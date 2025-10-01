Haveri alapon hárommilliót szavaztak meg egy Soros-szervezetnek Pikóék

Értelmezhetetlen az, hogy pályázaton kívül még hárommillió forint támogatást kapjon a Rosa Parks Alapítvány a józsefvárosiak pénzéből, ugyanis közfeladatot nem látnak el, így a Pikó András baloldali polgármester által vezetett önkormányzatnak nem feladata életben tartani őket. A baloldali politikusokkal jó kapcsolatot ápoló Soros-szervezet az önkormányzat által kiírt civil pályázaton is nyert egymillió forintot, ám ez nem volt elég:

további támogatásokat szavazott meg nekik a baloldali többségű testület.

A Hír8Extra információi szerint a szervezet Udvarhely Tessza alpolgármester szívügye, így nem véletlen a támogatásuk. A korábban a Soros-lista fizetési soraiban fellelhető alapítványt most azért segítette ki az önkormányzat, mert nem volt elég fedezetük a munkatársaik bérére. Egry Attila, a helyi Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint ezen az alapon számos alapítványt lehetne támogatni, ha csak a rászorultsági alapot vesszük figyelembe. Ráadásul a szervezet megítélésének is sokat árthat, ha soron kívül kezeli őket a Pikó-féle városvezetés.

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy a balliberális városvezetés Soros György által finanszírozott szervezetekkel közösen európai uniós forrásokra pályázott, az esélyegyenlőségre elnyert összegeket érzékenyítésre és deszegregációs programra kellett elkölteniük.

A programot a Pikó András vezette önkormányzat hétköznapi óvodafejlesztésnek állította be.

Erőss Gábor (Párbeszéd) akkori alpolgármester hirdetményéből kiderült, nem az önkormányzat által fenntartott óvodák javára érkezett a forrás, hanem két Soros-alapítványhoz. A Láthatatlan Tanoda-Rosa Parks Alapítvány és a Partners Hungary Alapítvány

a józsefvárosi önkormányzat segítségével közel kilencvenmillió forint uniós támogatáshoz jutott.

A pályázat témája a diszkriminációmentesség elvének átültetése volt a gyakorlatba, ezt első lépésként az önkormányzat a körzethatárok átrajzolásával valósította meg a Befogadó óvoda projekt keretein belül.