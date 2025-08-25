szólásszabadságegyetemEgyesült Államok

Öncenzúra: a hallgatók titkolják valós véleményüket

Egy új tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a főiskolai hallgatók az Egyesült Államokban a tanulmányi sikereik érdekében egyre inkább úgy tesznek, mintha liberális véleményekhez igazodnának. Az öncenzúra sem ritka az amerikai egyetemeken, és ez nem véletlen.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 08. 25. 5:07
Illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemrég publikált tanulmányt a Northwestern Egyetem kutatói, Forest Romm és Kevin Waldman vezették. 2023 és 2025 között a kutatók 1452 bizalmas interjút készítettek a Northwestern Egyetem és a Michigani Egyetem alapképzéses hallgatóival, hogy megvizsgálják, hogyan befolyásolja az ideológiai nyomás a hallgatókat. Arra jutottak, hogy az öncenzúra már nem is a legaggasztóbb része a diákok viselkedésének – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

Az öncenzúra és az elnyomás sem ritka az amerikai egyetemeken Forrás: Pexels
Az öncenzúra és az elnyomás sem ritka az amerikai egyetemeken 
Forrás: Pexels

A hallgatók 88 százaléka beismerte, hogy a tanulmányi vagy társadalmi sikerek érdekében úgy tesz, mintha progresszívebb nézeteket vallana annál, mint amilyet valójában támogat.

A megkérdezett diákok több mint 80 százaléka számolt be arról, hogy a beadott házi dolgozataikban a valódi meggyőződésüket nem fejezték ki, inkább a progresszív vonalhoz igazították az abban leírtakat.

Az olyan vitatott témákat illetően, mint a gender, a politika és a család, a diákok következetesen cenzúrázták magukat. Míg 77 százalékuk azt mondta, hogy nem ért egyet azzal az elképzeléssel, hogy a nemi identitásnak felül kellene írnia a biológiai nemet olyan kontextusokban, mint a sport és az egészségügy, gyakorlatilag senki sem érezte magát biztonságban, ha hangot akart adni ennek a véleménynek.

Romm és Waldman azzal érvelnek, hogy a felsőoktatásban uralkodó engedelmességi légkör aláássa az identitásformálást – a meggyőződést a teljesítménnyel helyettesíti.

„Ezek a diákok nem cinikusak voltak, hanem alkalmazkodóak. Egy olyan egyetemi környezetben, ahol a jegyek, a vezetés és a kortársakhoz való tartozás gyakran a performatív erkölcs folyékonyságától függ, a fiatal felnőttek gyorsan megtanulják gyakorolni, mi a biztonságos” – írták.

Waldman a Campus Reform hírportálnak elmondta, hogy a tanulmány egyik „legmeggyőzőbb” megállapítása a „félelem szerepe” az eredményekben, és hogy ugyanazok a hatások hatnak a diákokra és a professzorokra egyaránt.

Adataink arra utalnak, hogy sok professzor, aki aggódik a szakmai következmények vagy a kurzusok lemondása miatt, a progresszív ortodoxia performatív megnyilvánulásaiban vesz részt, ahelyett, hogy hitelesen fejezné ki magát

– mondta Waldman.

Romm hozzátette, hogy nyílt vizsgálat nélkül „fennáll a társadalmi kohézió folyamatos erodálódásának, a növekvő bizalmatlanságnak és a komplex társadalmi kihívások kezeléséhez szükséges kognitív készségek hanyatlásának kockázata”.

Öncenzúra: durva tapasztalatok után a diákok inkább hallgatnak

A konzervatív diákok évek óta negatív visszhanggal szembesültek a főiskolai kampuszokon a meggyőződésük miatt, amely az előző amerikai adminisztráció, a Joe Biden vezette éra alatt még súlyosabbá vált. A sokszínűségi (DEI) programok erőltetése, a cancel culture, a genderideológia térnyerése mind hozzájárultak ehhez.

