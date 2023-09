Amerikai beismerés: Orbán megbuktatása volt a cél + videó

Elmondta, hogy az USA propagandacélokra külföldi újságírókat fizet le.

Szavai szerint Amerika a világ minden részén birtokol médiumokat és több ezer újságírót tartanak a fizetési listájukon. A finanszírozást pedig a CIA bonyolítja a Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (USAID) nevű külügyminisztériumi szervezeten keresztül.

Kennedy kijelentésének valóságtartalmát az is igazolhatja, hogy a külföldi beavatkozást, illetve a dollármédiumok létét nemrégiben a magyar nemzetbiztonsági szervek is igazolták. A titkosszolgálatok azt követően kezdtek vizsgálódni, hogy kiderült: Amerikából érkező pénzzel befolyásolták a magyar országgyűlési választásokat, amely következtében sérülhetett az ország szuverenitása. Mint kiderült, a Korányi Dávid vezette Action for Democracy (AD) nevű amerikai szervezeten keresztül több milliárd forintnyi támogatás érkezett a magyar baloldal kampányához. Korányi Dávidról köztudott, hogy Bajnai Gordon volt kormányfő, illetve Karácsony Gergely főpolgármester egykori tanácsadójaként is tevékenykedett. Az AD-ről pedig a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok megállapították, hogy több szálon kötődik a National Endowment for Democracy (NED) nevű szervezethez.

A nyílt forrásokban gyakran visszatérő állítás szerint „a NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön”. Allen Weinstein, aki segédkezett a NED létrehozásában, 1991-ben kijelentette: „annak, amit ma csinálunk, annak a nagy részét 25 évvel ezelőtt a CIA rejtetten csinálta”.

A NED az 1990-es évek végén fejezte be aktív magyarországi tevékenységét, amikor biztossá vált Magyarország NATO-csatlakozása. 2014-ben a szervezet vezetősége úgy értékelte, a magyar belpolitikai helyzet annyira aggasztóvá vált, hogy intenzív gondolkodási folyamat kezdődött a magyarországi tevékenységük újrakezdéséről. Amennyiben a szervezet az ismételt magyarországi megjelenés mellett dönt, úgy nem kíván magyarországi irodát nyitni, hanem magyar partnereket keres, akiken keresztül érvényesítheti céljait.

Bárhogyan is alakult, megcáfolhatatlan tény, hogy az Action for Democracyn keresztül több milliárd forintnyi támogatás érkezett baloldal 2022-es országgyűlési kampányához, amelynek egy része az ellenzéki revolvermédiánál landolt, nevezetesen az EzaLényeg internetes lapcsoportot kiadó Oraculum 2020 Kft.-nél.

Az pedig már csak hab a tortán, hogy a baloldal kampányát lebonyolító, Bajnai Gordon volt kormányfő nevével fémjelzett DatAdat-csoport egyik tulajdonosát, Ficsor Ádámot – még titkosszolgálati minisztersége idején – az amerikai nagykövetség be is ajánlotta a washingtoni külügyminisztérium külföldieknek szóló vezetői programjába. (Ez egy a WikiLeaks által közzétett diplomáciai táviratból derült ki.) Az ajánlást a külügy mellett a CIA-hoz és a védelmi tárcához is eljuttatták.

Ficsor később le is mondott miniszteri posztjáról. Az Index információi szerint éppen azért, mert részt vett az International Visitors Leadership programban. Tény ugyanakkor, hogy a baloldal bukott kampányán a DatAdat-csoport és az Oraculum 2020 is hatalmasat kaszált.