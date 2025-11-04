Kármán András államtitkárTisza Pártbankadó

„Ezért ekéznek lépten-nyomon” – A Tisza szakértői a bankadó eltörlését és a családok kedvezményeinek kivezetését követelik

Újabb részletek láttak napvilágot a Tisza Párt gazdaságpolitikai terveiből. Egyre inkább úgy tűnik, mintha multinacionális bankok sugallnák a párt gazdasági terveit. Tegnap például Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője egy sajtó-háttérbeszélgetésen a családoknak juttatott támogatások eltörlését vetítette előre. Kármán András pedig még mindig a bankadó azonnali kivezetése mellett érvel a Bloombergnek adott friss interjújában. Orbán Viktor miniszterelnök mindezek kapcsán rámutatott: Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét, mert bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért kerülhettek elő a Tisza környékén a globális hálózatok kipróbált bankemberei.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 12:29
Magyar Péter, Kármán András
Forrás: Orbán Balázs Facebook-oldala
Kármán András, a Tisza Párt szakértője visszavonná a külföldi vállalatoknak nyújtott adókedvezményeket a párt gazdasági reformja részeként. Többek között erről beszélt a Tisza gazdasági tanácsadója a Bloombergnek. Szerinte a célzott adókedvezmények miatt kellett különadóval sújtani más ágazatokat. Ám, ha ezeket megváltoztatnák, „igazságosabban oszlana el az adóteher a különböző szektorok között” – fogalmazott óvatosan Kármán a korábbi Tisza-fiaskókból okulva.

Magyar Péter és Kármán András. Tisza párt, szakértő
Kármán András, a Tisza Párt közgazdásza. Forrás: Facebook

Munkahelyek ezreit veszélyeztetnék a Tisza legújabb tervei

Hiszen a Tisza Párt szakértője a szép szavakkal – kis köntörfalazás után – örökzöld témáját vezette fel, azaz a bankadó mihamarabbi kivezetését. Ezt most azzal indokolta, hogy a reálgazdaság szereplőinek juttatott kormányzati támogatások más szegmensekben a különadókon keresztül „túlzott mértékű függőséghez vezettek”, és megterhelték Magyarország pénzügyeit.

Ám érdemes felidézni, hogy mivel is járnának a most már egy fokkal szebben becsomagolt ez irányú Tisza-tervek. Ugyanis az általuk támadott vállalatok az elmúlt években együttesen több mint 10 milliárd dollárt fektettek be Magyarországon, ami nagyobb gazdasági növekedést és munkahelyek ezreinek létrejöttét tette lehetővé. Ismeretes az is, hogy a Tisza közgazdászának annak idején azért kellett otthagynia államtitkári pozícióját, mert ellenezte a bankokra kivetett különadót. Noha Kármán friss Facebook-bejegyzésében erre már úgy emlékszik, hogy az ő „piacbarát és szociálisan érzékeny” felfogásával nem voltak összhangban a kormány adórendszert illető elképzelései.

Megírtuk azt is, hogy a fentiekkel szemben Kármánnak leginkább az volt a legnagyobb nézeteltérése a mostani kormánnyal, hogy a kabinet be akarta vonni a bankokat a közteherviselésbe és bevezette a bankadót, ő pedig ezzel nem értett egyet. Ezért kellett mennie.

A régi receptet ajánlják ismét

Azonban, ha Kármán szavai nem lennének elegendőek és elég világosak, a Tisza Párt globális irányultságát mi sem bizonyítja jobban, mint a hétfőn megszólaló Németh Dávid, a belga tulajdonban levő K&H vezető elemzőjének nyilatkozata, aki egy sajtóbeszélgetésen azt fejtegette, hogy a választások után több területhez is hozzá kellene nyúlni. 

Szerinte ugyanis:

  • az állam továbbra is nagyon sokat költ a gazdaság támogatására, ezt szűkíteni vagy koncentráltabbá tenni kellene;
  • vallási, rekreációs tevékenységekre is nagyon sok forrás megy európai összevetésben, ezen is lehetne spórolni, például a taós szabályokhoz hozzá lehetne, kellene nyúlni;
  • a 14. havi nyugdíjra semmi esélyt nem lát, szerinte ez egyszerűen nem fér bele a költségvetésbe;
  • a 13. havi nyugdíjnál is kellene egy plafon, maximálni például 600 ezer forintban;
  • az édesanyák szja-mentességét nem szabadna végigvinni;
  • az ingatlanvásárlási 3 százalékos hitel kamattámogatását is megszüntetné, mert idővel ez is kezelhetetlen terhet jelentene a költségvetésnek.

Ez tiszta beszéd a Tisza szakértőjétől, ugyanazt a megszorító gazdaságpolitikát venné elő, amit az MSZP–SZDSZ-kormányok időszakából, a Gyurcsány–Bajnai-kabinetek gyakorlatából már jól ismerhetünk, saját bőrünkön tapasztaltuk. 

A nemzeti kormány ennek épp az ellenkezőjét teszi

Erre reagált a miniszterelnök a Facebook-oldalán, megjegyezve, hogy tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba. A kormányfő a bejegyzéshez azt írta: leadták a rendelést. Szerinte ugyanis „Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon.” Hozzátette: „azt is tudják, hogy a nemzeti kormány ennek épp az ellenkezőjét teszi. Tőlünk ezt nem várhatják. Marad hát a kormányváltás reménye” – mutatott rá Orbán Viktor.

