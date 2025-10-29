Orbán ViktorcsúcstalálkozóDonald Trump

Ekkor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump – bejelentették a pontos időpontot

Hamarosan fogadja az amerikai elnök a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor a jövő héten utazik Washingtonba.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 18:28
Fotó: YOAN VALAT
Orbán Viktor miniszterelnök Rómában újságíróknak nyilatkozva beszélt arról, hogy hamarosan az Egyesült Államokba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnökkel fog tárgyalni. 

Orbán Viktor november 8-án találkozik Donald Trumppal
Orbán Viktor november 8-án találkozik Donald Trumppal. Fotó: AFP

Most a pontos időpontra is fény derült. A Bloomberg hírügynökség forrása szerint

Donald Trump november 8-án tervezi találkozását Orbán Viktorral. 

A forrás szerint ugyanakkor a találkozó helyszínét még nem véglegesítették. Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója nemrég azt közölte, Orbán Viktor Washingtonban tárgyal majd Donald Trumppal, és idézte Orbán Viktor szavait is:

A célunk, hogy fenntartható rendszert építsünk a magyar gazdaság számára – Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének, és ellátási hiány is kialakulhatna

– fogalmazott az olasz sajtónak nyilatkozva Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

