A hazai az smafu, Magyar Péter csak 1200 forintos vizet iszik

Semmit nem bíznak a véletlenre a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter újabb országjárásán minden klappoljon, legyen szó biztonságról, jól látható „tömegről”, vagy épp az 1200 forintos fél literes Fiji vízről, mivel a pártelnök kizárólag ezt hajlandó fogyasztani – derül ki a lapunk által megismert direktívából.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 10:37
Magyar Péter Fotó: Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet Forrás: Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet
Egészen elképesztő igényei vannak Magyar Péternek, aki ismét országjárásba kezd. A Tisza elnöke ugyanis például nem iszik akármilyen vizet, neki

csak a legdrágább Fiji víz felel meg, amelynek ára fél liter vásárlása esetén 1200 forint körül van, míg például a Mizse ásványvíz körülbelül 100 forintért kapható.

És míg a Mizse hazai termék, a vízforrás Lajosmizse határában található, a Fiji egy prémium, szénsavmentes ásványvíz, amelyet a Csendes-óceánon fekvő Fidzsi-szigetekről származó artézi forrásból palackoznak. Tisztasága a vulkanikus kőzetrétegeken való átszűrődésnek, az érintetlen természeti környezetnek és a szárazföldtől való távolságnak köszönhető a reklámszöveg szerint. 

A víz egyedi ásványianyag-összetétellel rendelkezik, és gyakran árulják elegáns palackban, amely státusszimbólummá is teszi.

Miként arról már beszámoltunk, gőzerővel készülnek a Tisza szervezői Magyar Péter november 5-én induló, Út a győzelembe elnevezésű országjárására, a lapunk által megismert előírások szerint mind a látványról, mind a pártelnök kényelméről gondoskodnak majd az önkéntesek.

 

Első feladatként azt írják, „Péter érkezése előtt védeni kell a riporterek és propagandisták elől láncban”, azaz 

távol kell tartani a sajtót, nehogy „Péter” kellemetlen kérdésekkel szembesüljön. 

 

Jó vágóképek kellenek

Második pontban azt írták, „figyeljetek nagyon arra, hogy a kezdés előtt 30 perccel össze legyen terelve a tömeg, hogy tudjanak a fotós kollégák jó vágóképeket készíteni”. Ezzel a párt tulajdonképpen 

elismerte, hogy Magyar Péter országjárása teljes kudarc, és egyre kevesebben kíváncsiak a pártelnök mondandójára. 

Meg tudjon pihenni Péter

Péter gyakran elfárad

A harmadik és negyedik pontban már Magyar Péter személyes kényelmét igyekeznek biztosítani, ezért

„a helyi szervezők a színpad mellett biztosítsanak Péternek olyan helyszínt, kisebb sátrat, ahol Péter az előadást követően meg tud pihenni”.

 Végül pedig – mint írják – „nagyon figyeljetek, hogy Natur Aqua helyett 0,5 literes Fiji vizek legyenek bekészítve, valamint Nógrádi ropi, sótlan mogyoró és Bounty csoki”.


Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

