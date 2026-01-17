rendszerezésjanuárnappali

Ezt a 12 dolgot még januárban mindenképp dobjuk ki

„Jó lesz még”, „kár kidobni”, vagy „majd egyszer szükség lehet rá”. Sokszor gondolkodunk így, aminek eredménye, hogy túl sok olyat dolgot tartunk meg, amire valójában nincs szükségünk. A rendszerezés praktikus feladat, de mentális tehermentesítés is. Ha még januárban megszabadulunk néhány felesleges dologtól, az új év valóban tiszta lappal indulhat. Nem kell óriási változásokra gondolni, az ördög sokszor az apró részletekben lakik.

Bogos Zsuzsanna
2026. 01. 17. 6:42
Forrás: Pexels
Mindegyik tárgy mögött egy korábbi döntés, halogatás vagy érzelmi kötődés áll. A rendszerezés során ezeket a döntéseket vizsgáljuk felül. És ez felszabadítóbb, mint elsőre gondolnánk.

A fokozatos rendszerezés, szakértők szerint, csökkenti a stresszt, és segít tiszta lappal indítani az új évet. (Fotó: KarolaG / pexels)

Új év, új kezdet

A rendszerezéssel foglalkozó szakemberek egyetértenek abban, hogy az év eleje ideális időszak a selejtezésre. Az otthonunkban és fejünkben is nagyobb lesz így a rend: a felesleges tárgyak elengedése csökkenti a túlterheltség érzését, és segít átláthatóbbá tenni a mindennapokat. Fontos azonban, hogy nem kell mindent egyszerre megoldani. A leghatékonyabb módszer az, ha kisebb egységekre bontjuk a feladatot: egy fiók, egy polc vagy egy kategória is elég egy alkalommal. Így a rendszerezés nem válik nyomasztó kötelességgé, hanem fokozatos, jól kezelhető folyamattá, amely hosszú távon is fenntartható.

Rendszerezés lépésről lépésre: így lesz az év eleje valódi újrakezdés

  1. Lejárt élelmiszerek a kamrában: A régóta ott porosodó alapanyagok csak a helyet foglalják. A rendszerezés itt az első lépés ahhoz, hogy átláthatóbb, tudatosabb, egészségesebb legyen a konyha.
  2. Tető nélküli vagy elszíneződött ételtárolók: Ha egy doboznak nincs meg a fedele, szinte biztos, hogy sosem használjuk. A konyhai rendszerezés egyik alapelve: csak az maradjon, aminek valóban funkciója van.
  3. A hírhedt „mindenes” fiók tartalma: Elem, kulcs, régi blokkok… Minden összegyűlik itt. Év elején érdemes átnézni, mi az, ami tényleg kell, és mi az, ami csak megszokásból maradt ott.
  4. Felesleges kábelek és töltők: Ha már nem tudjuk, mihez tartoznak, valószínűleg nincs is rájuk szükség. A rendszerezés itt is megkönnyíti a mindennapokat és a portörlést is.
  5. Lejárt gyógyszerek és elsősegély-eszközök: Ezek nemcsak feleslegesek, hanem akár veszélyesek is lehetnek, a gyógyszertárak viszont átveszik. Egy friss, átlátható készlet biztonságot ad.
  6. Zoknik: A kilyukadt, pár nélküli daraboktól érdemes megválni. Takarításnál még jól jöhetnek, portörléshez, cipőápoláshoz vagy akár ablaktisztításhoz is újrahasznosíthatjuk őket.
  7. Ruhák, amelyeket egy éve nem vettünk fel: Ha egy teljes szezon kimaradt, jó eséllyel nem lesz rá szükség. A ruhásszekrény rendszerezése mindig felszabadító érzés, a feleslegessé vált darabokat pedig elajándékozhatjuk, eladhatjuk, illetve van olyan bolt is, ahol gyűjtik ezeket. 
  8. Felesleges ünnepi dekorációk: Amit évek óta nem használtunk, valószínűleg már nem is fogjuk. Csak az maradjon, amit valóban szeretünk.
  9. Papírok, cetlik, régi számlák: A felhalmozott iratok láthatatlan stresszforrást jelentenek. A rendszerezés viszont mentálisan is megkönnyebbülést hoz.
  10. Digitális fájlok és eszközök átnézése: A telefonon, laptopon és felhőben összegyűlt képek, dokumentumok és alkalmazások ugyanúgy terhelik a mindennapokat, mint a fizikai rendetlenség. Az év eleji rendszerezés része lehet a felesleges fájlok törlése, a mappák átláthatóvá tétele és azoknak az alkalmazásoknak az eltávolítása, amelyeket hónapok óta nem használunk.
  11. Kihasználatlan kozmetikumok: A lejárt vagy soha nem használt termékek csak a polcot foglalják és ott mennek tönkre. Ennél még az is jobb, ha továbbajándékozzuk.
  12. Üres dobozok és csomagolóanyagok: „Jó lesz még valamire” – gondoljuk, aztán évekig kerülgetjük. Ha nincs konkrét funkciójuk, ideje elengedni őket. Mit veszíthetünk?

 

