Soha nem volt ilyen nagy a nukleáris katasztrófa kockázata a hidegháború óta

A háború visszatért Európába és a Közel-Keletre, a békét és biztonságot biztosító nemzetközi mechanizmusok pedig komoly terhelés alatt állnak

– fogalmazott. Hozzátette: a nukleáris térben ma egy rendkívül törékeny patthelyzet alakult ki, több szereplővel, növekvő kockázatokkal és egyre kevesebb kiszámíthatósággal, írja az RBC Ukraine.

Nukleáris katasztrófa: gyengülő garanciák

Rafael Grossi kiemelte, hogy az atomsorompó-egyezmény több mint ötven éve a globális biztonság egyik alappillére és 191 ország részvételével a legszélesebb körű nemzetközi megállapodás ezen a területen. Az egyezmény célja, hogy megakadályozza a nukleáris fegyverek elterjedését, miközben biztosítja a békés célú atomenergia-felhasználást.

Ebben kulcsszerepet játszik az IAEA ellenőrzési rendszere, amely garantálja, hogy a nukleáris anyagokat ne lehessen katonai célokra eltéríteni.

A nukleáris fegyverek terjedésének megakadályozása közös érdekünk. Az atomsorompó-egyezmény továbbra is a legerősebb multilaterális eszköz ezen a téren

– hangsúlyozta a főigazgató.

Háborús kockázatok a nukleáris létesítmények körül

A növekvő feszültséget jól jelzik a konkrét incidensek is. Április 26-án ismét áramszünet történt a Zaporizzsjai Atomerőmű területén, amely már a 15. ilyen eset az erőmű megszállása óta.

Hat, egyenként 950 MWe teljesítményű VVER–1000 nyomású könnyűvizes atomreaktor teszi a Zaporizzsja Atomerőművet Európa legnagyobb atomerőművévé. Fotó: NurPhot/AFP/Dmytro Smolyenko

Egy nappal később pedig az erőmű közelében található egyik létesítményt dróntámadás érte, amely halálos áldozatot is követelt.

Az ilyen események tovább növelik a nukleáris biztonsággal kapcsolatos aggodalmakat.

Egyre törékenyebb világrend

A szakértők szerint a jelenlegi helyzet egyik legfőbb oka, hogy a nemzetközi együttműködés keretei meggyengültek, miközben a geopolitikai konfliktusok erősödnek. A nagyhatalmak közötti bizalom csökkenése és az új szereplők megjelenése egyaránt hozzájárul a kockázatok növekedéséhez.