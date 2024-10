Magyar Péter lengyel támogatója is hazánk lejáratásán dolgozik

Magyar Péter rendezvényén, amelyre a vártnál jóval kevesebben mentek ki, egy hazánkat lejáratni kívánó lengyel politikus is megjelent a színpadon. A Tisza Párt elnöke után ugyanis felszólalt Michał Wawrykiewicz, a lengyel Polgári Platform EP-képviselője.

A lengyel politikus feltűnése Magyar Péter mellett nem lehet véletlen, hiszen ő az, aki Tineke Strik mellett azon dolgozik, hogy Magyarországról lejárató jelentések szülessenek, brüsszeli szaknyelven: árnyékjelentések – írja a Mandiner.

A Magyar Nemzet már beszámolt róla, hogy nem sok jóra számíthatunk az új magyarországi jelentéstevőtől, mivel elhivatott migránsbarát és háborúpárti politikus. A holland zöldpárti képviselő váltotta a szintén zöldpárti Judith Sargentinit.

A lengyel politikussal kapcsolatban az is érdekes, hogy szerepel a National Endowment for Democracy (NED) fizetési listáján is.

A dokumentumok szerint 2022/2023-ban összesen 26 ezer amerikai dollárt kapott tőlük, ami közel tízmillió forint – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán.

A NED lényegében a CIA fiókszervezete, azért hozták létre, hogy azt a munkát, amit a CIA nem végezhet el, kiszervezzék egy „civil” szervezetnek – ismertette a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Hozzátette: a NED Magyarországon a Partizánt, a K-Monitor Egyesületet, a hazánkat Brüsszelben rendszeresen feljelentgető Magyar Helsinki Bizottságot és a Political Capitalt is támogatja.

Az, hogy a NED és kitartott emberei Magyar Péter tüntetése mögé álltak be, egyértelmű jele annak, hogy a gazdasági és politikai globalista erők új embere a Tisza Párt vezetője

– mutatott rá Deák Dániel.

Déri Stefi a közösségi oldalán ezzel kapcsolatban azt is jelezte, hogy a NED rendszeresen avatkozik be más országok választásaiba. Így történt ez 2022-ben Magyarországon is, közük volt a baloldalhoz guruló dollárokhoz is.

A globalisták nem mentek el. Csak új embert találtak maguknak. Magyar Péterrel visszajutottunk a dollárbaloldaltól a dollárbaloldalig

– jegyezte meg Dér Stefi.