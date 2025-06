Ezt nem láttuk jönni: a volt MOK-elnök megdicsérte az egészségügyi államtitkárt

– Most valami olyan is történik az egészségügyben, ami hihetetlenül előremutató és pozitív nagyon sok téblábolás és rossz mondat után – mondta Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara korábbi elnöke az ATV-nek. Mint hangsúlyozta, arról van szó, hogy

változik a háziorvoslás, ugyanis olyan fontos vizsgálatokat végezhetnek majd el a háziorvosok, melyekre eddig nem volt jogosítványuk.

Gyurcsány egykori vizitdíjas államtitkára, aki 2019–23 között a MOK elnöke is volt hozzátette: Takács Péter egészségügyi államtitkár és közte „túl sok szeretet nincs feleslegesen elpocsékolva”, ám ez a tény nem gátolja abban, hogy dicsérje ezt a lépést.

Szerinte az alapellátásnál alapvető probléma, hogy „forgalomirányító, rendőrszerű” volt a háziorvosok szerepe, számos tevékenység elvégzésére viszont nem voltak jogosultak. Pedig ha helyben meg lehet oldani bizonyos problémákat, akkor sokkal egészségesebb lesz a lakosság, a szakellátásba pedig csak azok kerülnek be, akiknek tényleg szükségük van rá, így aztán nem alakulnak ki több hónapos várakozási listák sem.

Takács Péter (Forrás: Facebook)

Mely betegségcsoportok érintettek?

Az alapellátásban lehetőség lesz szűrésgondozásra. A változás az alábbi betegségcsoportokat érintheti:

magas vérnyomás betegség,

szív- és érrendszeri betegségek,

cukorbetegség,

légzőszervi betegségek.

Meg fogják határozni, mi az, amit a háziorvos megcsinálhat: felírhat olyan gyógyszereket, melyekért eddig be kellett küldeni a beteget a szakellátó intézménybe. – Emellett az is fontos, hogy ne panasz miatt menjünk orvoshoz, hanem azért, mert eltelt a három hónap. Tervezett találkozások legyenek, gondozás jellegű legyen az ellátás, és ennek is egy fontos lépése lehet az, ami most elindult – tette hozzá Kincses Gyula.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a tervek mellé biztosít-e pluszpénzt a kormányzat, Kincsesből már előjött a jól ismert ellenzéki hang, mert kijelentette: ez majd kiderül. Eleget biztos, hogy nem, hiszen nincs annyi pénz a program mögé téve, de ha mintaprojektként elindul jó néhány helyen a változás, a tapasztalatokból később több pénzzel lehet bármit csinálni.