A Telegramon közzétett kényszersorozásról szóló felvétel tanúsága szerint éles konfliktus alakult ki Zaporizzsjában a helyi lakosok és a rendőrség, valamint a katonai toborzóközpont emberei között.
Óriási a feszültség: kényszersorozás miatt estek egymásnak Ukrajnában + videó
Egy zaporizzsjai városrészben komoly feszültség alakult ki a helyiek és a rendőrök, valamint a katonai toborzók között, miután a hatóságok a lakóházak udvaraiban járőrözve próbálták összegyűjteni a sorozás elől menekülő férfiakat. A Telegramra feltöltött videó ismét rávilágít az ukrán kényszersorozás körüli botrányokra és a társadalmi elégedetlenség növekedésére.
A hatóságok a lakónegyed belső udvaraiban járőröztek, hogy kézre kerítsenek férfiakat, akiket besorozhatnak.
Nem ez az első alkalom, hogy Ukrajnában hasonló jelenetek játszódnak le. Az elmúlt hónapokban több videó is napvilágot látott, amelyen katonai toborzók erőszakkal próbálnak férfiakat autókba tuszkolni.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Brazil legfelsőbb bíróság: Jair Bolsonaro minden jogorvoslatot kimerített, meg kell kezdenie büntetése letöltését
A korábbi elnök több egészségügyi problémával küzd.
Trump szerint már az utolsó simításokat végzik
Witkoff hamarosan Moszkvába látogat.
Szijjártó Péter: Magyar–román együttműködés indul
Hazánk és Románia szakmai-politikai együttműködést indít.
Így állnak jelenleg a tárgyalások a háború lezárásáról
Európát már a kispadra sem engedik oda.
