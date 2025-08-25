idezojelek
A Helyzet

A nagyotmondó kisember

A narcisztikus, mentálisan zavart ember ugyanis olyan hazugságspirálba űzte magát, amiből akkor sem tudna kiszállni, ha akarna.

Gajdics Ottó
Egyszerűen nem tudtam elhinni, hogy ilyen van. Lestem a hírcsatornákat, hogy talán még időben megérkezik a hír, miszerint átverés az egész. De egyre nyilvánvalóbb, hogy komolyan felmerült a Tisza Pártban, indítsanak minden egyéni választókerületben Magyar Péter nevű jelölteket. A notórius hazudozó, a feleségét lehallgató és családját eláruló, az éjszakai telefontolvaj gazember tisztességről és normalitásról hadoválva jelentette be, elvetette az ötletet. 

Szerintem a Fidesz frakcióvezetője sem gondolta volna, hogy ironikus megjegyzése az ellenzék háza táján tapasztalható káderhiányra egy röpke hónap alatt a Tisza Párt politikai programjává válik, és csak a vakszerencsén múlik, hogy pusztán elmélet marad. Kocsis Máté humoros feltételezése úgy szólt, lehet az is a terv, hogy mind a százhat választókerületben egy öklözős-fürdőgatyás retusált Magyar Péter fényképet indítanak majd. 

És voltak, akik ezen komolyan elgondolkodtak, miközben minden normális ember röhögött rajta. De az önimádó szektájában kiókumlálták, névváltoztatásokkal el lehetne érni, hogy mindenütt az önjelölt zsebmessiás neve szerepeljen a szavazólapokon. Most még szerencsénk volt. Valamelyik tartótisztje a kesztyűbábnak szólhatott, hogy gyerekek, ezt azért már mégsem kellene. De a sorozatos nagyotmondás káros hatásai ettől még pusztítóak.

A narcisztikus, mentálisan zavart ember ugyanis olyan hazugságspirálba űzte magát, amiből akkor sem tudna kiszállni, ha akarna. Mivel nem tudja elviselni, ha nem ő áll a figyelem középpontjában, egyre vadabbakat, egyre durvábbakat kell blöffölnie, csúsztatnia és hazudnia, mert a valósághoz annyira nincsen semmi köze létezésének, hogy ott rendre vereséget szenved. 

Már a baloldalhoz köthető közvéleménykutatók is elismerik, hogy minden manipulatív szándékuk ellenére inkább apad a Tisza, nem árad. Hiába mérték tehát felül az ellenzéki pártot és alul a Fideszt, a kormánypárt javára változik a közhangulat. Ez pedig javarészt annak köszönhető, hogy Orbán Viktor átvette a tematizálásban a vezető szerepet, ez a nyár őróla szólt. Magyar Péter pedig a kormányfő nyaralásáról hazudozik egyre szánalmasabban, és hiába cáfolják minden állítását, nem hagyja abba, hanem újabb és újabb blődségekkel áll elő. A baj csak az, hogy az Orbán-fóbiások véleménybuborékjába eljut minden hazugság, a cáfolat pedig csak részben vagy egyáltalán nem. Ezért nagyon jelentős elhatározás a digitális térben elindult honfoglalás, mert ezáltal legalább az esélyét megkapja mindenki a tisztánlátásnak.

A lejáratás, mocskolódás, gyűlöletkeltés mellett akkor a legsúlyosabbak a következményei a mindent eltúlzó, mindenre rálicitáló kamudumának, amikor a Tisza-elnök a maga ripacs módján előadja a kormányzásra készülő, reálpolitikus teljesen hiteltelen szerepét. Az ország születésnapján bejelentett, Szent István nevét is elbitorló programjának tíz pontja egyenként is és összességében is az öntelt nagyképűség és a valóságtól való totális elrugaszkodottság mintapéldánya. 

Mintha a mesterséges intelligenciát arra kérte volna, szedje össze az elmúlt tizenöt évből, milyen kormányzati intézkedésekre reagáltak pozitívan a magyarok, és mindegyiket átírta a maga túlzó, mindenre ráígérő, a rea­litásokat teljesen figyelmen kívül hagyó stílusára. Súlyos gond a demográfia alakulása? Majd ő megállítja a népességfogyást, 2050-re ismét tízmillióan leszünk, hirdeti. Azt viszont sunyin elhallgatja, hogy ez egyetlen módon kivitelezhető, ha szolgalelkűen végrehajtja az unió migránspaktumát, és tízezrével engedi be az országba a határsértőket. Lesz még jó levegő, jólét, ki mit akar. Örök élet és ingyensör. Az Isten óvjon meg tőle!

 

Szőcs László
Ma a tűzijáték, holnap a légkondi

Sitkei Levente
Hollandia aggasztó kormányozhatatlansága

Bayer Zsolt
Éljen gusztus 20., kotmányunk ünnepe!

Deák Dániel
Orbán Viktor De Gaulle szerepében

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csóti György
Együttműködés kell a NATO és Oroszország között

A transzatlanti együttműködésnek nincs alternatívája Magyarország és egész Közép-Európa számára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