Olivia Krolczyk, a University of Cincinnati hallgatója egy kötelező DEI (Diversity, Equity, Inclusion) kurzuson megbukott, mert egy beadandóban a „biológiai nők” kifejezést használta, és kifejezte véleményét, miszerint a transz nőknek nem lenne szabad a nőkkel versenyezniük a különböző sportágakban. A professzora „transzfóbnak, gyűlölködőnek és bigottnak” minősítette a munkáját, és azt állította, hogy a kifejezés „hozzájárul a heteronormativitáshoz”. Krolczyk úgy reagált, hogy politikai meggyőződése miatt büntették.

Ryan Bomberger, egy konzervatív aktivista és előadó, akit az American University hívott meg egy konzervatív diákcsoport eseményére, nem tarthatta meg előadását, mert az egyetem vezetése a hallgatók tiltakozása miatt törölte az eseményt. Bomberger abortuszellenes és hagyományos családi értékeket támogató nézeteit „LMBTQ-ellenesnek” és „gyűlölködőnek” minősítették a tiltakozók.

Egy diák a Texasi Egyetemen Austinban fegyelmi eljárással szembesült, miután egy tanórai vitán azt állította, hogy a bevándorlási politikának szigorúbbnak kellene lennie, és a határellenőrzés hiánya „veszélyezteti az amerikai közösségeket”. A kijelentést egy diáktársa „bevándorlásellenesnek” és „idegengyűlölőnek” minősítette, ami miatt az egyetem vizsgálatot indított a diák ellen a „biztonságos kampuszkörnyezet” megsértése miatt.

Tavaly a Fox News is készített interjút olyan főiskolai hallgatókkal, akik azt mondták, hogy képtelenek konzervatív véleményt nyilvánítani intézményükben.

A Belmont Egyetem hallgatója, Mya Conrad arról számolt be, hogy a professzorok „rájuk ordítottak”, míg a wisconsini diákok, William Blathras és Gaby Gerard arról beszéltek, hogy félnek az akadémiai következményektől, ezért nem merik nyíltan kifejezni véleményüket az egyetemen.

Trump fellép a woke-őrület ellen

Donald Trump amerikai elnök beiktatása óta számtalan lépést tett azért, hogy a liberális véleményhegemóniát, az értelmetlen és erőltetett DEI-programokat és az egyetemeken uralkodó elnyomást felszámolja.

A Columbia Egyetemtől több száz millió dollár szövetségi támogatást vont meg az elnök, amiért az egyetem nem lépett fel megfelelően az antiszemita, palesztinpárti tüntetésekkel szemben.

A finanszírozás visszaállításának feltételeként az egyetemnek meg kellett tiltania az arcmaszk viselését a tüntetéseken, új fegyelmi eljárásokat kellett bevezetnie, és a Közel-Kelet-tanulmányok tanszékét „akadémiai felügyelet” alá kellett helyeznie.

Trump a Harvard egyetem 2,2 milliárd dolláros szövetségi támogatását fagyasztotta be, miután az egyetem nem volt hajlandó eleget tenni a kormány követeléseinek, amelyek között szerepelt a DEI programok megszüntetése, a felvételi és fegyelmi politikák átalakítása, valamint a maszkviselés tiltása a campuson. A Princeton (4 millió dollár), a Cornell (1 milliárd dollár), a Northwestern (790 millió dollár) és a Johns Hopkins (800 millió dollár) szintén finanszírozási megszorításokkal szembesült, az egyetemeken eluralkodó antiszemitizmus és a DEI programok fenntartása miatt.

Trump a felsőoktatási akkreditációs rendszert is megreformálta, hogy az ne a „woke” ideológiára, hanem a hallgatók munkaerőpiaci teljesítményére fókuszáljon. Az új rendelet előírja, hogy az akkreditációs testületek hagyjanak fel a DEI követelményekkel, és helyette a végzősök foglalkoztatási arányaira és teljesítményére koncentráljanak.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csóti György
idezojelekNATO

Együttműködés kell a NATO és Oroszország között

Csóti György avatarja

A transzatlanti együttműködésnek nincs alternatívája Magyarország és egész Közép-Európa számára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.