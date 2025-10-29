Az iskolai lemorzsolódással szembeni küzdelem egyik kiváló eszköze a tanodaprogram, amely hatékonyan segíti a gyermekek képességének kibontakozását, a tehetséggondozást és az iskolai eredményesség növelését a tanulásban – mondta Nagy István agrárminiszter szerdán sajtótájékoztatón Mosonmagyaróváron.

Tájékoztató a tanodaprogramról Mosonmagyaróváron (Fotó: Belügyminisztérium/Tóth Ádám)

A tárcavezető, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője, kiemelte, hogy 2024-ben 3,3 milliárd forinttal járult hozzá a kormány 180 tanoda működéséhez az országban. A miniszter szerint

ha egy hátrányos körülmények között élő gyermek minőségi oktatást kap, akkor az nemcsak neki, hanem a családjának vagy szűkebb és tágabb környezetének is hasznos lesz, mert eredményesebb tud lenni a munkaerőpiacon és az élet többi területén.

Azt mondta, a kormány számára fontos, hogy minél alacsonyabb életkorban biztosítsa a gyermekek számára a fejlesztésükhöz szükséges szolgáltatásokat. Példaként említette a Biztos kezdet gyerekházakat, és azt is, hogy évente több mint 5400 fiatalnak nyújtanak segítséget a tanodák.

Nagy István leszögezte, hogy a kormány nem hagyja magukra a fiatalokat, támogatja a felzárkózásukat, a befogadásukat segítő pedagógusokat és a szociális munkásokat.

Sztojka Attila, a Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a kormány 13,3 milliárd forintot biztosít részben európai uniós, részben magyarországi forrásból annak érdekében, hogy tízezer gyermek esélynövelése megvalósulhasson.

Újabb tanodák létesítéséhez és a meglévők fejlesztéséhez nyújtanak támogatást, amivel nemcsak 939 munkahelyet támogatnak, hanem újabb 235-öt teremtenek.

Részletezte, hogy újabb tanodák létrehozására 5,5 milliárd forintot fordítanak, amihez infrastrukturális pályázati lehetőségeket is hozzárendeltek. A forrásnak köszönhetően legalább 1350 gyermek kaphat a meglévő 4500 gyermek mellett fejlesztést. A program révén újabb 40-45 tanoda létesülhet.

Az államtitkár azt mondta, hogy 7,8 milliárd forint keretösszegben a tanodák és a Biztos kezdet gyerekházak ingatlanjait újíthatják fel, bérleményeiket vásárolhatják meg, korszerűsítik vagy fejleszthetik az eszközeiket.

Hozzátette, hogy a cél az, hogy az intézményekben olyan szintű szakmai színvonal-növekedés valósuljon meg, amely mind a gazdasági, mind a társadalmi változásokra megfelelően tud reagálni. Kiemelte, hogy a szegénység elleni küzdelem eredményessége azon is múlik, hogy a kivezető utakat képesek vagyunk-e megteremteni. Tíz év alatt egymillióval csökkent a szegénységben élők száma, és ezt a folyamatot a kormány folytatni kívánja – mondta. Az elmúlt másfél évtizedben a tanodarendszer létrehozása olyan intézményi esélyteremtést hozott, amely révén megduplázódott a hátrányos helyzetű, köztük a roma érettségizettek aránya, és ugyanez figyelhető meg a diplomások esetében is – fogalmazott Sztojka Attila.