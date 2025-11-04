Összeterelt tömeg és élőlánc az újságírók ellen: így készülnek a szervezők Magyar Péter utcafórumára

Nyilvánosságra került az Út a győzelembe elnevezésű országjárás egyik, a szervezőknek szóló levele, amelyben a Tisza Párt elnökének az igényeit sorolják fel. A levél szerint Magyar Pétert meg kell védeni az esetleg kérdezni merészelő újságíróktól.

Fotó: Makovics Kornél

Pétert érkezése előtt védeni kell a riporterek és propagandisták elől láncban. Akinek nincs önkéntes mellénye, annak biztosítsatok!

– áll a levélben. Az írás kitér arra is, hogy az eseményen jó képeknek kell készülniük, ezért az utcafórum részvevőit egy kupacba kell összeterelni.