A baloldali genderaktivista a varsói forgatókönyvet hajtaná végre hazánkban

Készen áll a brüsszeli elit forgatókönyve a magyar patrióta kormány lecserélésére egy általuk irányított új kabinetre. A példa nem túl távoli, a lengyel mintát követnék az Európai Unió globalista vezetői, akik már egyértelművé tették, hogy Orbán Viktorral szemben Magyar Pétert szeretnék látni a miniszterelnöki székben.

Erről a forgatókönyvről beszélt egy lengyel baloldali EP-képviselő, Krzysztof Smiszek, aki a közelmúltban a hazánk elleni 7. cikkely szerinti brüsszeli eljárás jelentéstevőivel egyeztetett.

Egy X-posztból derült ki, hogy december 4-én Smiszek tárgyalt például a magát migránspárti szuperhősnek tartó Tineke Strik zöld képviselővel, és Magyar Péter október 23-i előszónokávál, a CIA-közeli, háborúpárti lengyel politikussal Michał Wawrykiewicz-cel. Smiszek azt írta, hogy „Lengyelország után itt az ideje, hogy helyrehozzuk a jogállamiságot.”

Brüsszelben ezek szerint immár a látszatra sem adnak, hiszen az Orbán-kormány megbuktatását célzó eljárás sikeréért fáradozó EP-képviselőkkel egyeztető Smiszeket bízták meg Magyar Péter mentelmi-ügyének vizsgálatával. Mindeközben semmi nem történik a Tisza Párt elnökének európai parlamenti mentelmi jogát érintő kérdésben.

De nézzük, mit is képvisel Krzysztof Smiszek és hogyan is működik a gyakorlatban a lengyel példa a jogállamiság kapcsán!

Háborúpártiság és LMBTQ-propaganda

Smiszek politikai beállítottságáról már korábban lehullt a lepel, hiszen a szocialista politikus hírhedt háborúpárti és genderaktivista. Az EP-ben jobbára LMBTQ-ügyekben volt aktív, emellett minden háborúpárti határozatot megszavazott. Az elmúlt hetekben sem volt ez másképp: ukrán zászló színeiben pózolt és támogatta az EP november 28-án megszavazott háborúpárti határozatát. Emellett az EP-ben LMBTQ-ügyekben lobbizott és szólalt fel Brüsszelben. Együtt szerepelt azzal a hírhedt magyarellenes genderaktivista Marc Angellel, aki korábban a Bajnai Gordon nevével fémjelzett és a 2022-es választásokon a baloldal kampányát amerikai pénzekből támogató DatAdat prominenseivel egyeztetett. Smiszekhez hasonlóan Angel is népszerűsíti azt az új LMBTQ-szivárvány zászlót ami a transzneműséget hangsúlyozza. Marc Angel egyik fő szószólója volt a gyermekvédelmi törvény elleni támadásnak, valamint szoros kapcsolatot ápol Gyurcsány Ferencékkel: a vezető asszisztense egy volt baloldali országgyűlési képviselő, Gúr Nándor fia.

Aligha véletlen egybeesés

Magyar Péter ügyel a részletekre, főként azokra, melyek saját pályafutását erősen befolyásolhatják. November 19-én kiderült, hogy az EP jogi bizottsága, amelynek feladata a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó kérelem elbírálása, Krzysztof Smiszeket jelölte ki a jelentéstevői posztra Magyar Péter ügyében.

Hogy, hogy nem, a Tisza Párt elnöke másnap este egy LMBTQ-párti nyilatkozatot tett, amely szerint támogatja, hogy azonos nemű szülők gyereket fogadjanak örökbe.

Együttműködés a néppárti vezetőkkel

De vissza a baloldali lengyel politikushoz. Azt is fontos megemlíteni, hogy kifejezetten jó viszonyt ápol a néppárti vezetőkkel, ami csak szaporítja az eljárás pártatlansága körüli kérdőjelek számát. Krzysztof Smiszek a néppárti miniszterelnök és korábbi pártelnök, Donald Tusk jóbarátja és szövetségese, a kormányában miniszter-helyettes volt. A brüsszeli elit megbízható emberének választási győzelméhez aktívan hozzájárult Smiszek pártja, a többi baloldali formációval együttműködve.

Smiszek baráti viszonyban van az Európai Parlament néppárti elnökével, Roberta Metsolával is. Nemrég egy közös fotóval illusztrált Facebook-posztban demonstrálta, hogy ugyan különböző pártcsaládban vannak, de együttműködnek.

Botrányos törvényjavaslat

Életútját vizsgálva szóba hozható az is, hogy Smiszek miniszter-helyettesként olyan törvényjavaslatot terjesztett elő hazájában, amely a szexuális irányultságot és a nemi identitást a gyűlöletbeszédre és a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó lengyel törvények közé tenné. Ez más nyugat-európai mintához hasonlóan a genderkritikát is büntetné. De az is előfordult már, hogy egyik férfi partnerével nőnek öltözve játszották el azt, hogy összeházasodnak.

A lengyel minta

Ezek után érdemes felidézni, hogy Lengyelországban alighogy megtörtént a kormányváltás és a globalista Tusk átvette a hatalmat, leszámolás indult az ellenzékbe került konzervatív politikusok ellen és tisztogatásba kezdtek a jobboldali nyilvánosságban. A közszolgálati televízió több munkatársát például rendőrök vezették el a stúdióból.

Mindezek fényében mindenképpen érdekes, hogy Smiszek pontosan mire gondol, amikor a lengyelországihoz hasonlóan akarja „helyreállítani” a magyar jogállamiságot. Lapunk ezért kérdéseket intézett a baloldali EP-képviselőhöz. Megpróbáltuk megtudni, miről egyeztetett a 7. cikkelyes jelentéstevőkkel. Azt is megkérdeztük, hogy lengyel mintára Magyarországon is az unió vezetése által irányított bábkormányt készülne-e hatalomba segíteni. Feltettük a kérdést Krzysztof Smiszeknek, hogy idehaza is tömeges, jogtalan elbocsátások lennének-e a köztelevízióban. Végül arra is választ váruk tőle, hogy a jogállamiság feltételének tekinti-e az LMBTQ-propaganda terjesztését és olyan törvény elfogadását, amely büntetné a gender-ideológia nyilvános kritikáját.

Amint érdemi reakció érkezik az EP-képviselőtől, beszámolunk róla.