-én Fotó: Yumiko Kurashige Forrás: Yomiuri/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A háború visszatért Európába és a Közel-Keletre, a békét és biztonságot biztosító nemzetközi mechanizmusok pedig komoly terhelés alatt állnak

– fogalmazott. Hozzátette: a nukleáris térben ma egy rendkívül törékeny patthelyzet alakult ki, több szereplővel, növekvő kockázatokkal és egyre kevesebb kiszámíthatósággal, írja az RBC Ukraine.

 

Nukleáris katasztrófa: gyengülő garanciák

Rafael Grossi kiemelte, hogy az atomsorompó-egyezmény több mint ötven éve a globális biztonság egyik alappillére és 191 ország részvételével a legszélesebb körű nemzetközi megállapodás ezen a területen. Az egyezmény célja, hogy megakadályozza a nukleáris fegyverek elterjedését, miközben biztosítja a békés célú atomenergia-felhasználást.

Ebben kulcsszerepet játszik az IAEA ellenőrzési rendszere, amely garantálja, hogy a nukleáris anyagokat ne lehessen katonai célokra eltéríteni.

A nukleáris fegyverek terjedésének megakadályozása közös érdekünk. Az atomsorompó-egyezmény továbbra is a legerősebb multilaterális eszköz ezen a téren

– hangsúlyozta a főigazgató.

 

Háborús kockázatok a nukleáris létesítmények körül

A növekvő feszültséget jól jelzik a konkrét incidensek is. Április 26-án ismét áramszünet történt a Zaporizzsjai Atomerőmű területén, amely már a 15. ilyen eset az erőmű megszállása óta.

Hat, egyenként 950 MWe teljesítményű VVER–1000 nyomású könnyűvizes atomreaktor teszi a Zaporizzsja Atomerőművet Európa legnagyobb atomerőművévé. Fotó: NurPhot/AFP/Dmytro Smolyenko

Egy nappal később pedig az erőmű közelében található egyik létesítményt dróntámadás érte, amely halálos áldozatot is követelt. 

Az ilyen események tovább növelik a nukleáris biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat.

 

Egyre törékenyebb világrend

A szakértők szerint a jelenlegi helyzet egyik legfőbb oka, hogy a nemzetközi együttműködés keretei meggyengültek, miközben a geopolitikai konfliktusok erősödnek. A nagyhatalmak közötti bizalom csökkenése és az új szereplők megjelenése egyaránt hozzájárul a kockázatok növekedéséhez.

 

Borítókép: A csernobili atomkatasztrófa 40. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés Szlavuticsban, Észak-Ukrajnában 2026. április 25-én (Fotó: Jomiuri Shimbun/AFP/Jumiko Kurashige) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013–14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
