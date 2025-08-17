Kocsis Máté: Ezért alapítottak Tisza-szigetet Ukrajnában + videó

Ukrajna gyorsított csatlakozása a végső cél, ezért alapították meg a Tisza-szigetet Ukrajnában – mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet: a kárpátaljai magyarok döntő hányada kormánypárti szavazó, a kormánypártokat támogatja.

Ezért az ukrán állam érdekelt abban, hogy ezt a kormánypárti vagy jobboldali szavazótábort Kárpátalján valahogy fellazítsa, feltörje, szétzilálja

– mondta Kocsis Máté.

A frakcióvezető elmagyarázta, ezért alapított az ukrán titkosszolgálat ezen az emberen, Tseber Rolandon keresztül egy Tisza-szigetet. Úgy gondolja az ukrán állam, hogy ezzel a gyengítéssel számos ponton próbálja a magyar belpolitikát befolyásolni.

Az ő elemi érdekük, hogy olyan, számukra irányítható kormány kerüljön Magyarországon hatalomra, amelyik támogatja például az ő gyorsított csatlakozásukat

– hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.