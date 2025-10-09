Rendkívüli

Gyurcsány újabb embere csatlakozott Magyar Péterhez, mielőbb vizitdíjat és kórházbezárásokat akar + videó

A bukott államtitkár szerint kisebb kár, ha egyesek nem kapnak ellátást, mert a vizitdíj nagyobb haszon a társadalomnak.

Munkatársunktól
Forrás: Ellenpont2025. 10. 09. 21:14
Újabb baloldali szakértő csatlakozott a Tisza Párthoz: a Magyar Péter által szervezett egészségügyi témájú váci rendezvényen a Gyurcsány-kormány egykori egészségügyi államtitkára, Kincses Gyula is részt vett – hívta fel a figyelmet az Ellenpont

Kincses Gyula (Forrás: Hír TV)

Mint ismeretes, Kincses regnálása idején vezette be a Gyurcsány-kormány a gyűlölt vizitdíjat, majd a politikus a Covid-világjárvány idején lett a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke. Ebben az időszakban a kormányzat és a MOK között komoly feszültségek keletkeztek. 

A Gyurcsány államtitkárából a Tiszához csapódó Kincses legújabb megnyilvánulásaiból jól látszik, hogy álláspontja nem sokat változott az elmúlt húsz évben. Néhány hónappal ezelőtt vérlázító érzéketlenséggel megint a vizitdíj mellett érvelt. 

Magyar Péter újdonsült támogatója kifejtette: az kisebb kár, hogy egyesek nem kapnak ellátást – és tegyük hozzá, ennek következtében súlyosabb szövődmény következik be, vagy akár meg is halhatnak –, mint a haszon, amit a vizitdíj hozhat a társadalomnak.

A vizitdíj egy olyan eszköz, amely alkalmas arra, hogy racionalizálja az ellátásokat. Az a fajta kockázat akkor is van, hogy valaki az egy euró miatt nem fordul orvoshoz, amikor kellene. De ez kisebb, kevesebb kár az én véleményem szerint, mint amennyi racionalizálást lehetne rendszerszinten az egészben hozni

– fejtette ki az egykori államtitkár.

Emlékezetes, hogy többek közt Kincses Gyula akkori államtitkár volt a vizitdíj egyik kitervelője 2007-ben. Az intézkedés a kórházi napidíjjal együtt óriás társadalmi ellenállásba ütközött, és 2008-ban, a Fidesz által kezdeményezett népszavazáson a voksolók 82 százaléka elutasította az intézkedést. 

Kincses tehát közel húsz évvel később is támogatna egy olyan lépést, amit a magyar társadalom jelentős többsége egyszer már elutasított, és ami emberek súlyos betegségéhez vagy akár halálához vezethet.

Kincses szerint a kevesebb kórház jó dolog

Az egykori államtitkár azt is elmondta, hogy helyes lenne egy szerkezetátalakítás, amely ugyan jelentősen megterhelné a mostani alapellátást, tehát a háziorvosi rendszert, de a végén kórházak számának csökkentéséhez vezetne, ami szerinte jó.

– A másik, amiről rengeteget szoktunk beszélni, ez a bizonyos szerkezetátalakítás. Egy sokkal hatékonyabb, más jellegű alapellátásra lenne szükség, ami elviszi a ma SZTK-nak nevezett szakrendelők rutinellátásainak a tömegét. Ez viszont lehetővé tenné a kórházak számának a radikális csökkentését – fejtette ki Kincses.

A kórházbezárások ásza

Kincses Gyula abból a baloldali kormányzatból érkezett most a Tisza környékére, amely 2007-ben több mint 16 ezer kórházi ágyat számolt fel, részben teljes megszüntetéssel, részben „krónikus” vagy „ápolási” osztállyá minősítve azokat, ami a betegek számára ugyanúgy ellátáscsökkentést jelentett. Számos kórházi osztály és kórház is bezárt ebben az időben. 

Gyurcsány korábbi államtitkára mellesleg nem a váci rendezvényen kezdte el a közeledést az újdonsült ellenzéki párthoz, hiszen a közösségi oldalán többször népszerűsítette a Tisza programját és a főtanácsadó Hegedűs Zsoltot. Ezenkívül közös fotót is posztolt Kincse Csongor Tisza-politikussal.

Nem Kincses Gyula volt az első, aki kórházak leépítéséről beszélt. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke egy vidéki fórumon elszólta magát, amikor úgy vélekedett: „nem biztos, hogy mindenütt meg kell őrizni azt a darabszámú kórházi ágyat.”

Borítókép: Kincses Gyula, Magyar Péter kórházleépítő híve (Fotó: Kallus György/Világgazdaság)


