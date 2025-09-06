Otthon Start ProgramPanyi Miklósotthonteremtés

Erős rajtot vett az Otthon start program

Az első információk alapján a héten több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket. Mind a bankoktól, mind az ingatlankeresési adatokból az derül ki, hogy az Otthon start program iránti érdeklődés országos, részletesebb adatokat a jövő héten közöl a kormány a program első hetéről.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06.
Illusztráció Fotó: Kállai Márton
– A héten elindítottuk a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési programot. Erős startot vettünk, a hét nem szűkölködött a jó hírekben: ingatlanpiaci rekordok, beszakadó albérletárak, 3 százalék alatti kamatok, bankok közötti verseny, több tízezer új lakásfejlesztés – írja szombati Facebook-bejegyzésében Panyi Miklós az Otthon start program első hetéről.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára részletezi a program első hetét:

  • Az indulás minden téren zökkenőmentesen zajlott. A bankok bírták a fokozott terhelést, sehonnan nem érkezett hír fennakadásról. Ez nagyban köszönhető a korábbi hetek intenzív munkájának a pénzintézetek részéről, akik megerősített ügyintézői jelenléttel, hosszított nyitvatartással, előregisztrációval, képzésekkel és informatikai fejlesztésekkel készültek a szeptemberi indulásra.
  • Az első információk alapján a héten több ezer otthon startos ügyfél kereste fel a pénzintézeteket. Sok ezer telefonos érdeklődés mellett több ezren indították el a hitelügyintézési folyamatot. Sok helyen rekordszámú megkeresés volt. Részletesebb első heti adatokat jövő héten ismertet a kormány.
  • Mind a bankoktól, mind az ingatlankeresési adatokból az derül ki, hogy az Otthon start iránti érdeklődés országos. 11 vármegyében ugyanolyan vagy nagyobb mértékben nőtt az eladó ingatlanok iránti érdeklődések száma, mint Budapesten. Öt hiteligénylő közül egy budapesti, a többi nagyvárosi és vidéki ügyfél.

A hét egyik bombahíre, hogy három bank már 3 százalék alatti kamaton kínálja az Otthon start hitelt, több bank pedig több százezer forintos jóváírással és egyéb kedvezményekkel csalogatja az ügyfeleket. 

Két olyan bank is van, akinek az ajánlata egy ötvenmillió forintos hitel esetén több mint egymillió forintot hagy az elsőlakás-vásárlóknál. A verseny ugyanakkor csak most kezdődik, lesznek ennél még alacsonyabb ajánlatok is – írja az államtitkár.
 

De nem csak a húszéveseké a világ. A Magyar Nemzeti Bank meghallotta az Otthon start program hívó szavát és a héten eltörölte a tízszázalékos jegybanki önerőszabály életkori megkötéseit

– fogalmaz Panyi Miklós.

Vagyis az elsőlakás-vásárlók most már kortól függetlenül igényelhetik a hiteleket tízszázalékos önerővel. Ezzel a lehetőséggel egy harmincmillió forintos ingatlanhoz nem hat-, hanem csak hárommillió forint önrész szükséges, egy ötvenmillió forintos ingatlan pedig tízmillió forint helyett már ötmillió forint önrésszel elérhető.

De vannak további jó hírek is: sorra számolnak be a hírportálok arról, hogy beszakadt az albérletpiac, csökkennek az albérletárak.

Az Otthon start nemcsak az első otthon megszerzésében segít több százezer fiatalnak, de még a bérleti díjak leszorításához is hozzájárul, ez pedig azoknak könnyebbség, akik majd csak később csatlakoznak a programhoz. Az albérleti díjak csökkenése megindult, és ez még itt is csak a kezdet – vetíti előre az államtitkár.

A héten elindult a Startolj rá mobilalkalmazás is, az applikációt máris több ezren letöltötték. Még egy jó hírt közöl Panyi Miklós: három hét alatt csaknem harmincezer otthon startos lakás megépítését célzó kérelem érkezett a programirodába. 

Több tucat fejlesztő és egy tucat város érintett a fejlesztési javaslatokban. Az Építési és Közlekedési Minisztériummal gőzerővel dolgozunk ezek feldolgozásán. Jövő héten Lánszki Regő államtitkár úrral pedig minderről részletesen beszámolunk

– írja.

Az már csak hab a tortán, hogy most már szinte mindenki kénytelen bevallani, hogy a programból bizony mindenki profitál: A fix 3 százalékos hitel nemcsak az első otthon megszerzését segíti és lenyomja az albérletárakat, hanem beindítja az építőipart, növeli a foglalkoztatottságot, segíti a mobilitást, ennek keretében jó hatással lesz a vidéki és roma foglalkoztatottság javítására is. Ezekről ír részletek az Oeconomus tanulmánya

Az államtitkár szerint nem meglepő, hogy öt–tíz éves ingatlanpiaci csúcsok dőlnek meg hétről-hétre. A program ugyanis érdemi segítség, megindultak az albérletet saját otthonra cserélők, a folyamatról az Origo cikke is beszámol.

– Az Otthon start tehát szuperstartot vett, de mindezen izgalmas fejlemények közül a legeslegfontosabb: A programnak köszönhetően egy hét alatt már több ezren indulhattak el a bérlői létből az első otthonuk megszerzése felé vezető úton, nemcsak Budapesten, hanem az egész országban. A banki verseny miatt egy hét alatt még nagyobb kedvezményekre számíthatnak az elsőlakás-vásárlók, miközben napról napra javul minden albérlő helyzete és beindul az építőipar is. Jövő héten jönnek az első hiteligénylési adatok, tájékoztatást adunk a várható lakásfejlesztésekről, egyeztetünk több önkormányzattal és a Bankszövetséggel is. És várunk még több nagy bejelentésre is – zárja posztját az államtitkár. 

