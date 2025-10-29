Ekkor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump – bejelentették a pontos időpontot

Orbán Viktor miniszterelnök Rómában újságíróknak nyilatkozva beszélt arról, hogy hamarosan az Egyesült Államokba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnökkel fog tárgyalni.

Orbán Viktor november 8-án találkozik Donald Trumppal. Fotó: AFP

Most a pontos időpontra is fény derült. A Bloomberg hírügynökség forrása szerint

Donald Trump november 8-án tervezi találkozását Orbán Viktorral.

A forrás szerint ugyanakkor a találkozó helyszínét még nem véglegesítették. Orbán Balázs, a magyar miniszterelnök politikai igazgatója nemrég azt közölte, Orbán Viktor Washingtonban tárgyal majd Donald Trumppal, és idézte Orbán Viktor szavait is:

A célunk, hogy fenntartható rendszert építsünk a magyar gazdaság számára – Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének, és ellátási hiány is kialakulhatna

– fogalmazott az olasz sajtónak nyilatkozva Orbán Viktor.