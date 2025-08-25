idezojelek
Történik mindez abban a Brüsszelben, ahol az uniós vezetők évek óta harsányan hirdetik a migránsok befogadásának nagyszerűségét. 

Pilhál György
Fotó: Olivier Matthys

Ha jól értelmezem a hírt, Brüsszel nem tartozik Európa legélhetőbb városai közé. A belga Le Soir azt írja, lassan mindennaposak a lövöldözések a fővárosban, csak az idén legalább hatvanszor ropogtak a fegyverek, a bevándorlók rivális drogbandáinak háborújában már többen meghaltak és megsérültek. (Nem ritkán Ukrajnába küldött és onnan „visszaexportált” Kalasnyikovokkal történnek a maffialeszámolások.) Julien Moinil királyi főügyész komoly hiányosságokról beszélt egy rendkívüli sajtótájékoztatón, nem működő térfigyelő kamerákról, telített börtönökről, gyenge rendőrségről, elhibázott drogpolitikáról… Az ügyészség adatai szerint idén több mint hétezer ember – javarészt bevándorló – ellen indult eljárás, közülük 1250-et kábítószer-kereskedelem miatt tartóztattak le. („A végén még az unió intézményeibe is bejut a maffia!” – jósolja egy kommentelő. Rengeteg vigyorgó emojit kap.)

Történik mindez abban a Brüsszelben, amelyet hatalmas rendőri erőkkel védtek tavaly a Nemzeti Konzervatív Konferencia jelentette „veszély” ellen. És ahol az uniós vezetők évek óta harsányan hirdetik a migránsok befogadásának nagyszerűségét. 

Jut eszembe, tavaly szeptemberben épp Budapest adott otthont a Belgium–Izrael Nemzetek Ligája futballmérkőzésnek, merthogy a „vendéglátók” egyetlen városukban sem tudták garantálni a zsidó állam játékosainak testi épségét. (Még élt bennük, amint a legutóbbi futball-világbajnokságon a Belgiumot 2-0-ra legyőző Marokkó szurkolói örömükben felgyújtották Brüsszel több kerületét, a rájuk küldött rohamrendőrök közül pedig többtucatnyit úgy elvertek, mint jég a határt.)

Manneken Pis városa céllövölde lett.

