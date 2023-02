Dollárbaloldal: kulcsszerepben a DK-közeli álhírportál

A Nemzeti Információs Központ (NIK) tavaly novemberi, valamint idén januári részjelentéséből azonban kiderült, hogy a DatAdatot és az Oraculumot Tóth Józsefné személyén túl az is összeköti, hogy mindkét társaság jelentős mértékben részesedett a baloldalhoz Amerikából és Svájcból áramló kampánymilliárdokból. A nemzetbiztonsági vizsgálat feltárta, hogy összesen négymilliárd forint érkezett Magyarországra, egyrészt a Bajnai Gordon és Karácsony Gergely volt tanácsadója által vezetett Action for Democracytól (AD), másrészt egy meg nem nevezett svájci alapítványtól. Az AD mintegy 3,17 milliárd forinttal, a svájci szervezet pedig 887 millióval támogatta a magyar baloldalt. A svájci utalások kivétel nélkül az Oraculumnál kötöttek ki, de Páváék további több mint egymilliárd forintot kaptak az Action for Democracy nevű szervezettől, amely 1,85 milliárdot utalt a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) számlájára is. Igaz, az összeg nagy része, 1,4 milliárd a DatAdatnál kötött ki.

Az szinte bizonyos, hogy az Oraculum is dolgoztatott a DatAdattal, hiszen Páváék több mint 320 millió forintot fizettek Bajnaiéknak különböző szolgáltatásokért cserébe.

A NIK a beérkező források és a továbbutalások nagyságrendje alapján megállapította, hogy az MMM mellett a DatAdat és az Oraculum voltak a külföldről érkező támogatások koordinátorai. A vizsgálat azt valószínűsítette, hogy a pénzeket a magyar választók véleményének, illetve a választások eredményének a befolyásolására használták fel.

Azt pedig, hogy ez miként történt, jól mutatják azok az adatok, amelyek az EzaLényeg facebookos költéseit tartalmazzák. Ezek szerint ugyanis Páváék 2019. márciustól 2023. február 10-ig több mint 231 millió forintot költöttek nagyjából 20 ezer Facebook-hirdetésre. Igencsak beszédes, hogy ebből az összegből 208 millió a kampány idejére esett. Csak viszonyításképpen, az elmúlt héten a facebookos költésük még a tízezer forintot sem érte el. Az adatokat vizsgálva elmondható, hogy jellemzően néhány ezer vagy néhány tízezer forintot adnak ki egy-egy hirdetésre, de az áprilisi választás előtt a több százezer forinttal megfinanszírozott, rágalmakkal teli tartalmak sem mentek ritkaságszámba.

Egyértelműen hazugság volt tehát az a Márki-Zay Péter által számos alkalommal megfogalmazott állítás, amely szerint a külföldről érkező pénzeket nem politikai, hanem kultúraváltó kampányra fordították.

A kampány idején milliárdokat elégető Oraculum – kiegészülve a DatAdattal – vegytiszta baloldali politikai akciót hajtott végre. Az Amerikából és a Svájcból érkező pénzek nagy része ugyanis lejárató propaganda előállítására, illetve targetált hirdetésekre ment el.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Mirkó István)