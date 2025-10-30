Rendkívüli

Folytatódik a békemisszió, újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról + videó

Karácsony Gergely egy magyarellenes csapat meghívására utazik Brüsszelbe

Karácsony Gergely július után ismét Brüsszelbe készül, ezúttal az Európai Parlament baloldali nagykoalíciós konferenciájának egyik előadójaként. A novemberi esemény leírásában szereplő balliberális hívószavak a szokásos brüsszeli előadást ígérik: a patrióta kormányok és különösen Magyarország bírálatát. A konferencia szervezőinek névsora egyfajta magyarellenes kiskoalícióként is leírható: köztük megtalálható a 7-es cikkely szerinti eljárás két jelentéstevője, valamint a Fidesz–KDNP megbuktatását nyíltan szorgalmazó lengyel képviselő. Ráadásul közülük kettő Magyar Péterék szövetségesének nevezhető.

Munkatársunktól
2025. 10. 30. 8:52
Nyár után ismét Brüsszelbe utazik Karácsony Gergely, aki az Európai Parlamentben tartandó baloldali nagykoalíció konferenciájának előadói között szerepel. A november 18-i eseményen a főpolgármester két másik balliberális városvezetővel együtt tart előadást: Femke Halsemával, Amszterdam zöldpárti polgármesterével, valamint Athén balos vezetőjével, Haris Doukassal.

Karácsony Gergely
Karácsony Gergely Fotó: Illyés Tibor/MTI 

Beszédes az elnevezése is: Perspective of cities on the rule of law and democracy, vagyis A jogállamiság és a demokrácia a városok nézőpontjából, ami gyakorlatilag azt vetíti előre, hogy a szokásos balliberális hívószavak mentén bírálják majd a patrióta politikai erőket, köztük a magyar kormányzatot.

Magyarellenes koalíció

Ez már csak a konferencia szervezőinek névsora alapján is borítékolható, ugyanis a meghívó aláírói közt olyan figurák szerepelnek, mint Michal Wawrykiewicz, Tineke Strik vagy Krzysztof Smiszek. Nem túlzás azt állítani, hogy a trió egy magyarellenes kiskoalíciót alkot.

Smiszek például néhány hónapja arról értekezett egy X-bejegyzésében, hogy a brüsszeli elit miként kívánja megbuktatni a magyar patrióta kormányzatot. A háborúpárti genderaktivistának gyakorlati tapasztalata is van hasonló akciókban, ugyanis a globalista Tusk-kormány miniszterhelyetteseként asszisztált abban a leszámolásban, amelyet az ellenzékbe került konzervatív lengyel politikusok ellen indítottak. Emlékezetes: a lengyel közszolgálati televízió több munkatársát rendőrök vezették el a stúdióból. Mivel az Európai Unió globalista vezetői már egyértelművé tették, hogy Orbán Viktorral szemben Magyar Pétert szeretnék látni a miniszterelnöki székben, ezért szintén fontos körülmény, hogy az EP jogi bizottsága – amelynek feladata a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó kérelem elbírálása – épp Smiszeket jelölte ki a jelentéstevői posztra Magyar Péter ügyében. Az eredmény ismert.

Magyar Péter előszónoka az egyik házigazda

Smiszek mellett ott van a névsorban Michal Wawrykiewicz lengyel EP-képviselő is, aki keményvonalas globalista, és tagja az Európai Néppárt frakciójának, amely a Tiszát szintén a soraiban tudja. Wawrykiewicz szorosabb kapcsolatot ápol Donald Tusk lengyel kormányfővel, valamint Manfred Weber néppárti frakcióvezetővel, ahogyan Magyar Péterékkel is. Ugyanis tavaly október 23-án felszólalt a Tisza rendezvényén, ahova Tarr Zoltán alelnök hívta meg. A politikus idén is jelen volt a Tisza rendezvényén. Emellett nem elhanyagolható szempont, hogy Wawrykiewicz neve szerepelt a kétes hírű National Endowment for Democracy, vagyis NED kifizetési listáján. A szervezet amerikai kormányzati pénzekből működik, és hogy mit is csinál, arról elég felidézni a guruló dollárok botránya kapcsán készült magyar nemzetbiztonsági dokumentumot. Eszerint a NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön.

Szintén figyelemre méltó, hogy Wawrykiewicz és társasága a jobboldali lengyel elnököt egy kegyelmi üggyel igyekezett megbuktatni – alig egy hónappal azelőtt, hogy egy kísértetiesen hasonló akció lezajlott itthon. Mindemellett a lengyel politikus a hazánk ellen indított, 7. cikkely szerinti eljárás jelentéstevője, éppen úgy, mint Tineke Strik. Utóbbi, a magát migránspárti szuperhősnek tartó holland zöldképviselő nem rejti véka alá, hogy a szuverén magyar igazságszolgáltatás folyamatos nemzetközi bírálatát politikai eszközként használja.

A magyarellenes trió szorosabb együttműködését mutatja például, hogy Krzysztof Smiszek tavaly december 4-i X-posztjában a két jelentéstevővel folytatott tárgyalásáról számolt be.

A konferencia szervezői között egyébként szerepel még Sophie Wilmès egykori belga miniszterelnök, valamint Kostas Arvanitis szélsőbaloldali görög EP-képviselő.

Dicséret a pride-ért

Karácsony Gergely legutóbb júliusban látogatott Brüsszelbe, ahol Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyalt egyebek mellett a Budapestnek járó európai uniós forrásokról. A fő téma azonban egy szimbolikus ügy, a Budapesten illegálisan megtartott pride volt, amiért a baloldali képviselők megtapsolták Karácsonyt az Európai Parlamentben.

Az eset után olyan sajtóhírek jelentek meg, hogy a brüsszeli globalista elit esetleg azt fontolgatja, hogy ha a helyzet úgy alakul, Magyar Pétert adott esetben lecserélnék Karácsonyra, vagy legalábbis talonban tartják a főpolgármestert, arra az esetre, ha a Tisza elnöke esélytelenné válna a 2026-os választáson.

Borítókép: Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

