Ezt lehet eddig tudni a Mol olajfinomítójában történt tűzesetről

Továbbra is gőzerővel zajlik a nyomozás a százhalombattai tűz ügyében. Mindez rendkívül érzékenyen érintette hazánkat, hiszen a Mol olajfinomítója Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike. A múlt héten történt eset kapcsán csütörtökön Orbán Viktor és Gulyás Gergely is megszólalt és egyikük sem zárta ki a külső támadás lehetőségét. Összefoglaltuk, mit lehet eddig tudni a magyar olajvállalatot ért incidensről.

2025. 10. 30. 12:39
Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben – írta ki csütörtökön Facebook-oldalára  a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset kapcsán a Orbán Viktor, miután egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel.

MOL, olajfinamító
 Mol olajfinomító (Fotó: Szigetváry Zsolt)

A miniszterelnök reméli, nem szándékos támadás történt

A miniszterelnök emlékeztetett arra is, hogy a százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike, illetve felidézte, hogy a lengyel külügyminiszter azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. „Reméljük, nem erről van szó” – tette hozzá a kormányfő. Orbán Viktor emellett jelezte, Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert azzal bízta meg, hogy tárgyaljon a Mol vezetőivel, és tegye világossá, a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására üzemanyagár-emeléssel.

Gulyás nem zárta ki a külső beavatkozás lehetőségét

Az üggyel, illetve az esetleges külső támadással kapcsolatban a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely is megszólalt: „alaposan ki kell vizsgálni, mert azt nem tudjuk, hogy volt-e bármilyen elkövetés, de az biztos, hogy sok felbujtó volt, beleértve a lengyel külügyminisztert is, aki a Barátság kőolajvezeték felrobbantásának szükségességéről beszélt. Mindenre kiterjedő nyomozást kell folytatniuk a hatóságoknak, és ha van bármilyen szándékosságra utaló jel, akkor azt nyilvánosságra fogjuk hozni” – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított

Emlékezetes, október 20-án késő este a Mol százhalombattai alapanyag-feldolgozó üzemében  tűz történt. Személyi sérülés szerencsére nem vol. Az internetet elárasztották a kilométerekről is látszó lángokat, gomolygó füstfelhőt megörökítő felvételek. Az oltásban a létesítményi erőkkel együtt tizenhét tűzoltóegység vett részt. A tűzoltórajok az egyik oldalról négy vízágyúval, a másikról szintén négy vízágyúval és egy habszitával avatkoztak be. A Mol a tűzesetet követő napon rendkívüli sajtótájékoztatót tartott. Ott elhangzott, hogy sikerült eloltani a tüzet a finomítóban, és Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított. Pulay Krisztián termelési igazgató azt mondta, a katasztrófavédelem folyamatosan monitorozza a levegő minőségét, ám nem mutattak ki határérték-túllépést. A termelést a vészhelyzeti protokollnak megfelelően leállították. „Az érintett üzem fontos, de nem kritikus a termelés tekintetében, a termelést fokozatosan újraindítják a nem érintett üzemekben, a víz- és áramellátás biztosított” – tette hozzá az igazgató.

Bűncselekmény miatt nyomoz a rendőrség

Azt lapunk írta meg elsőként, hogy A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A nyomozás továbbra is nagy erőkkel zajlik. A Mol első körben kizárta a külső beavatkozás lehetőségét, de tisztább képet nyilvánvalóan csak a nyomozás előrehaladtával kaphatunk.

A magyar tűzesettel egyidőben robbanás volt Románia egyik legnagyobb olajfinomítójánál

Figyelemre méltó, hogy a hazai incidens előtt néhány órával hasonló esemény történt Romániában is: hatalmas robbanás rázta meg a dél-romániai Ploiesti-ben működő Petrotel–Lukoil olajfinomítót. A detonáció során egy 57 éves munkás súlyos sérüléseket szenvedett, őt kórházba szállították, csak a szerencsén múlott, hogy elmaradt a nagyobb katasztrófa. A robbanás bekövetkeztekor a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították. Az orosz Lukoil egyik romániai leányvállalata által működtetett létesítmény Románia egyik legnagyobb olajfinomítója, az éves feldolgozási kapacitása 2,5 millió tonna. A román hatóságok szintén minden részletre kiterjedő nyomozást folytatnak.

Borítókép: A Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítója  (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

 

