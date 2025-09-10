Rendkívüli

Rakétát lőttek ki egy ufóra az amerikaiak, de az lepattant róla + videó

Az Otthon start a pénzügyi előnyök mellett a házasságkötési kedvet is növelheti

Az Otthon start hitel berobbanása annak ellenére lendületet adat a házasságkötéseknek, hogy a kedvezményes, legfeljebb 3 százalékos kamattal elérhető konstrukciónak nem feltétele sem a gyermekvállalás, sem a házasság. Nem csak a lakásvásárlók tesznek meg mindent a sikeres igénylés érdekében, a bankok között is kiélezett a verseny.

2025. 09. 10. 8:38
Az Otthon start program újra lendületet adhat a házasodási kedvnek Forrás: Shutterstock
Új lendületet adhat a házasságkötések számának alakulásához a szeptembertől elérhető, legfeljebb 3 százalékos kamatozású Otthon start program. Bár az elmúlt években némileg visszaesett a frigyre lépő párok száma, a konstrukció közös igénylésének kizárólag házastársak vághatnak neki, ami a pénzügyi előnyök mellett a házasságkötési kedvet is növelheti.

otthon start
Az Otthon start kedvezményei akár a házasságok számát is növelhetik
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A házasságkötések száma az elmúlt években folyamatosan csökkent, tavaly 46 561 párt adtak össze az anyakönyvvezetők, ami 35 százalékos csökkenés 2021-hez képest. Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője jelezte: 

az Otthon start hitel berobbanása annak ellenére megfordíthatja a negatív trendet, hogy a kedvezményes, legfeljebb 3 százalékos kamattal elérhető konstrukciónak nem feltétele sem a gyermekvállalás, sem a házasság.

Kérdés azonban, hogy a várható fellendülés mennyire lesz tartós, hiszen a babaváró hitel 2019-es megjelenését követően is mintegy harmadával nőtt a házasságkötések száma, 2021-től azonban ismét csökkenő trendet láthatunk. A babaváró hitel iránti érdeklődés is megcsappant az évek során, hiszen míg a 2019-es indulást követő első fél évben 78,6 milliárd forint értékben kötöttek ilyen hitelszerződést a bankok egy átlagos hónapban, addig 2025-ben 18,11 milliárd forint volt a havi átlag. 

 

Csak házasok vásárolhatnak közös tulajdonú otthont az Otthon starttal 

A szakértő szerint több oka is van annak, hogy a legfeljebb 3 százalékos kamatú kölcsön hatására nőhet a házasságkötések száma: kizárólag házasok igényelhetik együttesen a támogatott hitelt, ami azt jelenti, hogy esetükben mindkettőjük jövedelmével számol a bank, a megvásárolt ingatlanban pedig mindketten tulajdonosok lesznek.

Mivel az Otthon start program keretében biztosított fix 3 százalékos lakáshitelről szóló kormányrendelet szerint kizárólag a támogatott személy – házaspárok együttes igénylőnek számítanak, így mindketten azok – szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban, az élettársak nem tehetnek szert közös tulajdonú otthonra a konstrukcióval. 

Ez azt jelenti, hogy hiába adják össze például közösen az önerő összegét a hitelhez, a másik fél nem szerezhet tulajdonjogot. Egyedüli igénylőként a hitelhez szükséges igazolt nettó jövedelem előteremtése is nehezebb lehet, ugyanis adóstárs kizárólag házastárs vagy szülő lehet. Mivel emiatt az élettárs jövedelmével nem számol a bank, az igénylő legfeljebb a szülei segítségére számíthat, ha önállóan nem rendelkezik elegendő jövedelemmel. Különösen igaz ez akkor, ha valaki az ötvenmillió forint összegű Otthon start hitelt piaci lakáshitellel is kiegészítené.

A támogatások halmozásának is feltétele a házasság 

Fülöp Norbert Attila szerint az is növelheti a házasulási hajlandóságot, hogy az otthonteremtési támogatások kombinálásának is feltétele jobbára a házasság. A kamatmentes babaváró hitelt például kizárólag olyan házasok igényelhetik, ahol a feleség még nem töltötte be a 35. életévét, de a legfeljebb 3 százalékos kamatú csok plusz hitel igénylésének is feltétele – a gyerekvállaláson túl – a házasság. Egyedül a falusi csok támogatás igényelhető akár egyedülálló szülők számára is – ha legalább két gyermeket nevelnek. Ám itt szűkíti a lehetőségeket, hogy ez a program kizárólag a jogszabályban nevesített kistelepüléseken használható fel lakásvásárlásra vagy építésre az Otthon starttal együtt.

A bankok is ringbe szálltak 

Nem csak a lakásvásárlók tesznek meg mindent a sikeres igénylés érdekében, a bankok között is kiélezett a verseny a BiztosDöntés.hu szakértője szerint. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy három pénzintézet is 3 százalék alatti kamattal kínálja az Otthon start konstrukcióját. 

  • A Gránit Bank 2,85 százalékos kamata a legalacsonyabb, 
  • az UniCreditnél 2,90 százalék, 
  • a CIB Banknál 2,95 százalék a kamat. 

Az alacsonyabb kamat pedig ötvenmillió forint hitelösszeg és 25 éves futamidő esetén akár 1,2 millió forinttal kevesebb teljes visszafizetést eredményezhet. Ezen kívül egyszeri jóváírást is adnak a bankok azoknak, akik náluk veszik fel a támogatott hitelt. A Gránit, az Erste, a CIB és a K&H Bank 200-200 ezer forint jóváírással csábít, míg az UniCredit és a Raiffeisen Bank százezer forintot fizet, az MBH Banktól pedig százezer forint értékű Mol-ajándékkártyát kaphatnak az igénylők, ha teljesítik a meghatározott feltételeket.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

