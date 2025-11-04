Rendkívüli

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a volt MSZP-s alpolgármester ellen

Magyar PéterTisza Pártországjárásutcafórum

Összeterelt tömeg és élőlánc az újságírók ellen: így készülnek a szervezők Magyar Péter utcafórumára

Nincs új a nap alatt, Magyar Péter ismét, sokadjára is hangzatos névvel ellátott országjárásba kezdett. A szervezőknek ugyanakkor komoly elvárásoknak kell megfelelniük, hogy a Tisza elnöke tiszteletét tegye az eseményen.

Munkatársunktól
2025. 11. 04. 15:03
Fotó: Hatlaczki Balázs
Nyilvánosságra került az Út a győzelembe elnevezésű országjárás egyik, a szervezőknek szóló levele, amelyben a Tisza Párt elnökének az igényeit sorolják fel. A levél szerint Magyar Pétert meg kell védeni az esetleg kérdezni merészelő újságíróktól. 

í20250917 Szekszárd Magyar Péter Szekszárdon! 80 nap alatt Magyarország körül! - országjáró programja keretében. Fotó: Makovics Kornél MK Tolnai Népújság
Fotó: Makovics Kornél 

Pétert érkezése előtt védeni kell a riporterek és propagandisták elől láncban. Akinek nincs önkéntes mellénye, annak biztosítsatok!

– áll a levélben. Az írás kitér arra is, hogy az eseményen jó képeknek kell készülniük, ezért az utcafórum részvevőit egy kupacba kell összeterelni. 

Figyeljetek nagyon arra, hogy a kezdés előtt 50 perccel össze legyen terelve a tömeg, hogy tudjanak a fotós kollégák jó vágóképeket készíteni

– írják. 

Magyar Péternek emellett az eseményen szüksége van egy sátorra is, ahol meg tud pihenni az eseményt követően. A szervezők még azt is megadták, hogy az aktivistáknak milyen rágcsát, vizet kell biztosítaniuk a pártelnöknek. 

Ismeretes: nemcsak az online térben vergődik Magyar Péter, hiszen az aktuális országjárásán is alig érdeklődnek iránta. A helyszíneken jellemzően néhány tucat, a nagyobb, százezres városokban is legfeljebb néhány száz, maximum egy-két ezres csoport előtt szokott beszélni a Tisza Párt elnöke.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

