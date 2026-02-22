A nagyböjt valódi kihívása nem a tányéron van – de akkor hol?

A nagyböjt mindig is többet jelentett az étkezési szabályoknál. Az egyházi hagyomány szerint ilyenkor a lélekre is figyelni kell, a gyónás, a befelé fordulás elválaszthatatlan a húsvétra készüléstől. Emellett ez az időszak egészen hétköznapi kérdéseket is érinthet, és gyakran ott hoz változást, ahol nem várnánk. A mindennapjainkat változtathatja meg. Hogyan?

A nagyböjti időszak gyakran ott hoz változást, ahol nem várnánk. ( Fotó: pexels/Jan van der Wolf)

A nagyböjt nem csak az ételről szól

A nagyböjt egy időben behatárolt önfegyelmi gyakorlat, amelynek célja a belső rendteremtés testi, mentális és lelki szinten egyaránt. Negyven nap. Egy belátható időszak, amelyben az ember kipróbálhatja, milyen tudatosabban élni. Elgondolkozhatunk például azon, hogy mit és mennyit eszünk, de azon is, hogy mivel töltjük az időnket, mire figyelünk, és mi az, amit gondolkodás nélkül (túl)fogyasztunk.

A lemondás pszichológiája – ezért működik a nagyböjt ma is

A modern lélektan megerősíti azt, amit az egyházi hagyomány évszázadok óta tud. A világos kezdettel és véggel rendelkező vállalások sokkal könnyebben tarthatók, mint a határozatlan idejű fogadalmak. És akár szólhatnak hosszabb távra is, ha úgy érezzük jónak.

A pszichológusok szerint különösen fontos, hogy a lemondást értelmezzük. Vagyis, nem önmagában az számít, miről mondunk le, hanem az, hogy felismerjük, egy-egy szokás mennyi figyelmet igényel tőlünk és miért jobb nekünk nélküle. A nagyböjt ebben az értelemben önismereti gyakorlat is. A lemondással pedig így az ember végsősoron nyer: már nincs kiszolgáltatva a szokásainak, ő a döntéshozó. Ez az élmény – az önkontroll megélése – önmagában is gyógyító hatású.

Nem csak az étel számít

Talán ma már sokkal inkább azok az apró, mindennapos szokásaink jelentik az igazi kísértést, amelyek észrevétlenül uralják a figyelmünket. Az állandó elérhetőség, a folyamatos reagálás kényszere, az információ megszakítás nélküli fogyasztása. A telefonfüggőség.

Ezek a szokások rossz hatással vannak a koncentrációra, az idegrendszerre és a belső nyugalomra. A böjt ebben az értelemben figyelemfegyelmezés is lehet, és valóban gyógyító hatása lesz. A valójában rendkívül megterhelő folyamatos ingeráradattól tudunk megszabadulni így.