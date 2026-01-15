Rendkívüli

Itt tart a Tisza Párt: elmondták, hogy megszorításokat akarnak, és azt is, hogy a választásig ezt el akarják titkolni

Magyar Péteratrocitásálhír

Ott sem volt a helyszínen a tiszás jelölt, akit Magyar Péter szerint „megtámadtak Orbán janicsárjai”

A váci tiszásról viszont szombaton kijött egy videó, amely szerint Szimon Renáta annyira vállalhatatlan módon viselkedett egy újságíróval, hogy rendőrt kellett hívni.

2026. 01. 15. 15:08
Szimon Renáta, a Tisza Párt váci jelöltje
Fotó: Facebook
Mint a Magyar Nemzet megírta, szombaton nyilvánosságra került egy olyan felvétel, miszerint rendőrt kellett hívni Szimon Renátára, a Tisza Párt váci jelöltjére, akit a Vác Online stábja egy önkormányzati döntésről akart kérdezni. A kérdés arra irányult, hogy a lakásügyi bizottság tagjaként miért támogatta a piaci alapú önkormányzati lakbérek további emelését a városban. A stáb tájékoztatása szerint a képviselőjelölt válaszadás helyett megfogta és eltakarta a kamera objektívjét. A helyszínen tartózkodó pártaktivisták és a média munkatársai közötti szóváltás, illetve fizikai kontaktus miatt a stáb a rendőrség segítségét kérte.

Bohár Dániel, a Megafon véleményvezére ezzel kapcsolatban mai videójában jelezte: néhány nappal később Magyar Péter előállt egy olyan történettel, miszerint Rádon jelöltjüket, Szimon Renátát megtámadták „Orbán janicsárjai”. A történet azonban megbicsaklott azon – tette hozzá Bohár –, hogy Rád polgármestere is megszólalt, aki közölte: senkit nem támadtak meg a településen, főleg nem Szimon Renátát, aki ott sem volt, csak jóval később érkezett.

Magyar Péter hazudik, és lebukik, mint mindig. Annyira unalmas – jegyezte meg Bohár. 

Fotó: Szimon Renáta, a Tisza jelöltje (Borítókép: Facebook)

