Erős rajtot vett az Otthon start program

Vagyis az elsőlakás-vásárlók most már kortól függetlenül igényelhetik a hiteleket tízszázalékos önerővel. Ezzel a lehetőséggel egy harmincmillió forintos ingatlanhoz nem hat-, hanem csak hárommillió forint önrész szükséges, egy ötvenmillió forintos ingatlan pedig tízmillió forint helyett már ötmillió forint önrésszel elérhető.

De vannak további jó hírek is: sorra számolnak be a hírportálok arról, hogy beszakadt az albérletpiac, csökkennek az albérletárak.

Az Otthon start nemcsak az első otthon megszerzésében segít több százezer fiatalnak, de még a bérleti díjak leszorításához is hozzájárul, ez pedig azoknak könnyebbség, akik majd csak később csatlakoznak a programhoz. Az albérleti díjak csökkenése megindult, és ez még itt is csak a kezdet – vetíti előre az államtitkár.

A héten elindult a Startolj rá mobilalkalmazás is, az applikációt máris több ezren letöltötték. Még egy jó hírt közöl Panyi Miklós: három hét alatt csaknem harmincezer otthon startos lakás megépítését célzó kérelem érkezett a programirodába.

Több tucat fejlesztő és egy tucat város érintett a fejlesztési javaslatokban. Az Építési és Közlekedési Minisztériummal gőzerővel dolgozunk ezek feldolgozásán. Jövő héten Lánszki Regő államtitkár úrral pedig minderről részletesen beszámolunk

– írja.

Az már csak hab a tortán, hogy most már szinte mindenki kénytelen bevallani, hogy a programból bizony mindenki profitál: A fix 3 százalékos hitel nemcsak az első otthon megszerzését segíti és lenyomja az albérletárakat, hanem beindítja az építőipart, növeli a foglalkoztatottságot, segíti a mobilitást, ennek keretében jó hatással lesz a vidéki és roma foglalkoztatottság javítására is. Ezekről ír részletek az Oeconomus tanulmánya.

Az államtitkár szerint nem meglepő, hogy öt–tíz éves ingatlanpiaci csúcsok dőlnek meg hétről-hétre. A program ugyanis érdemi segítség, megindultak az albérletet saját otthonra cserélők, a folyamatról az Origo cikke is beszámol.