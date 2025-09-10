Az Otthon start a pénzügyi előnyök mellett a házasságkötési kedvet is növelheti

Új lendületet adhat a házasságkötések számának alakulásához a szeptembertől elérhető, legfeljebb 3 százalékos kamatozású Otthon start program. Bár az elmúlt években némileg visszaesett a frigyre lépő párok száma, a konstrukció közös igénylésének kizárólag házastársak vághatnak neki, ami a pénzügyi előnyök mellett a házasságkötési kedvet is növelheti.

Az Otthon start kedvezményei akár a házasságok számát is növelhetik

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A házasságkötések száma az elmúlt években folyamatosan csökkent, tavaly 46 561 párt adtak össze az anyakönyvvezetők, ami 35 százalékos csökkenés 2021-hez képest. Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője jelezte:

az Otthon start hitel berobbanása annak ellenére megfordíthatja a negatív trendet, hogy a kedvezményes, legfeljebb 3 százalékos kamattal elérhető konstrukciónak nem feltétele sem a gyermekvállalás, sem a házasság.

Kérdés azonban, hogy a várható fellendülés mennyire lesz tartós, hiszen a babaváró hitel 2019-es megjelenését követően is mintegy harmadával nőtt a házasságkötések száma, 2021-től azonban ismét csökkenő trendet láthatunk. A babaváró hitel iránti érdeklődés is megcsappant az évek során, hiszen míg a 2019-es indulást követő első fél évben 78,6 milliárd forint értékben kötöttek ilyen hitelszerződést a bankok egy átlagos hónapban, addig 2025-ben 18,11 milliárd forint volt a havi átlag.

Csak házasok vásárolhatnak közös tulajdonú otthont az Otthon starttal

A szakértő szerint több oka is van annak, hogy a legfeljebb 3 százalékos kamatú kölcsön hatására nőhet a házasságkötések száma: kizárólag házasok igényelhetik együttesen a támogatott hitelt, ami azt jelenti, hogy esetükben mindkettőjük jövedelmével számol a bank, a megvásárolt ingatlanban pedig mindketten tulajdonosok lesznek.

Mivel az Otthon start program keretében biztosított fix 3 százalékos lakáshitelről szóló kormányrendelet szerint kizárólag a támogatott személy – házaspárok együttes igénylőnek számítanak, így mindketten azok – szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban, az élettársak nem tehetnek szert közös tulajdonú otthonra a konstrukcióval.

Ez azt jelenti, hogy hiába adják össze például közösen az önerő összegét a hitelhez, a másik fél nem szerezhet tulajdonjogot. Egyedüli igénylőként a hitelhez szükséges igazolt nettó jövedelem előteremtése is nehezebb lehet, ugyanis adóstárs kizárólag házastárs vagy szülő lehet. Mivel emiatt az élettárs jövedelmével nem számol a bank, az igénylő legfeljebb a szülei segítségére számíthat, ha önállóan nem rendelkezik elegendő jövedelemmel. Különösen igaz ez akkor, ha valaki az ötvenmillió forint összegű Otthon start hitelt piaci lakáshitellel is kiegészítené.