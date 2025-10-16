manipulációs kerekasztalközvéleménykutatóTisza PártbaloldalMagyar Péter

Kocsis Máté: Egyre kevésbé fogadnának tiszás győzelemre a baloldali jósdák

Már a baloldali közvélemény-kutatók is óvatosabbak lettek a Tiszára vonatkozó mérésekkel – erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Ugyan a legtöbb baloldali közvéleménykutató még kiáll Magyar Péter mellett, de már nem mindenki meri egyértelműen azt jelezni a kutatásaival, hogy elsöprő lenne a Tisza fölénye, szembejött a valóság a manipulációs kerekasztalnál is.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 16:23
Fotó: Markovics Gábor
„Megy a lehátrálás a baloldali jósdákban. A végén még beismerik, hogy tényleg a Nézőpont mér pontosan” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Mint arról lapunk is beszámolt, hiába a sorozatos botrányok, a baloldali kutatóintézetek töretlenül azt bizonygatják, hogy a Tisza vezet a pártversenyben. 

Újabban a 21 Kutatóközpont állt elő azzal a közvélemény-kutatási eredménnyel, ami szerint Magyar Péterék vannak nyeregben, miközben épp kitört a Tisza Párt adatszivárgási botránya. De a manipulációs kerekasztal több tagja is sorra közölte a felméréseket a Tisza vezetéséről, ezzel próbálva elfedni, hogy napvilágot láttak Magyar Péter pártjának adóemelési tervei.

Ugyanakkor például a Publicus Intézet vezetője, Pulai András szokatlan nyíltsággal beszélt arról, hogy felülmérik a Tiszát és alulmérik a Fideszt. A Klikk TV interjúműsorában Pulai hosszabban kifejtette, hogy mit ért ezalatt: a Tisza körüli „hype”-nak tudja be, hogy országos szinten kiemelkedően magasan mérték a párt támogatottságát. A 2026-os választás kimenetele szempontjából fontosabb helyi szinten – az egyéni választókerületekben – azonban azt tapasztalták, hogy a Fidesz vezet.

Emlékezetes, hogy a Publicushoz köthető a manipulációs kerekasztal legnagyobb blamája is, hiszen a 2022-es választások előtt egy nappal közzétett kutatásaik szerint a Fidesz és az egyesült ellenzék fej fej mellett, 47-47 százalékon állt. A másnapi választáson viszont elsöprő sikert arattak a kormánypártok.

A Republikon Intézet is rendszeresen közli a Tiszát támogató felméréseit, a legutóbbit alig néhány napja tették közzé. Figyelemre méltó viszont, hogy a Horn Gábor (az MSZP–SZDSZ-kormányok egykori államtitkára) által vezetett intézet a Fidesz erősödését mérte az egy hónappal korábbi adataikhoz képest. Már nem mindenki meri tehát egyértelműen azt jelezni a kutatásaival, hogy elsöprő lenne a Tisza fölénye, szembejött a valóság a manipulációs kerekasztalnál is.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Garkovics Gábor)


