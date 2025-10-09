Rendkívüli

Iszlamista terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt

  • A Tisza Párt és bankár szakértője visszahozná a neoliberális receptet és kivezetné a bankadót
Kármán AndrásOrbán BalázsTisza PártTisza-adóbankadóemelés

A Tisza Párt és bankár szakértője visszahozná a neoliberális receptet és kivezetné a bankadót

Kármánnal és a Tisza Párttal visszatérne a neoliberális recept: semmi teher a bankokon, minden a családokon – írta a közösségi oldalán Orbán Balázs.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 09. 22:25
Forrás: Orbán Balázs Facebook-oldala
A miniszeterelnök politikai igazgatója annak kapcsán tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán, hogy a Tisza Párt új szakértőjével, a bankár Kármán Andrással dicsekszik. Orbán Balázs szerint a Tisza Párt gazdasági irányát jól mutatja, hogy olyan szakembereket vonultat fel, mint Kármán, akinek kormányzati szereplése idején is a bankok érdekei álltak az előtérben. 

Budapest, 2025. szeptember 19. Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Mathias Corvinus Collegium (MCC) központi tanévnyitó ünnepségén Budapesten 2025. szeptember 19-én. MTI/Bodnár Boglárka
Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója  (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

– A Tisza Párt azzal dicsekszik, hogy olyan szakértők csatlakoztak hozzájuk, mint Kármán András. Én nem lennék erre olyan büszke – írta a Facebook- oldalán közzétett bejegyzésében a politikus. 

Kármán András egy bankár. Mindig is az volt

– szögezte el. 

Emlékeztetett, hogy Kármánnak „az a legnagyobb nézeteltérése a mostani kormánnyal, hogy mi be akartuk vonni a bankokat a közteherviselésbe és bevezettük a bankadót, ő pedig ezzel nem értett egyet. Ezért lett kitéve a szűre. Hova ment egyből? Egy bankba. Amelyik folyamatosan követeli azóta is a bankok terhének csökkentését”.

A Napnál is világosabb, hogy egy ilyen gazdasági főember ki akarja vezetni a bankadót. Az így kieső bevételt viszont valamiből pótolni kell majd. Honnan? A dolgozó emberek, a családok, a vállalkozások zsebéből. Adóemeléssel

– hívta fel a fgyelmet Orbán Balázs. 

Hozzátette: 

Kármánnal és a Tisza Párttal visszatérne a neoliberális recept: semmi teher a bankokon, minden a családokon. Erre készülnek, ezt most már a vak is látja. Minden más csak porhintés.

 Orbán Balázs ezek után Tarr Zoltánnak, a Tisza alelnökének az etyeki fórumon elhangzott, elhíresült kijelentésé, miszerint „Választást kell nyerni, utána mindent lehet”. 

Az emberek kétharmada átlát a Tisza szándékain. Köszönik, de nem kérnek belőle!

– írta a miniszterelnök politikai igazgatója, hozzátéve, hogy „április után lehet visszamenni bankárkodni”. 

A Magyar Nemzet megírta, hogy Magyar Péterék titkolóznak azzal kapcsolatban, hogy miért tüntették el a kínos etyeki lakossági fórumról készült videót a helyi Tisza-sziget YouTube-csatornájáról. Az az a híres-hírhedt videó, amelyben Tarr Zoltán kijelentette: nem beszélhetnek az adóemelési terveikről és sok más dologról sem, ugyanis „előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Borítókép: Magyar Péter és Kármán András (Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala)


Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

