A nagyotmondó kisember

Egyszerűen nem tudtam elhinni, hogy ilyen van. Lestem a hírcsatornákat, hogy talán még időben megérkezik a hír, miszerint átverés az egész. De egyre nyilvánvalóbb, hogy komolyan felmerült a Tisza Pártban, indítsanak minden egyéni választókerületben Magyar Péter nevű jelölteket. A notórius hazudozó, a feleségét lehallgató és családját eláruló, az éjszakai telefontolvaj gazember tisztességről és normalitásról hadoválva jelentette be, elvetette az ötletet.

Szerintem a Fidesz frakcióvezetője sem gondolta volna, hogy ironikus megjegyzése az ellenzék háza táján tapasztalható káderhiányra egy röpke hónap alatt a Tisza Párt politikai programjává válik, és csak a vakszerencsén múlik, hogy pusztán elmélet marad. Kocsis Máté humoros feltételezése úgy szólt, lehet az is a terv, hogy mind a százhat választókerületben egy öklözős-fürdőgatyás retusált Magyar Péter fényképet indítanak majd.

És voltak, akik ezen komolyan elgondolkodtak, miközben minden normális ember röhögött rajta. De az önimádó szektájában kiókumlálták, névváltoztatásokkal el lehetne érni, hogy mindenütt az önjelölt zsebmessiás neve szerepeljen a szavazólapokon. Most még szerencsénk volt. Valamelyik tartótisztje a kesztyűbábnak szólhatott, hogy gyerekek, ezt azért már mégsem kellene. De a sorozatos nagyotmondás káros hatásai ettől még pusztítóak.

A narcisztikus, mentálisan zavart ember ugyanis olyan hazugságspirálba űzte magát, amiből akkor sem tudna kiszállni, ha akarna. Mivel nem tudja elviselni, ha nem ő áll a figyelem középpontjában, egyre vadabbakat, egyre durvábbakat kell blöffölnie, csúsztatnia és hazudnia, mert a valósághoz annyira nincsen semmi köze létezésének, hogy ott rendre vereséget szenved.