A Tisza Párt és bankár szakértője visszahozná a neoliberális receptet és kivezetné a bankadót

A miniszeterelnök politikai igazgatója annak kapcsán tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán, hogy a Tisza Párt új szakértőjével, a bankár Kármán Andrással dicsekszik. Orbán Balázs szerint a Tisza Párt gazdasági irányát jól mutatja, hogy olyan szakembereket vonultat fel, mint Kármán, akinek kormányzati szereplése idején is a bankok érdekei álltak az előtérben.

Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

– A Tisza Párt azzal dicsekszik, hogy olyan szakértők csatlakoztak hozzájuk, mint Kármán András. Én nem lennék erre olyan büszke – írta a Facebook- oldalán közzétett bejegyzésében a politikus.

Kármán András egy bankár. Mindig is az volt

– szögezte el.

Emlékeztetett, hogy Kármánnak „az a legnagyobb nézeteltérése a mostani kormánnyal, hogy mi be akartuk vonni a bankokat a közteherviselésbe és bevezettük a bankadót, ő pedig ezzel nem értett egyet. Ezért lett kitéve a szűre. Hova ment egyből? Egy bankba. Amelyik folyamatosan követeli azóta is a bankok terhének csökkentését”.

A Napnál is világosabb, hogy egy ilyen gazdasági főember ki akarja vezetni a bankadót. Az így kieső bevételt viszont valamiből pótolni kell majd. Honnan? A dolgozó emberek, a családok, a vállalkozások zsebéből. Adóemeléssel

– hívta fel a fgyelmet Orbán Balázs.

Hozzátette:

Kármánnal és a Tisza Párttal visszatérne a neoliberális recept: semmi teher a bankokon, minden a családokon. Erre készülnek, ezt most már a vak is látja. Minden más csak porhintés.

Orbán Balázs ezek után Tarr Zoltánnak, a Tisza alelnökének az etyeki fórumon elhangzott, elhíresült kijelentésé, miszerint „Választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Az emberek kétharmada átlát a Tisza szándékain. Köszönik, de nem kérnek belőle!

– írta a miniszterelnök politikai igazgatója, hozzátéve, hogy „április után lehet visszamenni bankárkodni”.

A Magyar Nemzet megírta, hogy Magyar Péterék titkolóznak azzal kapcsolatban, hogy miért tüntették el a kínos etyeki lakossági fórumról készült videót a helyi Tisza-sziget YouTube-csatornájáról. Az az a híres-hírhedt videó, amelyben Tarr Zoltán kijelentette: nem beszélhetnek az adóemelési terveikről és sok más dologról sem, ugyanis „előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet”.