Karácsony Gergely egy magyarellenes csapat meghívására utazik Brüsszelbe

Nyár után ismét Brüsszelbe utazik Karácsony Gergely, aki az Európai Parlamentben tartandó baloldali nagykoalíció konferenciájának előadói között szerepel. A november 18-i eseményen a főpolgármester két másik balliberális városvezetővel együtt tart előadást: Femke Halsemával, Amszterdam zöldpárti polgármesterével, valamint Athén balos vezetőjével, Haris Doukassal.

Karácsony Gergely Fotó: Illyés Tibor/MTI

Beszédes az elnevezése is: Perspective of cities on the rule of law and democracy, vagyis A jogállamiság és a demokrácia a városok nézőpontjából, ami gyakorlatilag azt vetíti előre, hogy a szokásos balliberális hívószavak mentén bírálják majd a patrióta politikai erőket, köztük a magyar kormányzatot.

Magyarellenes koalíció

Ez már csak a konferencia szervezőinek névsora alapján is borítékolható, ugyanis a meghívó aláírói közt olyan figurák szerepelnek, mint Michal Wawrykiewicz, Tineke Strik vagy Krzysztof Smiszek. Nem túlzás azt állítani, hogy a trió egy magyarellenes kiskoalíciót alkot.

Smiszek például néhány hónapja arról értekezett egy X-bejegyzésében, hogy a brüsszeli elit miként kívánja megbuktatni a magyar patrióta kormányzatot. A háborúpárti genderaktivistának gyakorlati tapasztalata is van hasonló akciókban, ugyanis a globalista Tusk-kormány miniszterhelyetteseként asszisztált abban a leszámolásban, amelyet az ellenzékbe került konzervatív lengyel politikusok ellen indítottak. Emlékezetes: a lengyel közszolgálati televízió több munkatársát rendőrök vezették el a stúdióból. Mivel az Európai Unió globalista vezetői már egyértelművé tették, hogy Orbán Viktorral szemben Magyar Pétert szeretnék látni a miniszterelnöki székben, ezért szintén fontos körülmény, hogy az EP jogi bizottsága – amelynek feladata a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó kérelem elbírálása – épp Smiszeket jelölte ki a jelentéstevői posztra Magyar Péter ügyében. Az eredmény ismert.

Magyar Péter előszónoka az egyik házigazda

Smiszek mellett ott van a névsorban Michal Wawrykiewicz lengyel EP-képviselő is, aki keményvonalas globalista, és tagja az Európai Néppárt frakciójának, amely a Tiszát szintén a soraiban tudja. Wawrykiewicz szorosabb kapcsolatot ápol Donald Tusk lengyel kormányfővel, valamint Manfred Weber néppárti frakcióvezetővel, ahogyan Magyar Péterékkel is. Ugyanis tavaly október 23-án felszólalt a Tisza rendezvényén, ahova Tarr Zoltán alelnök hívta meg. A politikus idén is jelen volt a Tisza rendezvényén. Emellett nem elhanyagolható szempont, hogy Wawrykiewicz neve szerepelt a kétes hírű National Endowment for Democracy, vagyis NED kifizetési listáján. A szervezet amerikai kormányzati pénzekből működik, és hogy mit is csinál, arról elég felidézni a guruló dollárok botránya kapcsán készült magyar nemzetbiztonsági dokumentumot. Eszerint a NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön.