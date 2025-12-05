Az ukrán hatóságok bejelentették, hogy vizsgálataik szerint nem bántalmazás, hanem régóta meglevő betegség okozta a besorozott Sebestyén József halálát, ezért bűncselekmény hiányában lezárták a nyomozást. Szijjártó Péter erre reagálva kiemelte, hogy az ukránok folyamatosan tagadják, hogy erőszakosan sorozzák be az embereket a hadseregbe, holott az egész világ láthatja az erről szóló videókat.
Szijjártó Péter: Hiába tagadják, Ukrajnában kényszersorozás zajlik, és ennek magyar áldozata is van
Hiába tagadják, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek magyar halálos áldozata is van, akármit is állítanak az ukrán hatóságok – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.
Mindenki láthatta azokat a felvételeket, amelyeken családapákat a gyerekeik szeme láttára vernek meg, vonszolnak a földön és tuszkolnak be kisbuszokba, hiába próbálják tagadni az ukránok, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik
– hangsúlyozta.
„Ezt az Európa Tanács jelentéstevője is korábban megállapította” – tette hozzá.
Sajnos magyar áldozata is van ennek az erőszakos sorozásnak. Az ukránok ezt most megpróbálják letagadni, a valóság azonban teljes mértékben ellentétes azzal, amit hazudni próbálnak
– folytatta.
„Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek van magyar halálos áldozata, akármit is állítanak az ukránok” – összegzett.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
