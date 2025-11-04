„Ezért ekéznek lépten-nyomon” – A Tisza szakértői a bankadó eltörlését és a családok kedvezményeinek kivezetését követelik

Kármán András, a Tisza Párt szakértője visszavonná a külföldi vállalatoknak nyújtott adókedvezményeket a párt gazdasági reformja részeként. Többek között erről beszélt a Tisza gazdasági tanácsadója a Bloombergnek. Szerinte a célzott adókedvezmények miatt kellett különadóval sújtani más ágazatokat. Ám, ha ezeket megváltoztatnák, „igazságosabban oszlana el az adóteher a különböző szektorok között” – fogalmazott óvatosan Kármán a korábbi Tisza-fiaskókból okulva.

Kármán András, a Tisza Párt közgazdásza. Forrás: Facebook

Munkahelyek ezreit veszélyeztetnék a Tisza legújabb tervei

Hiszen a Tisza Párt szakértője a szép szavakkal – kis köntörfalazás után – örökzöld témáját vezette fel, azaz a bankadó mihamarabbi kivezetését. Ezt most azzal indokolta, hogy a reálgazdaság szereplőinek juttatott kormányzati támogatások más szegmensekben a különadókon keresztül „túlzott mértékű függőséghez vezettek”, és megterhelték Magyarország pénzügyeit.

Ám érdemes felidézni, hogy mivel is járnának a most már egy fokkal szebben becsomagolt ez irányú Tisza-tervek. Ugyanis az általuk támadott vállalatok az elmúlt években együttesen több mint 10 milliárd dollárt fektettek be Magyarországon, ami nagyobb gazdasági növekedést és munkahelyek ezreinek létrejöttét tette lehetővé. Ismeretes az is, hogy a Tisza közgazdászának annak idején azért kellett otthagynia államtitkári pozícióját, mert ellenezte a bankokra kivetett különadót. Noha Kármán friss Facebook-bejegyzésében erre már úgy emlékszik, hogy az ő „piacbarát és szociálisan érzékeny” felfogásával nem voltak összhangban a kormány adórendszert illető elképzelései.

Megírtuk azt is, hogy a fentiekkel szemben Kármánnak leginkább az volt a legnagyobb nézeteltérése a mostani kormánnyal, hogy a kabinet be akarta vonni a bankokat a közteherviselésbe és bevezette a bankadót, ő pedig ezzel nem értett egyet. Ezért kellett mennie.

A régi receptet ajánlják ismét

Azonban, ha Kármán szavai nem lennének elegendőek és elég világosak, a Tisza Párt globális irányultságát mi sem bizonyítja jobban, mint a hétfőn megszólaló Németh Dávid, a belga tulajdonban levő K&H vezető elemzőjének nyilatkozata, aki egy sajtóbeszélgetésen azt fejtegette, hogy a választások után több területhez is hozzá kellene nyúlni.