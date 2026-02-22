Rendkívüli

Terrortámadás rázta meg Nyugat-Ukrajnát + videó

A nagyböjt valódi kihívása nem a tányéron van – de akkor hol?

Húsmentesség, egyszerűbb fogások, mértékletesség. A nagyböjtről legtöbbünknek elsőként ez jut eszébe. Pedig jóval többről van szó ilyenkor, minthogy mit és mennyit eszünk. A valódi kihívás gyakran nem is a tányéron van, és sokakat éppen ott ér meglepetés, ahol a legkevésbé számítanak rá.

Bogos Zsuzsanna
2026. 02. 22. 6:20
Forrás: https://archkck.org/
A nagyböjt mindig is többet jelentett az étkezési szabályoknál. Az egyházi hagyomány szerint ilyenkor a lélekre is figyelni kell, a gyónás, a befelé fordulás elválaszthatatlan a húsvétra készüléstől. Emellett ez az időszak egészen hétköznapi kérdéseket is érinthet, és gyakran ott hoz változást, ahol nem várnánk. A mindennapjainkat változtathatja meg. Hogyan?

nagyböjt, templom, gyertya
A nagyböjti időszak gyakran ott hoz változást, ahol nem várnánk.  (Fotó: pexels/Jan van der Wolf)

A nagyböjt nem csak az ételről szól

A nagyböjt egy időben behatárolt önfegyelmi gyakorlat, amelynek célja a belső rendteremtés testi, mentális és lelki szinten egyaránt. Negyven nap. Egy belátható időszak, amelyben az ember kipróbálhatja, milyen tudatosabban élni. Elgondolkozhatunk például azon, hogy mit és mennyit eszünk, de azon is, hogy mivel töltjük az időnket, mire figyelünk, és mi az, amit gondolkodás nélkül (túl)fogyasztunk. 

A lemondás pszichológiája – ezért működik a nagyböjt ma is

A modern lélektan megerősíti azt, amit az egyházi hagyomány évszázadok óta tud. A világos kezdettel és véggel rendelkező vállalások sokkal könnyebben tarthatók, mint a határozatlan idejű fogadalmak. És akár szólhatnak hosszabb távra is, ha úgy érezzük jónak.

A pszichológusok szerint különösen fontos, hogy a lemondást értelmezzük. Vagyis, nem önmagában az számít, miről mondunk le, hanem az, hogy felismerjük, egy-egy szokás mennyi figyelmet igényel tőlünk és miért jobb nekünk nélküle. A nagyböjt ebben az értelemben önismereti gyakorlat is. A lemondással pedig így az ember végsősoron nyer: már nincs kiszolgáltatva a szokásainak, ő a döntéshozó. Ez az élmény – az önkontroll megélése – önmagában is gyógyító hatású.

Nem csak az étel számít

Talán ma már sokkal inkább azok az apró, mindennapos szokásaink jelentik az igazi kísértést, amelyek észrevétlenül uralják a figyelmünket. Az állandó elérhetőség, a folyamatos reagálás kényszere, az információ megszakítás nélküli fogyasztása. A telefonfüggőség.

Ezek a szokások rossz hatással vannak a koncentrációra, az idegrendszerre és a belső nyugalomra. A böjt ebben az értelemben figyelemfegyelmezés is lehet, és valóban gyógyító hatása lesz. A valójában rendkívül megterhelő folyamatos ingeráradattól tudunk megszabadulni így. 

Digitális detox, digitális böjt

A digitális detox gondolata persze ijesztőnek tűnhet, ha a technológia teljes elutasításaként értelmezzük. Ám itt is léteznek fokozatok, szó lehet mértékletességről. A digitális detox jelenthet 

  • kevesebb közösségi médiát
  • esti képernyőmentes időszakot
  • és azt, hogy nem a telefonhoz nyúlunk az első üres percben

    A tapasztalatok szerint már mérsékelt változtatások is csökkentik a stresszt, javítják az alvást és növelik a jelenlét érzését. A nagyböjt ideális időszak arra, hogy újrarendezzük a kapcsolatunkat az eszközeinkkel. A digitális böjt nem teljes megvonást jelent, csupán arról szól, hogy ezentúl számolunk azzal, hogy a figyelmünk véges, és vigyázunk magunkra.

Amikor nem a telefonba menekülünk

Ha kevesebb időt töltünk a képernyő előtt, az egy másik változást is elindíthat, hiszen ilyenkor óhatatlanul szembesülünk a valós környezetünkkel, a minket körülvevő világgal, kapcsolatainkkal. Ha ezeken a területeken hiányosságunk, helyrehozni valónk van, azt most kénytelenek leszünk megtenni, hiszen nem menekülhetünk a telefonba. Kénytelenek leszünk például jobban figyelni az otthonunkra, a tárgyainkra, a rendre vagy éppen annak hiányára. A nagyböjt sokaknál együtt jár a tér egyszerűsítésével is ezért, ami remekül összekapcsolható a tavasszal egyébként is időszerű nagytakarítással.

A minket körülvevő zsúfoltság vizuális zajt kelt, ami rendkívül módon terheli az idegrendszert. A testünk azonnal reagál a látványra: a pulzus kicsit megemelkedik, a szervezet készenléti állapotba kapcsol, a stresszhormon szintje nő – a rendetlenség lassan bennünk is elindul.

A nagyböjt időszaka pont alkalmas arra, hogy átgondoljuk, mire van igazán szükségünk és mi az, ami csak megszokásból maradt körülöttünk. Nem radikális lomtalanításról van szó természetesen, de egy okos szelektálás, egy megfontolt egyszerűsítés rengeteget segíthet jóllétünkön. (Ehhez itt adtunk tippeket.) A rend, az átláthatóság és az egyszerűség ugyanis nem pusztán esztétikai kérdés, hanem mentális támogatás is.

Kevesebb helyett lényegesebb – minimalizmus vagy esszencializmus? 

Az elmúlt években a minimalizmus szinte divatszóvá vált, sokan a Marie Kondo nevéhez kötött, radikális selejtezéssel azonosítják, ahol egyszerre kell megszabadulni mindentől, ami nem „szerez örömöt”. Ez a megközelítés azonban sokak számára inkább ijesztő és nem életszerű. Míg a minimalizmus gyakran a mennyiség drasztikus csökkentésére helyezi a hangsúlyt, addig az esszencializmus arról szól, hogy tudatosan kiválasztjuk azt, amire valóban szükségünk van. Nem a kevesebb a cél, hanem a lényeges. 

Ez a szemlélet különösen jól illeszkedik a nagyböjt negyven napos keretéhez: nem kell egyetlen hétvége alatt felforgatni az otthonunkat, elegendő lehet az is, ha naponta egyetlen tárgytól válunk meg. Egy ruhadarabtól, egy fölösleges konyhai tárgytól, egy régóta nem használt holmitól, egy sosem olvasott könyvtől. A lemondás itt akár ajándék is lehet, odaadhatjuk annak, akinek valóban szüksége van rá. Így a tér egyszerűsítése nem veszteségként, nem kiürítésként, hanem rendteremtésként jelenik meg, összhangban a böjt valódi szellemével.

Mit nyerünk?

A mértékletesség az étkezésünkben, a digitális visszafogottság és a környezetünk tudatos alakítása mind ugyanabba az irányba mutatnak: egy rendezettebb, csendesebb, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb élet felé. Negyven nap éppen elég ahhoz, hogy szép lassan elinduljunk ezen az úton. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

