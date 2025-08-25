Öncenzúra: a hallgatók titkolják valós véleményüket

A nemrég publikált tanulmányt a Northwestern Egyetem kutatói, Forest Romm és Kevin Waldman vezették. 2023 és 2025 között a kutatók 1452 bizalmas interjút készítettek a Northwestern Egyetem és a Michigani Egyetem alapképzéses hallgatóival, hogy megvizsgálják, hogyan befolyásolja az ideológiai nyomás a hallgatókat. Arra jutottak, hogy az öncenzúra már nem is a legaggasztóbb része a diákok viselkedésének – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Az öncenzúra és az elnyomás sem ritka az amerikai egyetemeken

Forrás: Pexels

A hallgatók 88 százaléka beismerte, hogy a tanulmányi vagy társadalmi sikerek érdekében úgy tesz, mintha progresszívebb nézeteket vallana annál, mint amilyet valójában támogat.

A megkérdezett diákok több mint 80 százaléka számolt be arról, hogy a beadott házi dolgozataikban a valódi meggyőződésüket nem fejezték ki, inkább a progresszív vonalhoz igazították az abban leírtakat.

Az olyan vitatott témákat illetően, mint a gender, a politika és a család, a diákok következetesen cenzúrázták magukat. Míg 77 százalékuk azt mondta, hogy nem ért egyet azzal az elképzeléssel, hogy a nemi identitásnak felül kellene írnia a biológiai nemet olyan kontextusokban, mint a sport és az egészségügy, gyakorlatilag senki sem érezte magát biztonságban, ha hangot akart adni ennek a véleménynek.

Romm és Waldman azzal érvelnek, hogy a felsőoktatásban uralkodó engedelmességi légkör aláássa az identitásformálást – a meggyőződést a teljesítménnyel helyettesíti.

„Ezek a diákok nem cinikusak voltak, hanem alkalmazkodóak. Egy olyan egyetemi környezetben, ahol a jegyek, a vezetés és a kortársakhoz való tartozás gyakran a performatív erkölcs folyékonyságától függ, a fiatal felnőttek gyorsan megtanulják gyakorolni, mi a biztonságos” – írták.

Not surprising that nerly 90% of students at Northwestern replied "yes" to the question, "Have you ever pretended to hold more progressive views than you truly endorse to succeed socially or academically?"https://t.co/Q7oJo8LldT — Nilam Civok (@CivokNilam) August 23, 2025

Waldman a Campus Reform hírportálnak elmondta, hogy a tanulmány egyik „legmeggyőzőbb” megállapítása a „félelem szerepe” az eredményekben, és hogy ugyanazok a hatások hatnak a diákokra és a professzorokra egyaránt.

Adataink arra utalnak, hogy sok professzor, aki aggódik a szakmai következmények vagy a kurzusok lemondása miatt, a progresszív ortodoxia performatív megnyilvánulásaiban vesz részt, ahelyett, hogy hitelesen fejezné ki magát

– mondta Waldman.