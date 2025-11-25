Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

UkrajnakényszersorozásZaporizzsjaorosz-ukrán háború

Óriási a feszültség: kényszersorozás miatt estek egymásnak Ukrajnában + videó

Egy zaporizzsjai városrészben komoly feszültség alakult ki a helyiek és a rendőrök, valamint a katonai toborzók között, miután a hatóságok a lakóházak udvaraiban járőrözve próbálták összegyűjteni a sorozás elől menekülő férfiakat. A Telegramra feltöltött videó ismét rávilágít az ukrán kényszersorozás körüli botrányokra és a társadalmi elégedetlenség növekedésére.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 20:13
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
A Telegramon közzétett kényszersorozásról szóló felvétel tanúsága szerint éles konfliktus alakult ki Zaporizzsjában a helyi lakosok és a rendőrség, valamint a katonai toborzóközpont emberei között.

Éles konfliktus alakult ki Zaporizzsjában kényszersorozás során a helyi lakosok és a katonai toborzók között (Forrás: Telegram)
Éles konfliktus alakult ki Zaporizzsjában kényszersorozás során a  helyi lakosok és a katonai toborzók között (Forrás: Telegram)

A hatóságok a lakónegyed belső udvaraiban járőröztek, hogy kézre kerítsenek férfiakat, akiket besorozhatnak.

Nem ez az első alkalom, hogy Ukrajnában hasonló jelenetek játszódnak le. Az elmúlt hónapokban több videó is napvilágot látott, amelyen katonai toborzók erőszakkal próbálnak férfiakat autókba tuszkolni.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekgazember

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

