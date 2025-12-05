Szijjártó PéterUkrajnakényszersorozás

Szijjártó Péter: Hiába tagadják, Ukrajnában kényszersorozás zajlik, és ennek magyar áldozata is van

Hiába tagadják, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek magyar halálos áldozata is van, akármit is állítanak az ukrán hatóságok – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

2025. 12. 05. 13:41
Szijjártó Péter Forrás: AFP
Az ukrán hatóságok bejelentették, hogy vizsgálataik szerint nem bántalmazás, hanem régóta meglevő betegség okozta a besorozott Sebestyén József halálát, ezért bűncselekmény hiányában lezárták a nyomozást. Szijjártó Péter erre reagálva kiemelte, hogy az ukránok folyamatosan tagadják, hogy erőszakosan sorozzák be az embereket a hadseregbe, holott az egész világ láthatja az erről szóló videókat.

Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

Mindenki láthatta azokat a felvételeket, amelyeken családapákat a gyerekeik szeme láttára vernek meg, vonszolnak a földön és tuszkolnak be kisbuszokba, hiába próbálják tagadni az ukránok, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik

 – hangsúlyozta.

„Ezt az Európa Tanács jelentéstevője is korábban megállapította” – tette hozzá.

Sajnos magyar áldozata is van ennek az erőszakos sorozásnak. Az ukránok ezt most megpróbálják letagadni, a valóság azonban teljes mértékben ellentétes azzal, amit hazudni próbálnak

 – folytatta.

„Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek van magyar halálos áldozata, akármit is állítanak az ukránok” – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

