Szijjártó Péter: Hiába tagadják, Ukrajnában kényszersorozás zajlik, és ennek magyar áldozata is van

Az ukrán hatóságok bejelentették, hogy vizsgálataik szerint nem bántalmazás, hanem régóta meglevő betegség okozta a besorozott Sebestyén József halálát, ezért bűncselekmény hiányában lezárták a nyomozást. Szijjártó Péter erre reagálva kiemelte, hogy az ukránok folyamatosan tagadják, hogy erőszakosan sorozzák be az embereket a hadseregbe, holott az egész világ láthatja az erről szóló videókat.

Szijjártó Péter (Fotó: AFP)