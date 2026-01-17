Ezt a 12 dolgot még januárban mindenképp dobjuk ki

Mindegyik tárgy mögött egy korábbi döntés, halogatás vagy érzelmi kötődés áll. A rendszerezés során ezeket a döntéseket vizsgáljuk felül. És ez felszabadítóbb, mint elsőre gondolnánk.

A fokozatos rendszerezés, szakértők szerint, csökkenti a stresszt, és segít tiszta lappal indítani az új évet. ( Fotó: KarolaG / pexels)

Új év, új kezdet

A rendszerezéssel foglalkozó szakemberek egyetértenek abban, hogy az év eleje ideális időszak a selejtezésre. Az otthonunkban és fejünkben is nagyobb lesz így a rend: a felesleges tárgyak elengedése csökkenti a túlterheltség érzését, és segít átláthatóbbá tenni a mindennapokat. Fontos azonban, hogy nem kell mindent egyszerre megoldani. A leghatékonyabb módszer az, ha kisebb egységekre bontjuk a feladatot: egy fiók, egy polc vagy egy kategória is elég egy alkalommal. Így a rendszerezés nem válik nyomasztó kötelességgé, hanem fokozatos, jól kezelhető folyamattá, amely hosszú távon is fenntartható.

Rendszerezés lépésről lépésre: így lesz az év eleje valódi újrakezdés