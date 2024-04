Ismert baloldaliak bukkannak fel Magyar Péter egyesülete körül

NoÁr is feltűnik

A Tűzfalcsoport azt is megnézte, hová jegyezték be a Legyél a Változás egyesületet, és kinek a tulajdona az ingatlan. A II. kerületi Kelemen László utcai lakás a Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft.-é. A cég egy vállalkozó házaspár, B. Barnabás és B. S. Csilla tulajdona. Ezek a nevek első hallásra nem sokat mondanak, de ha jobban utánanézünk, B. Barnabás érintett a Dadu Art Kft.-ben is. Ennek az előadó-művészettel foglalkozó cégnek

a tulajdonosa pedig Duda Éva koreográfus, Molnár Áron NoÁR házastársa

– jegyezte meg a blog.

Magyar Péter mozgalma már a kezdetektől NoÁR-ékhoz és az amerikai baloldalhoz lehetett bekötve, legalábbis a cikk szerint erre utal, hogy az egyesület honlapján az amerikai baloldal által pénzelt Tanítanék Mozgalom és NoÁR közös jelképét, valamint egy tanártüntetés pillanatfelvételét láthatjuk. A Tanítanék mögött álló Humán Platform Egyesületet csak 2022-ben 54,5 millió forintnyi külföldi pénzből támogatta a Democracy and Pluralism nevű szervezet, amely a Gulyás Márton-féle Partizán alapítványát is tízmilliókkal segítette.