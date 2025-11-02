Szentkirályi Alexandra: A Tisza magyarok adataival játszik + videó

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán reagált a Tisza Párt Tisza Világ mobilapplikációja körül kirobbant újabb adatszivárgási botrányra, amely a legújabb információk szerint már kétszázezer magyar állampolgár személyes adatait érintheti. A politikus élesen kritizálta Magyar Pétert, mondván, a párt felelőtlen hozzáállása súlyos kockázatot jelent.

Felelőtlen játék a magyarokkal

Szentkirályi bejegyzésében a korábbi, húszezer fős szivárgásra emlékeztetett, amely során már felvetődött az ukrán fejlesztői háttér és a külföldi beavatkozás gyanúja. A mostani eset azonban – a politikus szerint – minden eddiginél súlyosabb:

Magyar Péterék pont olyan felelőtlenül játszanak a magyarok adataival, ahogy az országot is vezetnék. Nem húsz-, hanem mind a kétszázezer felhasználó adatai kiszivárogtak. Kétszázezer lakcím, kétszázezer név, kétszázezer telefonszám. Ennyi jószándékú polgár lett kiszolgáltatott a Tisza felelőtlen és amatőr hozzáállása miatt.

Kiknek a kezében vannak a magyar adatok?

A kormánypárti politikus szerint egy olyan formáció, amely képtelen a hozzá csatlakozó szimpatizánsok alapvető adatvédelmét garantálni, semmilyen tekintetben sem érdemel bizalmat az ország vezetésére.

A kétszázezer ember nevét, címét és telefonszámát tartalmazó adatbázis illetéktelen kezekbe kerülése ráadásul a Tisza Párt háborúpárti és ukrán szálakkal terhelt hátterére tekintettel különösen aggasztó.

A gyanú szerint ugyanis az applikáció fejlesztésében egy olyan ukrán cég vett részt, amely szoros kapcsolatban áll az ukrán hadsereg speciális alakulataival.

Szentkirályi Alexandra hozzátette: